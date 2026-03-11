sports betsson
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)
H καταστροφική βραδιά του Κίνσκι: Τα τραγικά λάθη, η αλλαγή στο 17′ και το κλάμα του γκολκίπερ της Τότεναμ (vid)

Η εφιαλτική βραδιά του τερματοφύλακα της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι - Τα τραγικά λάθη που χάρισαν τρία εύκολα γκολ στην Ατλέτικο και η αλλαγή του στο 17' που έγραψε ιστορία.

Ο τερματοφύλακας της Τότεναμ, Αντονίν Κίνσκι βρέθηκε στο προσκήνιο για όλους… τους λάθος λόγους, στην αναμέτρηση που οι «πετεινοί» ηττήθηκαν με 5-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Κίνσκι έκανε τραγικά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα οι «ροχιμπλάνκος» να προηγηθούν από νωρίς με 3-0 χάρη σε γκολ των  Γιορέντε, Γκριεζμάν και Άλβαρες.

Η εφιαλτική βραδιά του Κίνσκι

Ο Κίνσκι, μόλις στο 6ο λεπτό, προσπάθησε να πασάρει, γλίστρησε κι έκανε λάθος και στην εξέλιξη της φάσης οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Γιορέντε.

Ο Γκριεζμάν διπλασίασε τα τέρματα των Μαδριλένων στο 14’ κι ένα λεπτό αργότερα ο Άλβαρες δεν είπε όχι στο νέο τεράστιο λάθος του Κίνσκι, κάνοντας το 3-0 σε κενή εστία.

Η αλλαγή στο 17′ που έγραψε ιστορία στο Champions League

«Είναι πολύ σπάνιο. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη κάτι τέτοιο. Έπρεπε να τον αλλάξω για να τον προστατεύσω και να προστατεύσω την ομάδα», με αυτά τα λόγια τοποθετήθηκε ο Τούντορ για την αλλαγή που έκανε στο 17′, βγάζοντας έξω τον Κίνσκι και στη θέση του πέρασε ο Βικάριο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για μία κίνηση που έγραψε ιστορία στο Champions League, αφού για πρώτη φορά τερματοφύλακας περνάει ως αλλαγή πριν την ολοκλήρωση του 20′ λεπτού, χωρίς να έχει τραυματιστεί.

Μάλιστα, πολλοί κατέκριναν τον Κροάτη τεχνικό, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν στήριξε τον 22χρονο κίπερ που είχε να αγωνιστεί ως βασικός από τον περασμένο Οκτώβρη.

Ακόμη, αρκετοί οπαδοί της Τότεναμ κατέκριναν και τον Ρομέρο, ο οποίος φαίνεται ότι ζήτησε από τον Τούντορ να προχωρήσει στην αλλαγή του Κινσκί. Το σημαντικό είναι ότι ο ο γκολκίπερ της Τότεναμ πήγε στα αποδυτήρια και έκλαιγε στην χωρίς αμφιβολία πιο δύσκολη βραδιά της καριέρας του.

Κόσμος
Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου, λένε οι ΝΥΤ

inWellness
Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια
Νέα περιπέτεια 11.03.26

Ο Μίκι Ρουρκ ζει σε ξενοδοχείο μετά την έξωση – Υπάρχουν όμως 60.000 δολάρια απλήρωτα ενοίκια

Ένα δικαστήριο της Καλιφόρνιας εξέδωσε απόφαση αθέτησης υποχρεώσεων δύο μήνες μετά την αποχώρηση του Μίκι Ρουρκ από το ακίνητο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη για σχεδόν 60.000 δολάρια σε καθυστερούμενα ενοίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών – Ο πρώτος Έλληνας περφόρμερ
Αντίο! 11.03.26

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών - Ο πρώτος Έλληνας περφόρμερ

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 11 Μαρτίου. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Σύνταξη
Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες – Τι ζητούν
Στις 19 Μαρτίου 11.03.26

Σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις ΔΟΥ και στις κτηματικές υπηρεσίες - Τι ζητούν

Την απεργία σε ΔΟΥ και κτηματικές υπηρεσίες στις 19 Μαρτίου στηρίζει η ΑΔΕΔΥ - Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας

Σύνταξη
Υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη: «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα»
Θεσσαλονίκη 11.03.26

Ανακοίνωση υπ. Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού - «Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα»

«Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό» αναφέρει μεταξύ άλλων το υπ. Παιδείας για την υπόθεση της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Σύντομη ζωή 11.03.26

«Πρώτη τάξη, 2025/26» – To ροζ τετράδιο ενός κοριτσιού από τον Λίβανο που σκοτώθηκε σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

H δημοσιογράφος Nada Maucourant Atallah σε άρθρο της στο The National μας αποκαλύπτει μια ιστορία για αγρίους, που περιλαμβάνει το τετράδιο ενός μικρού κοριτσιού από τον Λίβανο που έχασε τη ζωή του σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές – Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών
Θράσος 11.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών με τις μηχανές - Έκλεβαν τσάντες από Ι.Χ. παρουσία των οδηγών

Οι δύο άνδρες που έκλεβαν τσάντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου
Επικυρίαρχος 11.03.26

Ο Τραμπ απαιτεί υποταγή από τις εταιρείες ΑΙ – Εκβιάζει για νέα εργαλεία πολέμου

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να υποχρεώσει τις εταιρείες ΑΙ να επιτρέπουν τη χρήση των συστημάτων τους για «κάθε νόμιμη χρήση», ακόμα και για αυτόνομα όπλα. Επίθεση και στους κανόνες της ΕΕ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ
Πολιτική 11.03.26

Στο Alitheia Forum της κυβέρνησης η δημοσκοπική Marc που ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια αξίας χιλιάδων ευρώ

Η δημοσκοπική εταιρεία Marc του Θωμά Γεράκη παρουσιάζει στο Alitheia Forum έρευνα για τα fake news. Την ίδια ώρα όμως, πόρισμα του ΥΕΔΔΕ Αττικής την ελέγχει για σειρά εικονικών τιμολογίων με εταιρεία που είχε εμπλοκή με την Krikel του Γιάννη Λαβράνου. Το πόρισμα δημοσιεύει σήμερα το In.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.03.26

«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα «πυρά» Ανδρουλάκη εναντίον Μεγάρου Μαξίμου. Στο ευρωκοινοβούλιο σήμερα η υπόθεση του Predator και των υποκλοπών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι παρών στο Στρασβούργο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν
12η μέρα πόλέμου 11.03.26 Upd: 09:34

NYT: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια την πρώτη μέρα του πολέμου – «Είναι σώος και ασφαλής» λέει το Ιράν

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν την νύχτα στο Τελ Αβίβ - Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε στόχους σε χώρες του Κόλπου, ενώ οι ΗΠΑ ανατίναξαν 16 ιρανικά πλοία τοποθέτησης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου
Ελλάδα 11.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαρτίου σύμφωνα με το εορτολόγιο. Δείτε ποια ονόματα έχουν γιορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
