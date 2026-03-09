magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.03.2026]
Ημερήσια 09 Μαρτίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.03.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Περπάτημα: Η λύση σε μια εποχή που όλα τρέχουν;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά. Κι αυτό γιατί υπάρχουν κάποια ξαφνικά και απρόοπτα έξοδα που αν δεν είσαι focused μπορούν να σε πετάξουν εκτός προϋπολογισμού. Άρα κόψε τις περιττές αγορές και υπολόγιζε λίγο καλύτερα το πού επιλέγεις να ξοδέψεις. Μόλις αντιληφθείς ότι η ατμόσφαιρα χαλαρώνει λίγο, ρίξε κι εσύ τους ρυθμούς σου.

DON’TS: Μη γίνεις έντονος- νευρικός στις αντιδράσεις ή στα λόγια σου λόγω του ότι κάποια πράγματα που συμβαίνουν ξυπνούν τις ανασφάλειες που έχεις προσπαθήσει πολύ να κοιμήσεις. Μη διστάσεις να διοχετεύσεις αυτή σου την νευρικότητα στα χόμπι σου. Μην αγνοείς τα συναισθήματα και το ένστικτό σου, γιατί θα γίνει ο χαμός- εντελώς άδικα!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πάντα, για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια σωστή σειρά. Ειδικά μέσα στο κεφάλι σου, όπου επικρατεί το χάος! Βέβαια για να διορθωθεί η κατάσταση, πρέπει να αντιληφθείς και τι έχει γίνει γενικώς, αλλά και τι έχεις κάνει εσύ συγκεκριμένα λάθος. Ακολούθα πιστά το ένστικτό σου, για να την βγάλεις καθαρή σήμερα.

DON’TS: Μην αφήσεις τα νεύρα σου να σε οδηγήσουν σε καυγάδες, επειδή παρεξηγείς τα όσα ακούς. Μήπως να επικοινωνήσεις σωστά αυτά που νομίζεις, για να μην πάρει έκταση και γιγαντωθεί όλο αυτό; Αν ξεφύγει η κατάσταση, μετά δύσκολα μαζεύεται. Εγώ λέω! Μη διστάσεις να δεις τους φίλους σου για να σου μπουστάρουν την αυτοπεποίθηση.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πρέπει να είσαι υπομονετικός, γιατί η κούραση χτυπάει κόκκινο. Ας πρόσεχες! Συζήτησε με τους απέναντι για όσα σε έχουν προβληματίσει, ώστε να μπορέσετε να βρείτε μία μέση λύση και να αποφορτιστεί η έντονη ατμόσφαιρα. Γενικώς πρέπει να είσαι ξεκάθαρος. Εξέφρασε τις απόψεις σου, γιατί μπορεί και να βρουν κοινό έδαφος με κάποιους.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει περίεργο κλίμα και γενικευμένη αναστάτωση στην ατμόσφαιρα. Εσύ όμως δεν πρέπει να τα αφήσεις να σου προκαλέσουν υπερένταση και νεύρα, έτσι; Βέβαια δεν πρέπει ούτε και να δείξεις λεκτικά τον ελέφαντα που υπάρχει μέσα στο επαγγελματικό δωμάτιο με απότομο και έντονο τρόπο. Μα καθόλου τακτ πια;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Βάλε όρια εκεί που πρέπει. Μείνε μακριά τόσο από ξεσπάσματα, όσο και από μπηχτές και σχόλια. Φτιάξε ένα πρόγραμμα και βάλε προτεραιότητες στις δουλειές σου. Ασχολήσου με κάτι το πιο δημιουργικό. Πρέπει να μάθεις να εκφράζεσαι. Άλλαξε τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, για να αφαιρέσεις αχρείαστα εμπόδια από τον δρόμο σου.

DON’TS: Μην προβληματιστείς από τις πολλές και διαφορετικές απόψεις που ακούς. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου εξαιτίας τους δε. Άλλωστε πρέπει να δουλέψεις πάνω στους στόχους σου, σωστά; Μην αφήσεις τίποτα να σου αποσπάσει την προσοχή. Ούτε το ότι θέλεις να τρέξεις να βοηθήσεις τους πάντες. Ένα μέτρο γενικά δεν βλάπτει.

