Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Στο επίκεντρο της διαδικτυακής θύελλας βρέθηκε το ράντσο της οικογένειας του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο Τέξας, με τους επικριτές να αναρωτιούνται πώς μια έκκληση για βοήθεια μέσω GoFundMe, συμβαδίζει με τη διαμονή σε μια τέτοια έκταση.

Η αποκάλυψη ότι η καμπάνια διαδιακτυακού εράνου για τη χήρα και τα έξι παιδιά του ηθοποιού ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του θανάτου του, έφερε στην επιφάνεια σκληρά ερωτήματα.

Αν και αρχικά το κάλεσμα για οικονομική βοήθεια ανέδειξε το δυσβάσταχτο κόστος του καρκίνου, μια αποκαλυπτική δήλωση από τον εκπρόσωπο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στο περιοδικό People ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά της ήδη τεταμένης συζήτησης γύρω από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του.

Η παραδοχή ότι ο ηθοποιός κατάφερε να εξαγοράσει το πολυτελές ράντσο στο Τέξας μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, άλλαξε άρδην το αφήγημα της «οικονομικής κατάρρευσης».

Η διαμάχη γύρω από την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων πήρε νέες διαστάσεις όταν έγινε γνωστό ότι στις 9 Ιανουαρίου 2026, το ράντσο των 36 στρεμμάτων που νοίκιαζε η οικογένεια μέχρι τότε, πέρασε επίσημα στην ιδιοκτησία τους.

Το τίμημα της αγοράς ανήλθε στο αστρονομικό ποσό των 4,76 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αποκάλυψη αυτή λειτούργησε ως καταλύτης για τους επικριτές, οι οποίοι θεώρησαν προκλητικό το να ζητούνται δωρεές για μια οικογένεια που μόλις είχε πραγματοποιήσει μια τόσο δαπανηρή επένδυση σε ακίνητη περιουσία.

Προκειμένου να κατευνάσει τις αντιδράσεις, ο εκπρόσωπος του ηθοποιού προχώρησε σε διευκρινίσεις στις 14 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι ο Βαν Ντερ Μπικ δεν χρησιμοποίησε δικά του κεφάλαια για την αγορά.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ο ηθοποιός κατάφερε να εξασφαλίσει την προκαταβολή για το ράντζο με τη βοήθεια στενών του φίλων μέσω ενός καταπιστεύματος. Στόχος του ήταν να μετατραπεί το μηνιαίο έξοδο από ενοίκιο σε δόση στεγαστικού δανείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η σύζυγός του και τα έξι παιδιά τους θα είχαν μια μόνιμη στέγη μετά την αναπόφευκτη απώλειά του.

Ωστόσο, παρά τις εξηγήσεις περί «μετατροπής του ενοικίου σε υποθήκη», η κοινή γνώμη είναι διχασμένη.

Το βασικό επιχείρημα των επικριτών είναι ότι η κατοχή ενός ακινήτου αξίας σχεδόν 5 εκατομμυρίων δολαρίων αναιρεί την έννοια της οικονομικής έκτακτης ανάγκης που προβάλλει το GoFundMe.

Πολλοί δωρητές ένιωσαν εξαπατημένοι, θεωρώντας ότι τα χρήματα τους είναι η αποπληρωμή ενός πολυτελούς ακινήτου αντί για βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου αντέδρασαν επιθετικά, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως «προσβολή» προς τους πραγματικά άπορους.

Σχολιαστές στα social media κάλεσαν την χήρα Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ να «πουλήσει το ράντσο πριν ζητήσει τα χρήματα του κόσμου», δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης πόλωσης γύρω από το όνομα του εκλιπόντος.

Στον αντίποδα, πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας εξήγησαν πως η αγορά του ράντσου δεν ήταν επένδυση πλούτου, αλλά μια προσπάθεια για φθηνότερο κόστος ζωής μακριά από το πανάκριβο Λος Άντζελες, ειδικά μετά τις διαδοχικές αποβολές που είχε υποστεί η Κίμπερλι και τα προβλήματα υγείας του Τζέιμς.

Οι υποστηρικτές της οικογένειας τονίζουν ότι οι οικονομίες της οικογένειας έχουν εξανεμιστεί λόγω του αμερικανικού συστήματος υγείας, όπου οι θεραπείες για τον καρκίνο μπορούν να κοστίσουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τον μήνα, καθιστώντας ακόμα και ένα ακίνητο «άχρηστο» όταν δεν υπάρχουν μετρητά για τις βασικές ανάγκες και τους φόρους.

