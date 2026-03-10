newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία – Αναφορές για 6 νεκρούς και 5 τραυματίες
Κόσμος 10 Μαρτίου 2026, 23:12

Πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία – Αναφορές για 6 νεκρούς και 5 τραυματίες

Σύμφωνα με τις Αρχές ένας από τους τραυματίες έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Σύνταξη
Πυρκαγιά ξέσπασε σε λεωφορείο της Postbus στο κέντρο του Κέρτσερς, στο καντόνι Φρίμπουργκ, αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε λεωφορείο της Postbus στο κέντρο της πόλης Kerzers FR την Τρίτη.

Άλλα τέσσερα άτομα και ένας επιβάτης τραυματίστηκαν στο ατύχημα, όπως εξήγησε η αστυνομία του καντονιού Fribourg στα μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το AFP, η τοπική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της τραγωδίας.


Οι Αρχές δήλωσαν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, ενώ ένας από τους τραυματίες έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Μαρτυρίες για άνθρωπο που αυτοπυρπολήθηκε

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες από το σημείο, με το λεωφορείο να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ένας άνδρας περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη μέσα στο λεωφορείο και αυτοπυρπολήθηκε.

Φυσικό αέριο
LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

LNG: Ανταγωνισμός ΕΕ – Ασίας για εξασφάλιση προμηθειών – Πώς διαμορφώνεται η αγορά

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν φέρεται ότι ναρκοθετεί τα Στενά του Ορμούζ

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
Κόσμος 10.03.26

Κίνδυνος για την υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν - Η προειδοποίηση του ΠΟΥ

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή

Σύνταξη
Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ
Κόσμος 10.03.26

Μάρκο Μιλάνοβιτς: Η Κύπρος είναι όμηρος των αποφάσεων της Βρετανίας και των ΗΠΑ

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου και διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ στη Βρετανία

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»
Careless whispers 10.03.26

Τζορτζ Μάικλ: Ταινία-ντοκουμέντο, νέο live άλμπουμ και ένα λεύκωμα υπενθυμίζουν τον μύθο του Γιογκ Παναγιώτου – «Faith για πάντα»

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ, η κληρονομιά του Γιώργου-Κυριάκου Παναγιώτου επιστρέφει θριαμβευτικά -και παντού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025
Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης 10.03.26

Justice Watch: Δομικά τα προβλήματα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα – 19 καταδίκες από το ΕΔΔΑ το 2025

Η Ελλάδα δεν μαθαίνει από τις καταδίκες της, διαπιστώνει το Παρατηρητήριο Δικαιοσύνης - Justice Watch σε νέα έκθεση. Το 2025 είχαμε 19 καταδίκες από το Ευρωπαίκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης – Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη
Ανησυχία 10.03.26

Στο «κόκκινο» οι τιμές της βενζίνης - Έσπασε το «φράγμα» των 2 ευρώ η αμόλυβδη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να «σπάει» στην εγχώρια αγορά –σε μία περίπτωση έσπασαν- το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο.

Σύνταξη
Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ
Στο πλευρό της 10.03.26

Ο τρόπος που παρουσιάζεται η Ντάριλ Χάνα στο «Love Story» είναι μαλακί@, υποστηρίζει η Ροζάνα Αρκέτ

Η Ροζάνα Αρκέτ εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ντάριλ Χάνα, την οποία περιέγραψε ως «μια υπέροχη γυναίκα, μια εξαιρετική ηθοποιό, συγγραφέα, σκηνοθέτιδα και περιβαλλοντική ακτιβίστρια».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕΕ: Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν
Κόσμος 10.03.26

Ο πόλεμος έφερε «πόλεμο» μεταξύ Κόστα και φον ντερ Λάιεν - Ρήξη στο εσωτερικό της ΕΕ

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαφωνούν ως προς το βαθμό στον οποίο η Ένωση πρέπει να υπερασπιστεί την ισχύουσα διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες ή να προσαρμοστεί…

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο
Ελλάδα 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι' αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους» αναφέρει ο δικηγόρος του 55χρονου αστυνομικού

Σύνταξη
Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»
Καμία επαφή 10.03.26

Κάι Τραμπ όπως Μαρία Αντουανέτα – Ψώνια με την εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στο «πιο ακριβό σούπερ μάρκετ» εν μέσω πολέμου – «Χάλια σούσι!»

Επιλέγοντας το σουρεαλισμό απέναντι σε οποιαδήποτε λογική, η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι, ποστάρει ένα βίντεο-μαρτυρία από την πρόσφατη εξόρμηση της στο πιο «εκλεκτικό, ακριβό και υπέροχο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ» εν μέσω πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες
Ανάλυση Kaspersky 10.03.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει τους εγκληματίες

Οι ειδικοί της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Ανάλυσης (GReAT) της Kaspersky αναφέρουν ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν κώδικα

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 10.03.26

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
Champions League 10.03.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα
Champions League 10.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μπαρτσελόνα για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη
Δημοσκόπηση 10.03.26

Δύο στους τρεις πιστεύουν πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη - Ατιμωρησία των πραγματικών ενόχων

Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρούν ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση. Δυσπιστία για την τιμωρία των ενόχων. Επτά στους δέκα να θεωρούν ότι οι πραγματικοί ένοχοι δεν θα τιμωρηθούν.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ 1-0: «Κόκκινη» υπόκλιση στο Αλί Σάμι Γεν
Champions League 10.03.26

Γαλατάσαραϊ, ο... φονέας των μεγάλων (1-0)

Μετά τη Γιουβέντους και η Λίβερπουλ υποκλίθηκε στην ψυχωμένη Γαλατάσαραϊ, η οποία με γκολ του Λεμινά νίκησε 1-0 στο Αλί Σάμι Γεν και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη ρεβάνς του Άνφιλντ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: Παρί – Ολυμπιακός
Euroleague 10.03.26

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός

LIVE: Παρί – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Ολυμπιακός για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Μυθοποίηση 10.03.26

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή - «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

