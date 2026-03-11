Με προσωπική χορηγία δημάρχου αποκαταστάθηκε κατοικία

Μια πράξη κοινωνικής ευθύνης ολοκληρώθηκε στη Μάνδρα, όπου αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές που προκάλεσε πρόσφατη πυρκαγιά σε κατοικία της πόλης, επιτρέποντας στην οικογένεια που επλήγη να επιστρέψει σύντομα με ασφάλεια στο σπίτι της.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος, «η αποκατάσταση της κατοικίας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και προσωπική χορηγία του Δημάρχου Μάνδρας–Ειδυλλίας Αρμοδίου Γ. Δρίκου. Οι εργασίες κάλυψαν πλήρως τις φθορές στο εσωτερικό και τις βασικές υποδομές της κατοικίας, επαναφέροντας το σπίτι σε πλήρως λειτουργική και ασφαλή κατάσταση, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας της Μάνδρας, όπου η αλληλεγγύη και η διάθεση προσφοράς μετατρέπονται σε έμπρακτη στήριξη όταν ένας συμπολίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη δοκιμασία.

Η αποκατάσταση της πυρόπληκτης κατοικίας δεν αποτελεί μόνο ένα έργο υποδομής· είναι σύμβολο της δύναμης της συλλογικής δράσης, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης αλληλοστήριξης. Η πρωτοβουλία του Δημάρχου, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας, αποδεικνύει ότι ακόμη και μετά τις πιο δύσκολες στιγμές, η κοινότητα μπορεί να ξαναχτίσει όχι μόνο σπίτια, αλλά και ελπίδα. Το παράδειγμα αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η αλληλεγγύη και η έμπρακτη στήριξη δεν είναι απλώς επιλογή· είναι καθήκον και αξία που ενώνει και δίνει δύναμη σε κάθε κοινωνία».