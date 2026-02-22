Πόσα εκατοστά βροχής μπορούν να παρασύρουν το αυτοκίνητό σου

Την ώρα που οι κακοκαιρίες συνεχίζονται και οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν γίνει συνήθεια, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινούνται στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Την ώρα που οι δρόμοι γίνονται λίμνες, θα πρέπει όλοι να δείχνουν την απαιτούμενη προσοχή στις επισημάνσεις των ειδικών και να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, καθώς αυτό μπορεί να είναι μοιραίο για την ίδια τη ζωή τους.

Έτσι, όταν οι Αρχές συστήνουν αυξημένη προσοχή και περιορισμό των μετακινήσεων, θα πρέπει οι πολίτες να εξετάζουν κάθε τους κίνηση και να μην θεωρούν ότι στο εσωτερικό ενός ΙΧ αυτοκινήτου θα είναι ασφαλείς.

Το κρίσιμο όριο για το ύψος της βροχής

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις ενός Ισπανού αστυνομικού, υπάρχει ένα κρίσιμο όριο στο ύψος της βροχής, πέρα από το οποίο η κυκλοφορία των οχημάτων καθίσταται επικίνδυνη καθώς υπάρχει πιθανότητα να παρασυρθούν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όριο αυτό εντοπίζεται περίπου στα 40 εκατοστά, καθώς μέχρι εκείνο το σημείο, το όχημα φαίνεται να διατηρεί οριακά τον έλεγχο.

Από τη στιγμή όμως που η στάθμη ξεπεράσει αυτό το ύψος, η απώλεια πρόσφυσης γίνεται έντονη, οι τροχοί χάνουν την επαφή με το οδόστρωμα και το αυτοκίνητο μπορεί εύκολα να ακολουθήσει τη ροή του νερού.

Παράλληλα, τα 40 εκατοστά νερού επαρκούν για να ανασηκώσουν και να παρασύρουν τα περισσότερα επιβατικά οχήματα, ενώ όταν μιλάμε για θολό νερό οι κίνδυνοι είναι ακόμα μεγαλύτεροι καθώς ενδέχεται να κρύβει ανοιχτά φρεάτια, βαθιές λακκούβες ή άλλα εμπόδια που δεν είναι ορατά, αυξάνοντας τον κίνδυνο παγίδευσης.

Σε τέτοια περίπτωση, ο Ισπανός αστυνομικός υπογραμμίζει ότι θα πρέπει ο οδηγός και οι επιβάτες του οχήματος να ανοίξουν άμεσα τις πόρτες και τα παράθυρα προκειμένου να εξέλθουν από αυτό και να παραμείνουν στην οροφή του αν είναι εφικτό έως ότου τους παρασχεθεί βοήθεια.