5 στρατόπεδα, μια αλήθεια

Η καμπάνια GoFundMe για την οικογένεια του Βαν Ντερ Μπικ συνεχίζεται έχοντας ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Το ποσό που έχει συγκεντρωθεί έχει φτάσει τα 2,65 εκατομμύρια δολάρια από σχεδόν 50.000 δωρητές.

Βέβαια, πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς κρύβεται μια πρωτοφανής σύγκρουση απόψεων στο πεδίο των σχολίων όπου οι χρήστες δεν διαφωνούν απλώς για ένα ποσό, αλλά υπερασπίζονται εκ διαμέτρου αντίθετες κοσμοθεωρίες.

Όπως σημειώνει το Wealth Of Geeks που έκανε την ακτινογραφίας 1600+ σχολίων, ένα 40%, από αυτά απαιτεί την άμεση πώληση του ράντσου των 4,76 εκατομμυρίων δολαρίων. Η λογική τους είναι απλή και αμείλικτη: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ένας άνθρωπος πρέπει να εξαντλεί τα δικά του περιουσιακά στοιχεία πριν ζητήσει τη βοήθεια του κοινού.

Πολλοί από τους σχολιαστές παραθέτουν προσωπικές ιστορίες οικονομικής καταστροφής λόγω ιατρικών εξόδων, τονίζοντας ότι η διατήρηση ενός πολυτελούς ακινήτου μέσω δωρεών από «απλούς ανθρώπους» αποτελεί πρόκληση. Για αυτούς, το GoFundMe δεν πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο διατήρησης ενός lifestyle, αλλά ως έσχατη λύση επιβίωσης.

Στον αντίποδα, μια σημαντική μερίδα χρηστών (20%) υποστηρίζει ότι το πένθος απαιτεί σεβασμό και ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει μια χήρα με έξι παιδιά. Αυτό το στρατόπεδο βλέπει το ράντσο όχι ως οικονομικό μέγεθος, αλλά ως το τελευταίο καταφύγιο σταθερότητας που ήθελε να εξασφαλίσει ο ηθοποιός για την οικογένειά του πριν πεθάνει.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο 25% που απαιτεί πλήρη διαφάνεια και «αποδείξεις». Οι σχολιαστές αυτοί παρακολουθούν με καχυποψία τη διαρκή αύξηση του στόχου της καμπάνιας —από τις 500.000 δολάρια στα 1,5 εκατομμύριο και πλέον στα 2,65 εκατομμύρια— ζητώντας αναλυτική λογοδοσία για το πού ακριβώς θα κατευθυνθούν τα επιπλέον χρήματα.

Μια μικρότερη αλλά πολύ ουσιαστική ομάδα σχολιαστών (10%) επιλέγει να δει τη μεγάλη εικόνα: τη χρεοκοπία του αμερικανικού συστήματος υγείας.

Για αυτούς, το γεγονός ότι μια οικογένεια με περιουσία εκατομμυρίων κινδυνεύει να μείνει «χωρίς πόρους» λόγω του καρκίνου, αποτελεί το απόλυτο σύμπτωμα ενός δυστοπικού συστήματος.

Η συζήτηση εδώ μετατοπίζεται από το ράντζο στην ευρύτερη αδικία: αν ένας διάσημος χρειάζεται GoFundMe για να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι ελπίδα έχει ένας απλός πολίτης; Αυτό το στρατόπεδο βλέπει τον Βαν Ντερ Μπικ ως το θύμα και όχι ως τον θύτη της κατάστασης.

Τέλος, υπάρχει το στρατόπεδο της «συμβιβαστικής λογικής» (5%), που αναγνωρίζει ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Είναι εκείνοι που αισθάνονται συμπόνια για την απώλεια, αλλά ταυτόχρονα διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για τη διαχείριση της καμπάνιας.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των 1.600 σχολίων είναι ότι η περίπτωση του Βαν Ντερ Μπικ λειτούργησε ως καθρέφτης για τον καθένα.

Οι δωρητές —η σιωπηλή πλειοψηφία των 50.000 ανθρώπων— επέλεξαν να δράσουν με βάση το συναίσθημα, ενώ οι σχολιαστές μετέτρεψαν την ενότητα των σχολίων σε ένα πεδίο μάχης για την ηθική, τον πλούτο και την κοινωνική δικαιοσύνη.

