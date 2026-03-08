Hakkapeliitta 01: Η τεχνολογία που φέρνει επανάσταση στα χειμερινά ελαστικά – Προσαρμόζονται στην εξωτερική θερμοκρασία
Ελαστικά υψηλής τεχνολογίας που όταν οι συνθήκες το απαιτούν προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση.
Καινοτόμα ιδέα από Φινλανδική εταιρεία λανσάρει στην αγορά ελαστικά που αλλάζουν την πρόσφυση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η Nokian Tyres, πρωτοπόρος στην κατασκευή χειμερινών ελαστικών, έχει ολοκληρώσει έναν εντυπωσιακό μετασχηματισμό, εστιάζοντας πλέον στην παραγωγή προϊόντων με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.
Τα καρφιά αντιδρούν στις μεταβολές της θερμοκρασίας και του οδοστρώματος, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια στον πάγο
Τον Μάρτιο του 2026, η Nokian παρουσίασε το Hakkapeliitta 01, το οποίο θεωρείται το πιο προηγμένο χειμερινό ελαστικό στον κόσμο. Είναι το πρώτο ελαστικό που χρησιμοποιεί τεχνολογία «ενεργής πρόσφυσης» που προσαρμόζεται αυτόματα στις μεταβολές της θερμοκρασίας.
Πώς το κάνει με τα ελαστικά
Αυτά τα ελαστικά υψηλής τεχνολογίας βγάζουν καρφιά όταν οι συνθήκες το απαιτούν προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια ενώ ταυτόχρονα «μαλακώνουν» στην άσφαλτο για να μειώσουν τον θόρυβο και τη φθορά του οδοστρώματος κατά 30%. Επίσης, φέρει ειδικές αυλακώσεις που βελτιώνουν την κατανάλωση καυσίμου/ενέργειας και μειώνουν τα επίπεδα θορύβου κύλισης.
Η προσαρμοστική λειτουργία του Hakkapeliitta 01 έρχεται να δώσει απάντηση τόσο στην αυστηρότερη νομοθεσία, όσο και στις ολοένα πιο απρόβλεπτες χειμερινές συνθήκες.
Με το βλέμμα στο 2030
Όπως δήλωσε ο Mikko Liukkula της Nokian, η εταιρεία ανέπτυξε μία λύση όπου η πρόσφυση προσαρμόζεται αυτόματα στη θερμοκρασία, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια όταν χρειάζεται και πιο ήπια επαφή με τον δρόμο όταν δεν απαιτούνται τα καρφιά.
Στόχος της εταιρείας είναι έως το 2030 το 50% των πρώτων υλών να προέρχεται από ανακυκλωμένες ή ανανεώσιμες πηγές (όπως το φυσικό καουτσούκ από εναλλακτικές καλλιέργειες).
