Πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία – Αναφορές για 6 νεκρούς και 5 τραυματίες

Πυρκαγιά ξέσπασε σε λεωφορείο της Postbus στο κέντρο του Κέρτσερς, στο καντόνι Φρίμπουργκ, αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Ein Postauto ist am Nachmittag im Zentrum von Kerzers FR in Brand geraten. Die Kantonspolizei Freiburg hat bestätigt, dass es tote Personen gebe.https://t.co/GLbKSCJMDY — SRF News (@srfnews) March 10, 2026

Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε λεωφορείο της Postbus στο κέντρο της πόλης Kerzers FR την Τρίτη.

Grosseinsatz in Kerzers, Postauto brennt lichterloh. Die Kantonspolizei Freiburg bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Laut einem Sprecher gibt es mehrere Verletzte und Todesopfer. https://t.co/wGdX3bOpfI pic.twitter.com/JlKfsNQMbJ — ecom (@eCom_ki) March 10, 2026

Άλλα τέσσερα άτομα και ένας επιβάτης τραυματίστηκαν στο ατύχημα, όπως εξήγησε η αστυνομία του καντονιού Fribourg στα μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με το AFP, η τοπική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει το περιστατικό, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της τραγωδίας.



Οι Αρχές δήλωσαν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, ενώ ένας από τους τραυματίες έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Μαρτυρίες για άνθρωπο που αυτοπυρπολήθηκε

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες από το σημείο, με το λεωφορείο να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Παράλληλα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ένας άνδρας περιέλουσε τον εαυτό του με βενζίνη μέσα στο λεωφορείο και αυτοπυρπολήθηκε.