Λέων

Λέων

DO’S: Μείνε μακριά από τις αντιπαραθέσεις γενικώς – ειδικώς με ανώτερα άτομα στη δουλειά σου. Χρειάζεται, ας πούμε, να απαντάς με ακραία προκλητικό τρόπο; Δε νομίζω! Εξέφρασε τις ιδέες σου μεν και ρίξε τις προτάσεις σου στο τραπέζι δε. Να ξέρεις πως σήμερα μπορείς να κερδίσεις εύκολα τις εντυπώσεις και να ανέβεις ψυχολογικά. Εύγε!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει αρκετή ένταση. Το θέμα είναι πως έχεις κι εσύ μαζέψει πολλή κούραση. Οπότε δεν πρέπει να αφήσεις αυτόν τον αχτύπητο συνδυασμό να σε εμποδίσει από το να επεξεργαστείς όσα πρέπει. Μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει γενικώς να δημιουργήσει καυγάδες- και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος δηλαδή.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν το σπίτι σου, καθώς πρέπει να τα διευθετήσεις. Γενικώς πρέπει να τακτοποιήσεις άμεσα τις υποχρεώσεις σου, έτσι ώστε να μπορέσεις και να χαλαρώσεις, αλλά και να περάσεις χρόνο με την οικογένειά σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις. Προετοιμάσου όμως γιατί εκεί θα συμβούν πολλές αποκαλύψεις, ναι;

DON’TS: Η αλήθεια είναι πως ήδη από το πρωί υπάρχουν μικροί καυγάδες. Δεν πρέπει να αφήσεις ούτε την πίεσή σου να ανέβει, αλλά ούτε και τους τόνους να ξεφύγουν υπερβολικά. Μη γίνεσαι αντιδραστικός και μην καίγεσαι να αποδείξεις συνεχώς ότι εσύ έχεις δίκιο. Μπορεί και να μην έχεις. Το σκέφτηκες αυτό; Μην αγνοείς την άλλη πλευρά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Η μέρα είναι χαλαρή, άρα μπορείς να κάνεις τις συζητήσεις και τις συναντήσεις που θέλεις. Μάλιστα δεν αποκλείεται μέσω αυτών των επαφών να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, κάτι που μπορεί να σε ανανεωώσει αρκετά. Ίσως λοιπόν να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, απλά στο μέλλον (βλ. με το πέρας του ανάδρομου).

DON’TS: Επειδή η μέρα έχει προοπτικές να κινηθεί σε χαλαρούς ρυθμούς, μην το ξεφτιλίσεις με την ένταση και το άγχος που σε πιάνει σχετικά με τα οικονομικά. Ειδικά αν είναι θέματα που μπορείς να διαχειριστείς σχετικά εύκολα. Αν το προηγούμενο διάστημα βαριόσουν να τρέξεις κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις, ε μην το κάνεις αυτό ΚΑΙ σήμερα!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Ξυπνάς με μία ήπια διάθεση, οπότε προσπάθησε καθόλου τη διάρκεια της μέρας να την ανεβάσεις ακόμα περισσότερο. Εστίασε στα οικονομικά, ώστε να μπορέσεις να τα διευθετήσεις. Στα ερωτικά, καλό είναι να μάθεις να εκφράζεις τα συναισθήματά σου λίγο πιο εύκολα και όχι να βγάζεις το λάδι, που λέμε, στην άλλη πλευρά. Ήμαρτον όμως!

DON’TS: Μην εκνευριστείς ακραία, αν υπάρξουν κάποιες αντιπαραθέσεις είτε με την σχέση σου είτε με κάποιους συναδέλφους σου. Κι αυτά στο πρόγραμμα είναι άλλωστε! Πώς κάνεις έτσι; Μην επιτρέπεις στην νευρικότητα που νιώθεις να σε κάνει να χάνεις την συγκέντρωση και την ψυχραιμία σου. Μη διστάσεις να βάλεις την προσωπική σου πινελιά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις την θετική ατμόσφαιρα. Αφού πολλά από τα θέματα που σε ταλαιπωρούν εδώ και καιρό έχουν μπει σε μία τελική ευθεία επίλυσης, εσύ γιατί συνεχίζεις να αγχώνεσαι για αυτά; Αναρωτιέμαι! Κάνε άμεσες κινήσεις, προκειμένου να βάλεις τα πράγματα σε μία σωστή σειρά. Οργάνωσε τις ιδέες σου και εξέφρασέ τες.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής, υπάρχει και μικρή αναμπουμπούλα. Δεν πρέπει λοιπόν να μπεις στην τσίτα και να εκνευριστείς εξαιτίας αυτών. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί τα ατυχήματα έχουν μία τάση να σε κυνηγάνε! Μην αρνείσαι την οικονομική βοήθεια που θέλει να σου προσφέρει η οικογένειά σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος, ακόμα κι αν ακούς πράγματα από τους φίλους σου που δεν σου αρέσουν τόσο. Ξέρεις, έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους! Πάρε αποστάσεις και για να αντιληφθείς τα δικά σου συναισθήματα, αλλά και για να βρεις χρόνο να ασχοληθείς με τον προσωπικό σου χώρο. Θέλει βελτίωση, έτσι;

DON’TS: Μην υπερασπίζεσαι με υπερβολικό ζήλο τις απόψεις σου, γιατί αυτό μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες ή ακόμα και σε καυγάδες. Έχεις μεγάλη ανάγκη να εκφράσεις τις ιδέες σου μεν, κάτι που δεν είναι κακό, απλά έχεις και μεγάλη νευρικότητα δε. Να ξέρεις πως αυτός ο συνδυασμός σε κάνει αντιδραστικό ή και απότομο, ενώ δεν πρέπει!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Για να μπορέσεις να χαλαρώσεις, προτείνω να μιλήσεις στους κοντινούς σου φίλους για όσα σου έχουν συμβεί τελευταία. Ίσως έχουν να προτείνουν κάτι απλό, αλλά ωφέλιμο. Πάρε το feedback που σου δίνουν λοιπόν και οργάνωσε σωστά τις επόμενες κινήσεις σου. Οι λύσεις που ψάχνεις είναι πιο εύκολες από ότι νομίζεις. Απλά έχεις άγχος.

DON’TS: Μην αφήσεις την γνωστή σου κυκλοθυμία να πάρει τα ηνία και ειδικά όχι στον τομέα της δουλειάς. Αν έχεις αναλάβει να διεκπεραιώσεις κάποιες σημαντικές δουλειές, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος ή να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις, έτσι; Γενικώς μη βιάζεσαι, γιατί θα το βρεις μπροστά σου αυτό αργότερα. Θα σου κοστίσει χρονικά!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά και προσπάθησε να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Έτσι θα σου δημιουργήσεις ένα περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις όπως θέλεις εσύ, άρα έχεις ελευθερία κινήσεων, και κανείς δεν μπορεί να σου πει το παραμικρό. Έξυπνο! Στα ερωτικά, πες «ναι» στις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σε χαλαρώσουν αρκετά.

DON’TS: Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι και να λειτουργείς με εκρηκτικό ή επιθετικό τρόπο, επειδή βλέπεις ότι ενώ έχεις συμφωνήσει άλλα πράγματα, τελικά γίνονται τελείως άλλα. Μην πετάς μπηχτές σε οποιονδήποτε προσπαθεί να σε βγάλει λάθος, γιατί μπορεί αυτή να είναι η γνώμη του, έτσι; Μην αφήσεις τους έντονους τόνους να φέρουν καυγάδες.

Stream magazin
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
Σουρεαλισμός και συμπάθεια 08.03.26

Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Ο Daniel Roseberry ανέβασε το θέμα του trompe-l'oeil της Schiaparelli σε ένα άλλο επίπεδο την Παρασκευή 6 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 2026 που περιλάμβανε εκκεντρικά, ψηλοτάκουνα mule με κεφάλι γάτας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών
Επίδραση 08.03.26

O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών

Ακόμη και αν δεν δέχεστε συμβουλές από κανέναν για τη ζωή σας, μπορείτε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως ακριβώς έκανε η Ντέμι Μουρ όταν ήταν έφηβη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν
Ε-ε-έρχεται! 07.03.26

Chanel No5 – Το πιο διάσημο άρωμα στον κόσμο δημιουργήθηκε από ένα εργαστηριακό λάθος 105 χρόνια πριν

Το 1921, μια έξυπνη Γαλλίδα επιχειρηματίας του Παρισιού, η Coco Chanel, δημιούργησε ένα άρωμα που έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες άφηναν το σημάδι τους στον χώρο και στον χρόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»

Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Θεσπρωτία: Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί – Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης
Ελλάδα 08.03.26

Έως και 10 ημέρες μπορούν να διαρκέσουν οι μετασεισμοί στη Θεσπρωτία - Αποκαλυπτικές εικόνες από τον Δήμο Δωδώνης

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτία. Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα για τη σεισμική δραστηριότητα. Μεγάλες ζημιές σε χωριά του Δήμου Δωδώνης.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

