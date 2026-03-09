Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα στις φυλακές Τρικάλων
- Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα – Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
- Η ξεχασμένη, φεμινίστρια σεξολόγος που αποκάλυψε τον γυναικείο οργασμό - «Πώς μιλάς γι' αυτά τα πράγματα;»
- Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά. Κι αυτό γιατί υπάρχουν κάποια ξαφνικά και απρόοπτα έξοδα που αν δεν είσαι focused μπορούν να σε πετάξουν εκτός προϋπολογισμού. Άρα κόψε τις περιττές αγορές και υπολόγιζε λίγο καλύτερα το πού επιλέγεις να ξοδέψεις. Μόλις αντιληφθείς ότι η ατμόσφαιρα χαλαρώνει λίγο, ρίξε κι εσύ τους ρυθμούς σου.
DON’TS: Μη γίνεις έντονος- νευρικός στις αντιδράσεις ή στα λόγια σου λόγω του ότι κάποια πράγματα που συμβαίνουν ξυπνούν τις ανασφάλειες που έχεις προσπαθήσει πολύ να κοιμήσεις. Μη διστάσεις να διοχετεύσεις αυτή σου την νευρικότητα στα χόμπι σου. Μην αγνοείς τα συναισθήματα και το ένστικτό σου, γιατί θα γίνει ο χαμός- εντελώς άδικα!
Ταύρος
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πάντα, για να μπορέσεις να τα βάλεις σε μια σωστή σειρά. Ειδικά μέσα στο κεφάλι σου, όπου επικρατεί το χάος! Βέβαια για να διορθωθεί η κατάσταση, πρέπει να αντιληφθείς και τι έχει γίνει γενικώς, αλλά και τι έχεις κάνει εσύ συγκεκριμένα λάθος. Ακολούθα πιστά το ένστικτό σου, για να την βγάλεις καθαρή σήμερα.
DON’TS: Μην αφήσεις τα νεύρα σου να σε οδηγήσουν σε καυγάδες, επειδή παρεξηγείς τα όσα ακούς. Μήπως να επικοινωνήσεις σωστά αυτά που νομίζεις, για να μην πάρει έκταση και γιγαντωθεί όλο αυτό; Αν ξεφύγει η κατάσταση, μετά δύσκολα μαζεύεται. Εγώ λέω! Μη διστάσεις να δεις τους φίλους σου για να σου μπουστάρουν την αυτοπεποίθηση.
Δίδυμοι
DO’S: Πρέπει να είσαι υπομονετικός, γιατί η κούραση χτυπάει κόκκινο. Ας πρόσεχες! Συζήτησε με τους απέναντι για όσα σε έχουν προβληματίσει, ώστε να μπορέσετε να βρείτε μία μέση λύση και να αποφορτιστεί η έντονη ατμόσφαιρα. Γενικώς πρέπει να είσαι ξεκάθαρος. Εξέφρασε τις απόψεις σου, γιατί μπορεί και να βρουν κοινό έδαφος με κάποιους.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει περίεργο κλίμα και γενικευμένη αναστάτωση στην ατμόσφαιρα. Εσύ όμως δεν πρέπει να τα αφήσεις να σου προκαλέσουν υπερένταση και νεύρα, έτσι; Βέβαια δεν πρέπει ούτε και να δείξεις λεκτικά τον ελέφαντα που υπάρχει μέσα στο επαγγελματικό δωμάτιο με απότομο και έντονο τρόπο. Μα καθόλου τακτ πια;
Καρκίνος
DO’S: Βάλε όρια εκεί που πρέπει. Μείνε μακριά τόσο από ξεσπάσματα, όσο και από μπηχτές και σχόλια. Φτιάξε ένα πρόγραμμα και βάλε προτεραιότητες στις δουλειές σου. Ασχολήσου με κάτι το πιο δημιουργικό. Πρέπει να μάθεις να εκφράζεσαι. Άλλαξε τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, για να αφαιρέσεις αχρείαστα εμπόδια από τον δρόμο σου.
DON’TS: Μην προβληματιστείς από τις πολλές και διαφορετικές απόψεις που ακούς. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου εξαιτίας τους δε. Άλλωστε πρέπει να δουλέψεις πάνω στους στόχους σου, σωστά; Μην αφήσεις τίποτα να σου αποσπάσει την προσοχή. Ούτε το ότι θέλεις να τρέξεις να βοηθήσεις τους πάντες. Ένα μέτρο γενικά δεν βλάπτει.
Λέων
DO’S: Μείνε μακριά από τις αντιπαραθέσεις γενικώς – ειδικώς με ανώτερα άτομα στη δουλειά σου. Χρειάζεται, ας πούμε, να απαντάς με ακραία προκλητικό τρόπο; Δε νομίζω! Εξέφρασε τις ιδέες σου μεν και ρίξε τις προτάσεις σου στο τραπέζι δε. Να ξέρεις πως σήμερα μπορείς να κερδίσεις εύκολα τις εντυπώσεις και να ανέβεις ψυχολογικά. Εύγε!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει αρκετή ένταση. Το θέμα είναι πως έχεις κι εσύ μαζέψει πολλή κούραση. Οπότε δεν πρέπει να αφήσεις αυτόν τον αχτύπητο συνδυασμό να σε εμποδίσει από το να επεξεργαστείς όσα πρέπει. Μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει γενικώς να δημιουργήσει καυγάδες- και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος δηλαδή.
Παρθένος
DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν το σπίτι σου, καθώς πρέπει να τα διευθετήσεις. Γενικώς πρέπει να τακτοποιήσεις άμεσα τις υποχρεώσεις σου, έτσι ώστε να μπορέσεις και να χαλαρώσεις, αλλά και να περάσεις χρόνο με την οικογένειά σου. Πάρε μέρος σε συζητήσεις. Προετοιμάσου όμως γιατί εκεί θα συμβούν πολλές αποκαλύψεις, ναι;
DON’TS: Η αλήθεια είναι πως ήδη από το πρωί υπάρχουν μικροί καυγάδες. Δεν πρέπει να αφήσεις ούτε την πίεσή σου να ανέβει, αλλά ούτε και τους τόνους να ξεφύγουν υπερβολικά. Μη γίνεσαι αντιδραστικός και μην καίγεσαι να αποδείξεις συνεχώς ότι εσύ έχεις δίκιο. Μπορεί και να μην έχεις. Το σκέφτηκες αυτό; Μην αγνοείς την άλλη πλευρά.
Ζυγός
DO’S: Η μέρα είναι χαλαρή, άρα μπορείς να κάνεις τις συζητήσεις και τις συναντήσεις που θέλεις. Μάλιστα δεν αποκλείεται μέσω αυτών των επαφών να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, κάτι που μπορεί να σε ανανεωώσει αρκετά. Ίσως λοιπόν να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, απλά στο μέλλον (βλ. με το πέρας του ανάδρομου).
DON’TS: Επειδή η μέρα έχει προοπτικές να κινηθεί σε χαλαρούς ρυθμούς, μην το ξεφτιλίσεις με την ένταση και το άγχος που σε πιάνει σχετικά με τα οικονομικά. Ειδικά αν είναι θέματα που μπορείς να διαχειριστείς σχετικά εύκολα. Αν το προηγούμενο διάστημα βαριόσουν να τρέξεις κάποιες σημαντικές υποχρεώσεις, ε μην το κάνεις αυτό ΚΑΙ σήμερα!
Σκορπιός
DO’S: Ξυπνάς με μία ήπια διάθεση, οπότε προσπάθησε καθόλου τη διάρκεια της μέρας να την ανεβάσεις ακόμα περισσότερο. Εστίασε στα οικονομικά, ώστε να μπορέσεις να τα διευθετήσεις. Στα ερωτικά, καλό είναι να μάθεις να εκφράζεις τα συναισθήματά σου λίγο πιο εύκολα και όχι να βγάζεις το λάδι, που λέμε, στην άλλη πλευρά. Ήμαρτον όμως!
DON’TS: Μην εκνευριστείς ακραία, αν υπάρξουν κάποιες αντιπαραθέσεις είτε με την σχέση σου είτε με κάποιους συναδέλφους σου. Κι αυτά στο πρόγραμμα είναι άλλωστε! Πώς κάνεις έτσι; Μην επιτρέπεις στην νευρικότητα που νιώθεις να σε κάνει να χάνεις την συγκέντρωση και την ψυχραιμία σου. Μη διστάσεις να βάλεις την προσωπική σου πινελιά.
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις την θετική ατμόσφαιρα. Αφού πολλά από τα θέματα που σε ταλαιπωρούν εδώ και καιρό έχουν μπει σε μία τελική ευθεία επίλυσης, εσύ γιατί συνεχίζεις να αγχώνεσαι για αυτά; Αναρωτιέμαι! Κάνε άμεσες κινήσεις, προκειμένου να βάλεις τα πράγματα σε μία σωστή σειρά. Οργάνωσε τις ιδέες σου και εξέφρασέ τες.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής, υπάρχει και μικρή αναμπουμπούλα. Δεν πρέπει λοιπόν να μπεις στην τσίτα και να εκνευριστείς εξαιτίας αυτών. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί τα ατυχήματα έχουν μία τάση να σε κυνηγάνε! Μην αρνείσαι την οικονομική βοήθεια που θέλει να σου προσφέρει η οικογένειά σου.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να παραμείνεις ψύχραιμος, ακόμα κι αν ακούς πράγματα από τους φίλους σου που δεν σου αρέσουν τόσο. Ξέρεις, έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους! Πάρε αποστάσεις και για να αντιληφθείς τα δικά σου συναισθήματα, αλλά και για να βρεις χρόνο να ασχοληθείς με τον προσωπικό σου χώρο. Θέλει βελτίωση, έτσι;
DON’TS: Μην υπερασπίζεσαι με υπερβολικό ζήλο τις απόψεις σου, γιατί αυτό μπορεί να σε βάλει σε μπελάδες ή ακόμα και σε καυγάδες. Έχεις μεγάλη ανάγκη να εκφράσεις τις ιδέες σου μεν, κάτι που δεν είναι κακό, απλά έχεις και μεγάλη νευρικότητα δε. Να ξέρεις πως αυτός ο συνδυασμός σε κάνει αντιδραστικό ή και απότομο, ενώ δεν πρέπει!
Υδροχόος
DO’S: Για να μπορέσεις να χαλαρώσεις, προτείνω να μιλήσεις στους κοντινούς σου φίλους για όσα σου έχουν συμβεί τελευταία. Ίσως έχουν να προτείνουν κάτι απλό, αλλά ωφέλιμο. Πάρε το feedback που σου δίνουν λοιπόν και οργάνωσε σωστά τις επόμενες κινήσεις σου. Οι λύσεις που ψάχνεις είναι πιο εύκολες από ότι νομίζεις. Απλά έχεις άγχος.
DON’TS: Μην αφήσεις την γνωστή σου κυκλοθυμία να πάρει τα ηνία και ειδικά όχι στον τομέα της δουλειάς. Αν έχεις αναλάβει να διεκπεραιώσεις κάποιες σημαντικές δουλειές, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος ή να πάρεις παρορμητικές αποφάσεις, έτσι; Γενικώς μη βιάζεσαι, γιατί θα το βρεις μπροστά σου αυτό αργότερα. Θα σου κοστίσει χρονικά!
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά και προσπάθησε να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Έτσι θα σου δημιουργήσεις ένα περιβάλλον στο οποίο δουλεύεις όπως θέλεις εσύ, άρα έχεις ελευθερία κινήσεων, και κανείς δεν μπορεί να σου πει το παραμικρό. Έξυπνο! Στα ερωτικά, πες «ναι» στις νέες γνωριμίες, γιατί μπορούν να σε χαλαρώσουν αρκετά.
DON’TS: Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεσαι και να λειτουργείς με εκρηκτικό ή επιθετικό τρόπο, επειδή βλέπεις ότι ενώ έχεις συμφωνήσει άλλα πράγματα, τελικά γίνονται τελείως άλλα. Μην πετάς μπηχτές σε οποιονδήποτε προσπαθεί να σε βγάλει λάθος, γιατί μπορεί αυτή να είναι η γνώμη του, έτσι; Μην αφήσεις τους έντονους τόνους να φέρουν καυγάδες.
- Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Επίδομα καυσίμου
- Δύο χτυπήματα από τον Γερεμέγεφ, αλλά ο Σουηδός δεν αποβλήθηκε (vid)
- Πάπας Λέων ΙΔ’: «Να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα»
- Smartphone: Κινητό τηλέφωνο όπως υπολογιστής – Αλλαγές με το νέο March Pixel Drop
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 09.03.2026]
- Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα – Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
- Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις