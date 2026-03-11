Αυτός είναι ο πρώτος δρόμος στην Ελλάδα που πληρώνεις διόδια ανάλογα με τα χιλιόμετρα που κάνεις
Σε ένα δρόμο του εθνικού δικτύου της χώρας οι οδηγοί μπορούν να πληρώνουν διόδια ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση που θα διανύσουν.
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που υπογραμμίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο εθνικό δίκτυο της χώρας είναι ότι αρκετές φορές τα διόδια δεν είναι ανάλογα με τις αποστάσεις που διανύουν.
Και αυτό γιατί οι σταθμοί χρέωσης στη χώρα μας είναι συγκεκριμένοι και δεν υπάρχει έλεγχος για το σημείο που βγαίνει ένα όχημα από την εθνική οδό πριν τον επόμενο σταθμό, σε αντίθεση με το εξωτερικό.
Ωστόσο, όλα φαίνεται πως αλλάζουν σε ένα νέο δρόμο μήκους 75 χιλιομέτρων, με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ενδιάμεση κεντρική διαχωριστική νησίδα, που δόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία.
Ο δρόμος αυτός βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα και συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο.
Η Πατρών – Πύργου είναι η πρώτη εθνική οδός στη χώρα με πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα αυτόματης πληρωμής.
Πώς γίνεται η χρέωση με το χιλιόμετρο
Οι οδηγοί που διαθέτουν το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS χρεώνονται αποκλειστικά για τα χιλιόμετρα που διανύουν στην εθνική οδό Πατρών – Πύργου.
Η υπηρεσία ενεργοποιείται με την απόκτηση του ειδικού πομποδέκτη, μέσω του οποίου καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο, και πραγματοποιείται αυτόματα η αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του συνδρομητή.
