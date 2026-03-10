Ιράν: «Καίει» τα ταμεία των ΗΠΑ ο πόλεμος

Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, η συζήτηση στην Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται μόνο στο στρατιωτικό σκέλος.

Το οικονομικό κόστος του πολέμου έχει ήδη εξελιχθεί σε βασικό πολιτικό ζήτημα, καθώς τα δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για πυρομαχικά και στρατιωτικές επιχειρήσεις εγείρουν ερωτήματα για το πόσο θα αντέξει ο αμερικανικός προϋπολογισμός αλλά και τα αποθέματα του στρατού.

Δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε δύο ημέρες για τον πόλεμο στο Ιράν

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβαν επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπολόγισε ότι μόνο τις πρώτες 48 ώρες των επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά αξίας περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πληροφορία προέρχεται από άτομο που έχει γνώση των σχετικών εγγράφων που διαβιβάστηκαν στους νομοθέτες.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συνεργασία του Ισραήλ. Παρότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής επίσημη δημόσια εκτίμηση για το συνολικό κόστος της σύγκρουσης.

Ανησυχία για τα αποθέματα όπλων

Στο Κογκρέσο, τόσο Ρεπουμπλικανοί όσο και Δημοκρατικοί εκφράζουν προβληματισμό για το κατά πόσο η σύγκρουση μπορεί να εξαντλήσει κρίσιμα αποθέματα οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ. Η ανησυχία αυτή είναι εντονότερη καθώς η αμερικανική αμυντική βιομηχανία ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες να ανταποκριθεί στη ζήτηση παραγωγής πυρομαχικών και εξοπλισμού.

Σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η αναπλήρωση των αποθεμάτων, ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με στελέχη επτά μεγάλων αμυντικών εταιρειών. Στόχος της συνάντησης ήταν να εξεταστούν τρόποι ενίσχυσης της παραγωγής και επιτάχυνσης των παραδόσεων προς το Πεντάγωνο.

Πιέσεις για περισσότερη διαφάνεια

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης, όχι μόνο στο οικονομικό σκέλος αλλά και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του αμερικανικού στρατού. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές κλειστές ενημερώσεις σε μέλη του Κογκρέσου και συνεργάτες τους από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση ζητά δημόσια κατάθεση αξιωματούχων ώστε οι πολίτες να ενημερωθούν για τη στρατηγική πίσω από την εμπλοκή των ΗΠΑ.

Η παρέμβαση Σούμερ στη Γερουσία

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γερουσίας την Τρίτη, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών, Τσακ Σούμερ από τη Νέα Υόρκη, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει σαφείς εξηγήσεις στο Κογκρέσο.

Όπως τόνισε, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στρατιωτικούς σε πολεμικές επιχειρήσεις, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τους λόγους. «Αυτή τη στιγμή, οι Αμερικανοί δεν έχουν λάβει μια ξεκάθαρη απάντηση για το γιατί γίνεται αυτή η σύγκρουση», υπογράμμισε.

Έρχεται αίτημα για νέα χρηματοδότηση

Στο μεταξύ, συνεργάτες μελών του Κογκρέσου εκτιμούν ότι ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται να καταθέσει σύντομα αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση του πολέμου. Οι εκτιμήσεις για το ύψος του πακέτου διαφέρουν σημαντικά: ορισμένοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το ποσό θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο.

Το θέμα έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί και τον διεθνή οικονομικό Τύπο, με το Reuters να σημειώνει ότι η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πίεση τόσο στον αμερικανικό προϋπολογισμό όσο και στη βιομηχανική παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού.

H πολιτική και στρατιωτική δοκιμασία

Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό στοίχημα: να διαχειριστεί τη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και ταυτόχρονα να πείσει το Κογκρέσο και την κοινή γνώμη ότι το κόστος –οικονομικό και στρατηγικό– δικαιολογείται.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δείξουν πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΟΤ