# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 08 Μαρτίου 2026, 14:20

Χρήστος Βαλαβανίδης: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πέθανε την Παρασκευή 6 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενέργεια: Η κρυφή υπερδύναμη των επιτυχημένων ανθρώπων

Ενέργεια: Η κρυφή υπερδύναμη των επιτυχημένων ανθρώπων

Spotlight

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή και ο καλλιτεχνικός κόσμος βυθίστηκε στο πένθος. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του σπουδαίου ηθοποιού θα τον αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής 6 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας του, προσπαθώντας να παραμείνει αισιόδοξος.

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας Χρήστο Βαλαβανίδη»

Την είδηση για την αποτέφρωση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Δημοσιεύω αυτή τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορωνοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο Ασπασία Κραλλη έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας», ανέφερε η ανάρτηση.

View this post on Instagram

A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Η μακρά πορεία στο θέατρο

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής υποκριτικής. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του συνεργάστηκε με κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς της χώρας, όπως το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Στη θεατρική του πορεία συμμετείχε σε σημαντικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Οι Σφήκες» και «Ντόλυ», αποδεικνύοντας το εύρος των υποκριτικών του δυνατοτήτων.

 

Οι εμφανίσεις σε κινηματογράφο και τηλεόραση

Παράλληλα με το θέατρο, ο Χρήστος Βαλαβανίδης συμμετείχε και σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και στις γνωστές βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80 που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συμμετοχές του ξεχωρίζουν οι ταινίες «Λούφα και Παραλλαγή», «Γάτα εσύ, γάτα εγώ» και «Ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται».

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 με τη σειρά «Η γειτονιά μας». Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε πολλές δημοφιλείς σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο», αφήνοντας τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία.

Πετρέλαιο
Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Σταύρος Παπασταύρου: Κινητοποιούμαστε με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολ./βαρέλι

Επικαιρότητα
Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

Αναφορές ότι εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν

inWellness
inTown
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νύφη! – Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα
Πόσα αστέρια βάζεις; 07.03.26

Η Νύφη! - Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ αφήνουν τα τέρατά τους να ξεδιπλωθούν στην ταινία Η Νύφη!, μια σκοτεινή κωμική και ευχάριστα παράξενη επανέκδοση της ταινίας του 1935 από τη Μάγκι Τζίλενχαλ. Ωστόσο, οι γνώμες των σινεκριτικών διίστανται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή
Παρουσιαστές 06.03.26

Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με την Ακαδημία να ανακοινώνει μια νέα λίστα κορυφαίων ονομάτων που θα ανέβουν στη σκηνή ως παρουσιαστές

Σύνταξη
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08.03.26

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds
Ελλάδα 08.03.26

Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds

Η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας
Κόσμος 08.03.26

Απίστευτη γκάφα του Κρεμλίνου: Ανέβασε βίντεο με τον Πούτιν να βήχει σε μήνυμα για την Ημέρα της Γυναίκας

«Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα», ακούγεται να λέει ο Πούτιν στο λάθος βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο με μήνυμα του προέδρου για την Ημέρα της Γυναίκας.

Σύνταξη
«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» – Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία
Πρωτοπόρες 08.03.26

«Θέλω να είμαι μια κόλαση με ρόδες, ή νεκρή» - Οι ριψοκίνδυνες γυναίκες που άλλαξαν τη δημοσιογραφία

Δύο νέα βιβλία δείχνουν πώς η Μάρθα Γκέλχορν, η Τζάνετ Φλάνερ και άλλες γυναίκες ρεπόρτερ οδήγησαν τη δημοσιογραφία σε κατευθύνσεις που οι άνδρες αδυνατούσαν να αντιληφθούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»
Πολιτική 08.03.26

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 08.03.26

Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει την γνωστή.... καραμέλα περί σταθερότητας τονίζοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Σύνταξη
Το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση της MH370, οι οικογένειες ζητούν συνέχιση των ερευνών
Κόσμος 08.03.26

Το μεγαλύτερο αεροπορικό μυστήριο: 12 χρόνια μετά την εξαφάνιση της MH370, οι οικογένειες ζητούν συνέχιση των ερευνών

H εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής Ocean Infinity μεταξύ Μαρτίου 2025 και Ιανουαρίου 2026 εξέτασε χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα του βυθού, αλλά δεν απέδωσε κανένα επιβεβαιωμένο εύρημα σχετικά με την πτήση MH370

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Stoiximan GBL 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν – Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ
Κόσμος 08.03.26

Κίνδυνος για ντόμινο καταστροφής μετά τον «αποκεφαλισμό» του Ιράν - Όσα δεν υπολόγισε ο Τραμπ

Κανείς στον στενό κύκλο του Τραμπ ούτε αναγνώρισε ούτε τόλμησε να προσπαθήσει να του εξηγήσει τους τρομερούς κινδύνους που εξαπολύει ένας πόλεμος «αποκεφαλισμού» σαν αυτόν που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί – Σοκαριστικά βίντεο
Κόσμος 08.03.26

Ιράν: Χτύπημα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, 4 νεκροί - Σοκαριστικά βίντεο

Ο καπνός από τις πυρκαγιές που προκάλεσαν τα πλήγματα γέμισε τον ουρανό της ιρανικής πρωτεύουσας στη διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας την Τεχεράνη ε ένα μαύρο πέπλο

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου
Woman 08.03.26

Πόσο κοστίζει να είσαι γυναίκα; Aόρατη εργασία, χαμηλότεροι μισθοί, pink tax το «τίμημα» του φύλου

Οι γυναίκες στην Ευρώπη αφιερώνουν δύο ώρες παραπάνω καθημερινά σε απλήρωτη εργασία, ενώ οι μισθοί τους παραμένουν χαμηλότεροι και τα προϊόντα που χρειάζονται κοστίζουν περισσότερο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
Άλλα Αθλήματα 08.03.26

Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, αθλητής του Ολυμπιακού που ειδικεύεται στο τρίαθλο είναι ο μεγάλος νικητής στον φετινό Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Έγραψε ιστορία στις γυναίκες η Μαρινάκου με τρίτη σερί νίκη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά
Ταρακουνήθηκε η Ήπειρος 08.03.26

Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

«Ξυπνήσαμε απότομα, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα - Δείτε φωτογραφίες από ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες

Σύνταξη
«Θέλω τα… μισθά μου!»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

«Θέλω τα… μισθά μου!»

Ο Νεϊμάρ στο εδώλιο μετά από μήνυση της πρώην μαγείρισσάς του - Καταγγελίες για εξαντλητική εργασία έως 16 ώρες ημερησίως, βαριά καθήκοντα και απλήρωτες υπερωρίες –

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 08.03.26

Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για την πρόκριση στα νοκ-άουτ μετά την ήττα στο ΣΕΦ – Ποιες είναι οι πιθανότητες των πράσινων, γιατί είναι μια ανάσα από την τετράδα και λόγω προγράμματος ο Ολυμπιακός…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
