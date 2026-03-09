«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Σε έναν άλλο, πιο δίκαιο κόσμο, την Κυριακή 8 Μαρτίου θα γιόρταζε το 49ο έτος της ηλικίας του. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά για τον Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και την οικογένειά του.

Ο ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά Dawson’s Creek, στις 11 Φεβρουαρίου άφησε την τελευταία του πνοή «χτυπημένος» από τον καρκίνο του παχέος εντέρου, σκορπώντας τη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους και στον χώρο του θεάματος.

Περίπου έναν μήνα μετά, η οικογένειά του «γιόρτασε» τα γενέθλιά του, με αναρτήσεις στα social media. Μια από αυτές ήταν από την 9χρονη κόρη του, η οποία πόσταρε στο Instagram της μητέρας της Κίμπερλι ένα βίντεο – συγκινώντας όσους το είδαν.

«Όπως πιθανότατα γνωρίζετε όλοι, ο μπαμπάς μου έχει φύγει από τη ζωή. Αλλά θέλω να σας πω μερικές μικρές συμβουλές. Κάποια πράγματα που μπορεί να σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε την απώλεια κάποιου που αγαπάτε. Σήμερα είναι τα γενέθλια του μπαμπά μου και το σημαντικότερο πράγμα όταν χάνεις κάποιον είναι να του μιλάς και να αφήνεις τα συναισθήματά σου να βγαίνουν» είπε η Εμίλια στο βίντεό της.

«Αν σου λείπει, μπορείς να κλάψεις. Μπορείς να του μιλήσεις. Εγώ μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα, του λέω πως τα περνάω, πως νιώθω, και λέω και στην οικογένειά μου πώς αισθάνομαι. Ξέρω ότι μπορεί να με ακούσει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω. Η μαμά μου μπορεί. Απλώς πρέπει να τους νιώθεις, γιατί βρίσκονται μέσα στην καρδιά σου. Σε παρακολουθούν, είναι μέρος σου και βρίσκονται σε ένα καλό μέρος. Δεν πονάει πια. Είναι στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, με τον Θεό».

Η 9χρονη δεν σταμάτησε εκεί: «Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Κάτι που μου έλεγε ο μπαμπάς μου ήταν ότι αν αυτό δεν εξελιχθεί όπως το ήθελε εκείνος και όπως το θέλαμε κι εμείς πρέπει παρόλα αυτά να συνεχίσω να πιστεύω στα θαύματα. Τα θαύματα μπορούν να συμβούν, απλώς ίσως αργότερα στη ζωή, και θα συνεχίσουν να έρχονται. Αλλά όταν τα θέλεις να συμβούν, μπορεί να μην έρθουν. Κι αν τελικά φύγουν, αν πεθάνουν, να θυμάστε ότι έχουν κάποια δουλειά να κάνουν στην άλλη πλευρά».

Κλείνοντας το βίντεό της, η Εμίλια είπε: «Τιμώ τον μπαμπά μου. Ξέρω ότι ήταν καλός άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι τον αγαπούσαν και προσεύχονταν γι’ αυτόν, και τον αγαπούσαν πολύ».