Με προσωπική χορηγία δημάρχου αποκαταστάθηκε κατοικία
Ο Δήμαρχος υ Μάνδρας–Ειδυλλίας αποκαθιστά πλήρως την πυρόπληκτη κατοικία με προσωπική χορηγία.
- Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- Τα δημοφιλή φάρμακα αδυνατίσματος προστατεύουν την καρδιά μετά το έμφραγμα
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Μια πράξη κοινωνικής ευθύνης ολοκληρώθηκε στη Μάνδρα, όπου αποκαταστάθηκαν πλήρως οι ζημιές που προκάλεσε πρόσφατη πυρκαγιά σε κατοικία της πόλης, επιτρέποντας στην οικογένεια που επλήγη να επιστρέψει σύντομα με ασφάλεια στο σπίτι της.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος, «η αποκατάσταση της κατοικίας πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και προσωπική χορηγία του Δημάρχου Μάνδρας–Ειδυλλίας Αρμοδίου Γ. Δρίκου. Οι εργασίες κάλυψαν πλήρως τις φθορές στο εσωτερικό και τις βασικές υποδομές της κατοικίας, επαναφέροντας το σπίτι σε πλήρως λειτουργική και ασφαλή κατάσταση, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού.
Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας της Μάνδρας, όπου η αλληλεγγύη και η διάθεση προσφοράς μετατρέπονται σε έμπρακτη στήριξη όταν ένας συμπολίτης βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη δοκιμασία.
Η αποκατάσταση της πυρόπληκτης κατοικίας δεν αποτελεί μόνο ένα έργο υποδομής· είναι σύμβολο της δύναμης της συλλογικής δράσης, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης αλληλοστήριξης. Η πρωτοβουλία του Δημάρχου, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας, αποδεικνύει ότι ακόμη και μετά τις πιο δύσκολες στιγμές, η κοινότητα μπορεί να ξαναχτίσει όχι μόνο σπίτια, αλλά και ελπίδα. Το παράδειγμα αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η αλληλεγγύη και η έμπρακτη στήριξη δεν είναι απλώς επιλογή· είναι καθήκον και αξία που ενώνει και δίνει δύναμη σε κάθε κοινωνία».
- Χολ: «Έχουμε πολύ ταλαντούχα ομάδα – Η Μονακό θα παλέψει παρά τα προβλήματα»
- ΔΥΠΑ: «Έκλεισαν» οι αιτήσεις εργαζομένων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης – 1 στις 2 θα «κοπεί»
- Οι Ισραηλινοί έποικοι εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στο Ιράν για να κλιμακώσουν τη βία στη Δυτική Όχθη
- ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
- Η ένεση που βοηθά την καρδιά να επουλωθεί μετά από έμφραγμα
- Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ματς με την Μπέτις – Μέσα ο Τσιριβέγια
- Ουγγαρία: Διατηρεί το προβάδισμά της η αντιπολίτευση έναντι του Όρμπαν ένα μήνα πριν από τις εκλογές
- Χρυσό σουαρέ, μόνο για γυναίκες: Μετά το φιάσκο με το Netflix, η Μέγκαν χρεώνει 1700 λίρες για selfie και manifestation – Η νέα Γκουίνεθ;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις