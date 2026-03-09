science
Ρομπότ: Μήπως φοβόμαστε τσάμπα; – Μπορεί τελικά να είναι η λύση για θέσεις εργασίας που κανείς δεν θέλει;
Τεχνολογία 09 Μαρτίου 2026, 09:00

Ρομπότ: Μήπως φοβόμαστε τσάμπα; – Μπορεί τελικά να είναι η λύση για θέσεις εργασίας που κανείς δεν θέλει;

Κάποια ρομπότ έρχονται για δουλειές που κανείς δεν θέλει — και θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά στο εργατικό δυναμικό

Τα ρομπότ «έρχονται για τις δουλειές των εργαζομένων».

Το παραπάνω, ως τίτλος «παίζει» εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Την δεκαετία του 1930, ένα κύριο άρθρο των New York Times, όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα το thenationalnews.com, θρηνούσε τις «χιλιάδες στήλες έντυπου υλικού σχετικά με την Εποχή του Ρομπότ που εκτοπίζει τόσο γρήγορα την Εποχή του Ανθρώπου».

Σε μια στήλη των Times του 1925, ο συγγραφέας MB Levick θρήνησε «το ρομπότ και τα μικρά του ξαδέρφια» που αντικατέστησαν το «πιστό γαϊδούρι». Έναν αιώνα αργότερα, ο άνθρωπος επιβιώνει. Και τα γαϊδούρια επίσης. Και τα δύο με ζωές που έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Τίτλοι αμερικανικών εφημερίδων την δεκαετία του 1920 για τους κινδύνους από τα ρομπότ. Πηγή: newsletter.pessimistsarchive.org

Μπορεί τελικά τα ρομπότ να είναι η λύση για τις θέσεις εργασίας που κανείς δεν θέλει;

Τα ρομπότ που αναποδογυρίζουν, δημιουργούν εντυπωσιακές επιδείξεις και βίντεο που γίνονται viral.

Την ίδια ώρα η Agility Robotics βλέπει ανθρωποειδή ρομπότ να κάνουν κάτι πιο απλό — να λύνουν ένα επείγον παγκόσμιο πρόβλημα εργασίας μέσα στα εργοστάσια παραγωγής.

Η νεοσύστατη εταιρεία με έδρα το Όρεγκον έχει μέχρι στιγμής αναπτύξει το ανθρωποειδές ρομπότ της, Digit, στην Amazon, στον όμιλο Schaeffler και στην GXO, μια εταιρεία logistics.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι μερικά ρομπότ Digit θα αναπτυχθούν στο τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής της Toyota στον Καναδά, σηματοδοτώντας μια ακόμη αυτοκινητοβιομηχανία που στοιχηματίζει σε δίποδα ρομπότ.

Ο Ντάνιελ Ντίεζ, επικεφαλής επιχειρήσεων της Agility, δήλωσε στο Business Insider ότι υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στις εταιρείες που επισκέπτεται σε όλο τον κόσμο. Στη Γερμανία, την Κορέα, την Ιαπωνία ή τις ΗΠΑ, οι κατασκευαστές απλώς δεν έχουν αρκετούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν καθημερινές, επαναλαμβανόμενες εργασίες.

«Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα: Κενά στην εργασία σε αυτές τις εξαιρετικά επαναλαμβανόμενες σωματικές εργασίες», είπε ο Ντίεζ. «Απλώς δεν μπορούν να βρουν τους ανθρώπους για να κάνουν αυτή τη δουλειά».

Αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν στα ρομπότ

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προετοιμάζονται ιδιαίτερα για αυτή την μεταβαλλόμενη τάση.

Οι Tesla, Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz και Hyundai, μεταξύ άλλων, έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις σε ανθρωποειδή ρομπότ με την προοπτική να λειτουργήσουν στις γραμμές συναρμολόγησης στο εγγύς μέλλον.

Το Atlas, το ανθρωποειδές ρομπότ της Boston Dynamics, θα αναπτυχθεί στο εργοστάσιο της Hyundai το 2028. Πηγή: Business Insider

Η Boston Dynamics παρουσίασε τον Ιανουάριο μια νέα έκδοση του Atlas, ενός πλήρως ηλεκτρικού ανθρωποειδούς, που η νεοσύστατη εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει στο εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια σε λίγα χρόνια.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Robert Playter , είχε δηλώσει προηγουμένως στο Business Insider ότι η Boston Dynamics βοηθά τις εταιρείες να προετοιμαστούν για τη μείωση του πληθυσμού και την αυξημένη ζήτηση στον τομέα της μεταποίησης.

Στο εργοστάσιο παραγωγής της Toyota Motor στο Οντάριο, η αυτοκινητοβιομηχανία ξεκινά με τα ρομπότ three Digit που θα κάνουν την απλή εργασία της μετακίνησης πλαστικών δοχείων ή σακιδίων από το ένα σημείο στο άλλο.

Ανάγκη για συνδυασμό ανθρώπινης απασχόλησης και τεχνολογίας αυτοματισμού

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, υπάρχουν περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας στον τομέα στις ΗΠΑ από τον Δεκέμβριο του 2025.

Εκτός από τις κενές θέσεις εργασίας, η διατήρηση ταλέντων παραμένει κορυφαία ανησυχία για τους κατασκευαστές, σύμφωνα με έρευνα του 2024 σε περισσότερες από 200 εταιρείες που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Κατασκευής και την Deloitte.

Ο Ντίεζ είπε ότι υπάρχουν «επιδεινούμενες επιπτώσεις» στο λεγόμενο χάσμα εργασίας.

Ένα σημαντικό μερίδιο του εργατικού δυναμικού στον κατασκευαστικό κλάδο είναι 55 ετών και άνω, είπε, πράγμα που σημαίνει ότι πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση. Η Έρευνα Τρέχοντος Πληθυσμού του BLS καταγράφει τον αριθμό σε λίγο πάνω από 25%.

Προσθέστε σε αυτό την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επαναφέρει την παραγωγή στην ξηρά, η οποία, σύμφωνα με τον Ντίεζ, θα δημιουργήσει μόνο περισσότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη ανάγκη για αυτοματοποίηση.

«Αυτή η αναδιάρθρωση της μεταποίησης στις ΗΠΑ θα συμβεί μόνο μέσω ενός συνδυασμού ανθρώπινης απασχόλησης και τεχνολογίας αυτοματισμού, όπως οι άνθρωποι και η ρομποτική», είπε.

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο
Τεχνολογία 05.03.26

Οι εταρείες ΑΙ στηρίζουν την Anthropic μετά τη ρήξη με Τραμπ – Μόνο η Palantir συντάσσεται με το Πεντάγωνο

Οι Big Tech καλούν το Πεντάγωνο να ξανασκεφτεί το μπλκόκο στην Anthropic. Ο επικεφαλής της Palantir προειδοποιεί ωστόσο τις εταιρείες για «κρατικοποίηση» της ΑΙ αν δεν υποχωρήσουν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης
«Δημοκρατικές αρχές» 05.03.26

Οι Ευρωπαίοι δεν είναι Αμερικανοί – Οι γίγαντες της ΑΙ δεν ανησυχούν αν πέφτουν θύματα παρακολούθησης

Οι συμφωνίες που έχουν συνάψει η Anthropic και η OpenAI με το Πεντάγωνο προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση Αμερικανών. Δεν ισχύει το ίδιο για τους Ευρωπαίους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI
Πόλεμος για τον έλεγχο της ΑΙ 03.03.26

Η κυβέρνηση Τραμπ ξηλώνει τα συστήματα της Anthropic, στρέφεται στην OpenAI

O Λευκός Οίκος μποϊκοτάρει την Anthropic μετά την άρνησή της να καταργήσει τους κανόνες ασφαλείας στα μοντέλα της προκειμένου να αξιοποιηθούν για απόρρητες χρήσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
AI 02.03.26

Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε στο X ότι η εταιρεία του έχει έρθει σε συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας για τη χρήση των μοντέλων της «στο απόρρητο δίκτυό τους»

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 08:33

Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
