Τουρκία: Αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Οι Patriot τοποθετούνται στη Μαλάτια στην Τουρκία για να προστατεύσουν τη βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ και μεταφέρονται από τη βάση Ramstein στη Γερμανία.
Την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτια, όπου βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ, ανακοίνωσε σήμερα η Τουρκία μέσω του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο ‘Αμυνας.
Συντονισμός με ΝΑΤΟ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται για την ενίσχυση της προστασίας του τουρκικού εναέριου χώρου: «Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουμε λάβει, το ΝΑΤΟ αύξησε τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot έχει αναπτυχθεί στη Μαλάτια για την υποστήριξη της προστασίας του εναέριου χώρου μας».
Η ‘Αγκυρα τονίζει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και συνεχίζει τον συντονισμό με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.
«Διατηρώντας τις αμυντικές και ασφαλείς δυνατότητές της στο υψηλότερο επίπεδο, η χώρα μας θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις σε συνεργασία και διαβούλευση με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας και να επιδιώκει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου ‘Αμυνας.
Από τη Γερμανία οι Patriot στη Μαλάτια
Όπως επισημαίνει το τουρκικό δίκτυο NTV το σύστημα Patriot θα μεταφερθεί από την αεροπορική βάση Ramstein στη Γερμανία.
