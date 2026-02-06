Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Καναδός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον μίλησε για τις πρώτες μέρες της καριέρας του σε μια συνέντευξη στο In Depth With Graham Bensinger, λέγοντας ότι πήρε μια δουλειά ως σκηνογράφος για την ταινία επιστημονικής φαντασίας Battle Beyond the Stars του 1980, μετά την απόλυση του προηγούμενου σκηνογράφου.

Στην πρώτη του μέρα στη δουλειά, ο Κάμερον λέει ότι ο διευθυντής παραγωγής του εξήγησε τις ευθύνες του. «Μου είπε “εντάξει, ορίστε το κουπόνι για τα μικροέξοδα”» θυμήθηκε ο Κάμερον.

«Και ορίστε αυτό και ορίστε εκείνο, και ορίστε η λίστα με το προσωπικό της βάρδιάς σου. Ορίστε η λίστα με το προσωπικό της πρωινής βάρδιας. Οκέι… ορίστε οι μαύρες ομορφιές σου. Εδώ είναι η κόκα σου. Και απλά έβαζε όλα αυτά τα πράγματα πάνω στο τραπέζι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ODDNESS (@forbiddenfutures)

«Άρα έγινα έμπορος;»

Ο Κάμερον συνέχισε: «Εγώ είπα, μισό λεπτό, τι να κάνω με όλα αυτά;» εξηγεί. «Εννοώ, δεν έπαιρνα ναρκωτικά. Ξέρεις, για μένα, ο καφές ήταν αρκετός».

«Λοιπόν, πρέπει να το μοιράσεις στο συνεργείο» θυμήθηκε ο Κάμερον ότι του είπε ο διευθυντής παραγωγής. «Και εγώ σκέφτηκα “άρα, μόλις έγινα έμπορος, υποθέτω;”».

«Ξέρεις, αλλά έτσι γίνονταν τα πράγματα σε αυτές τις ταινίες με το εξαιρετικά χαμηλό προϋπολογισμό. Κάτι σαν “βασικά θα δουλέψω για την κόκα μου”. Ήταν πολύ τρελό» πρόσθεσε.

«Εγώ είπα, μισό λεπτό, τι να κάνω με όλα αυτά;» εξηγεί. «Εννοώ, δεν έπαιρνα ναρκωτικά. Ξέρεις, για μένα, ο καφές ήταν αρκετός»

Η συνέχεια

Από τότε, φυσικά, ο Κάμερον έχει σκηνοθετήσει μια σειρά από υπερταινίες, όπως το Τιτανικός, ο Εξολοθρευτής, το Alien, το Avatar και την Άβυσσο.

Ο Τζέιμς Κάμερον έγινε πρόσφατα ο πρώτος και μοναδικός σκηνοθέτης με τέσσερις ταινίες που έβγαλαν 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Μαζί με τον Τιτανικό, οι τρεις ταινίες Avatar έβγαλαν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια η καθεμία, με το Avatar του 2009 και το Avatar: The Way of Water του 2022 να ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

*Με στοιχεία από people.com