Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή και ο καλλιτεχνικός κόσμος βυθίστηκε στο πένθος. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του σπουδαίου ηθοποιού θα τον αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας του, προσπαθώντας να παραμείνει αισιόδοξος.

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας Χρήστο Βαλαβανίδη»

Την είδηση για την αποτέφρωση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας», ανέφερε η ανάρτηση.

Η μακρά πορεία στο θέατρο

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής υποκριτικής. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του συνεργάστηκε με κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς της χώρας, όπως το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Στη θεατρική του πορεία συμμετείχε σε σημαντικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Οι Σφήκες» και «Ντόλυ», αποδεικνύοντας το εύρος των υποκριτικών του δυνατοτήτων.

Οι εμφανίσεις σε κινηματογράφο και τηλεόραση

Παράλληλα με το θέατρο, ο Χρήστος Βαλαβανίδης συμμετείχε και σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και στις γνωστές βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80 που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συμμετοχές του ξεχωρίζουν οι ταινίες «Λούφα και Παραλλαγή», «Γάτα εσύ, γάτα εγώ» και «Ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται».

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 με τη σειρά «Η γειτονιά μας». Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε πολλές δημοφιλείς σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο», αφήνοντας τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία.