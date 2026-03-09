DO’S: Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά. Κι αυτό γιατί υπάρχουν κάποια ξαφνικά και απρόοπτα έξοδα που αν δεν είσαι focused μπορούν να σε πετάξουν εκτός προϋπολογισμού. Άρα κόψε τις περιττές αγορές και υπολόγιζε λίγο καλύτερα το πού επιλέγεις να ξοδέψεις. Μόλις αντιληφθείς ότι η ατμόσφαιρα χαλαρώνει λίγο, ρίξε κι εσύ τους ρυθμούς σου.

DON’TS: Μη γίνεις έντονος- νευρικός στις αντιδράσεις ή στα λόγια σου λόγω του ότι κάποια πράγματα που συμβαίνουν ξυπνούν τις ανασφάλειες που έχεις προσπαθήσει πολύ να κοιμήσεις. Μη διστάσεις να διοχετεύσεις αυτή σου την νευρικότητα στα χόμπι σου. Μην αγνοείς τα συναισθήματα και το ένστικτό σου, γιατί θα γίνει ο χαμός- εντελώς άδικα!