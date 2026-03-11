Ρεπορτάζ από την Ιταλία εμπλέκει τον Σπανούλη με τον Άρη (pic)
Ο Ματέο Αντρεάνι έβαλε στο κάδρο του Άρη τον Βασίλη Σπανούλη ενόψει καλοκαιριού!
Ο Βασίλης Σπανούλης αποχώρησε άδοξα από τη Μονακό, η οποία αντιμετωπίζει πλειάδα προβλημάτων, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά, με τον Έλληνα τεχνικό να λύνει το συμβόλαιό του και να αποχωρεί από το Πριγκιπάτο.
Ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός, αναμένεται να ζυγίσει όλες του τις επιλογές και από το καλοκαίρι και μετά θα επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του σε συλλογικό επίπεδο.
Ωστόσο ο Ματέο Αντρεάνι έριξε… βόμβα με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» αναφέροντας πως ο Άρης είναι η ομάδα που τον έχει… κυκλώσει ενόψει καλοκαιριού!
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο ο Άρης έχει ως στόχο να χτίσει μία ομάδα που θα πάρει το Eurocup την ερχόμενη σεζόν και θέλει να φέρει ένα μεγάλο όνομα στον πάγκο του, με αυτά του Βασίλη Σπανούλη και του Ντούσκο Ιβάνοβιτς να ξεχωρίζουν.
Δείτε την ανάρτηση του Αντρεάνι για τον Σπανούλη
Aris BC is planning a budget increase and has big ambitions to try to win the EuroCup next season.
For the bench, they’ll be looking for a strong name, like Vassilis Spanoulis or Dusko Ivanovic, I’m told.
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 11, 2026
