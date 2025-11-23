Τι να κάνετε αν κολλήσει το γκάζι σε αυτόματο αυτοκίνητο;

Το να κολλήσει το γκάζι είναι ένα σπάνιο φαινόμενα το οποίο αφορά αυτοκίνητα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και εφόσον συμβεί, απαιτεί συγκεκριμένες κινήσεις από τον οδηγό για να το επαναφέρει.

Δεν είναι λίγα τα βίντεο με αυτόματα αυτοκίνητα να καταλήγουν στο εσωτερικό καταστημάτων, με πολλές φορές δυστυχώς να σημειώνονται τραυματισμοί.

Το «κόλλημα» του γκαζιού είναι φαινόμενο που μπορεί να οφείλεται από το πατάκι το οποίο μπλέχτηκε κάτω από το πεντάλ (προσοχή και στα αυτοκίνητα με χειροκίνητο κιβώτιο για το ίδιο ζήτημα), είτε σε πιο παλιά μοντέλα σε μηχανική βλάβη. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θα αντιδράσει ο οδηγός εκείνη τη στιγμή -και κυρίως το αν διαθέτει την σωτήρια πληροφορία- μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να συνεχίσει κάποιος τον δρόμο του και να μπλέξει.

Τι πρέπει να κάνετε για να ξεκολλήσει το γκάζι

Αρχικά, πρέπει ο οδηγός να διατηρήσει την ψυχραιμία του, καθώς ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος και μια κακή κατάσταση να εξελιχθεί σε χειρότερη. Για αρχή αυτό που οφείλει να κάνει ο οδηγός είναι να πατήσει το φρένο, ώστε να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος.

Στα σύγχρονα οχήματα συνήθως αυτό επαρκεί, καθώς με το πάτημα του φρένου κλείνει η ηλεκτρονική πεταλούδα του γκαζιού και σταματά η να επιταχύνει το όχημα. Σε παλαιότερα μοντέλα, όμως, το φρενάρισμα από μόνο του δεν αρκεί καθώς μπορεί το γκάζι και το φρένο να δουλεύουν ταυτόχρονα.

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να βάλεις με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα το κιβώτιο στη «νεκρά» (N). Σε περίπτωση που το πρόβλημα συμβεί σε χειροκίνητο όχημα (το πατάκι), επιλέγεις νεκρά.

Πατώντας φρένο, το αυτοκίνητο θα ακινητοποιηθεί. Στο χειρότερο σενάριο γυρνάτε το κλειδί και σβήνετε τον κινητήρα ή αν έχει κουμπί Start/stop το κρατάτε για 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να γνωρίζετε πως αν το όχημα έχει ήδη πιάσει ταχύτητα, θα χάσετε τα συστήματα υποβοήθησης όπως το υδραυλικό τιμόνι και συστήματα πέδησης. Παρόλα αυτά το φρένο λειτουργεί… όπως παλιά και το τιμόνι θα χρειαστεί δύναμη.

Αφού σβήσεις τον κινητήρα, έλεγξε αν το γκάζι κόλλησε από το πατάκι. Αν όχι, μην βάλετε ξανά μπροστά, αλλά καλέστε οδική βοήθεια, ώστε το αυτοκίνητο να μεταφερθεί στο συνεργείο σας για να ελεγχθεί το όχημα με ασφάλεια.