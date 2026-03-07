«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για τον ρόλο του στους «Αυθαίρετους»

«Ναι, μεγάλη επιτυχία. Ο ρόλος του Κώστα Χατζηγιώργη μού έφερε την απόλυτη δημοσιότητα. Χρειάζονταν γερά νεύρα για να μην καβαλήσεις το καλάμι κι εγώ νομίζω ότι δεν το καβάλησα. Μου φώναζε ο κόσμος από τα μπαλκόνια «είσαι θεός, είσαι μεγάλος». Έπρεπε, λοιπόν, να αισθάνομαι σαν θεός και να φέρομαι έτσι στους συνεργάτες μου; Όχι βέβαια. Δεν το έκανα, ούτε εισέπραξα οικονομικά αυτή την επιτυχία. Την εισέπραξα μέσα μου, σαν ευχαρίστηση, σαν ικανοποίηση που ήμουν ένας πολύ καλός ηθοποιός, ο οποίος πήγε την τηλεόραση ένα… βηματάκι πιο πέρα».

Για την προσπάθεια τυποποίησης του ρόλου του μετά τους «Αυθαίρετους»

Φυσικά και επιχείρησαν να το κάνουν κι εγώ έφτασα να τους πετάξω τα σενάρια στη μούρη (γέλια). Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν μου αρέσει καθόλου η τυποποίηση. Πρώτα απ’ όλα βαριέμαι. Εμένα μου αρέσει η ποικιλία και η πρόκληση. Γι’ αυτό και έκανα έναν ρόλο γκέι στο «Μινόρε της Αυγής». Μάλιστα θυμάμαι, όταν συνάντησα τους υπεύθυνους του σήριαλ και τον σκηνοθέτη, προσπαθούσαν να μου το πουν με τρόπο «ξέρεις, ο ρόλος θα είναι λίγο κάπως». Τους απάντησα «τι μου λέτε τώρα, φυσικά και θα το κάνω, ηθοποιός είμαι». Και το έκανα. Αυτό δεν πείραξε ούτε την κοινωνική μου ζωή, ούτε τη σεξουαλική, ούτε την καριέρα μου. Αντιθέτως, με βοήθησε επαγγελματικά να ανέβω περισσότερο.

Για τον ρόλο του στο «Μινόρε της Αυγής»

Εκείνη την εποχή οι ηθοποιοί φοβόντουσαν πολύ να παίξουν ρόλους ΛΟΑΤΚΙ. Έχω γράψει και ποίημα και το έχω αφιερώσει στους ΛΟΑΤΚΙ. Το ανέβασα στο Facebook φέτος στις 17 Μαΐου, «Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας».

Για τον Γιώργο Κιμούλη και τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά το #MeToo

«Ο Γιώργος Κιμούλης είχε κακή συμπεριφορά. Τέτοια κακή συμπεριφορά είχαν πολλοί σκηνοθέτες παλιά. Ήταν σχεδόν παράδοση οι σκηνοθέτες να φέρονται αυταρχικά στους ηθοποιούς τους. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι απαράδεκτος γιατί έγινε παραβατικός. Είχε αχαλίνωτη λίμπιντο, την οποία δε μπορούσε να συγκρατήσει και την άφηνε ελεύθερη, γιατί νόμιζε ότι έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει».

Για ένα άγνωστο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης

«Υπήρξε ηθοποιός, μέγας πρωταγωνιστής, που έβγαλε το μόριο του και το ακούμπησε στα χέρια της συμπρωταγωνίστριάς του, η οποία καθόταν με τα χέρια από πίσω και πήγε και της το ακούμπησε».

Για τον τσακωμό του με τον Αλέξανδρο Ρήγα και τη συμφιλίωσή τους

«Όταν προσβάλλουν την προσωπικότητά μου παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Με τον Αλέξανδρο Ρήγα παρεξηγηθήκαμε στο παρελθόν αλλά πλέον τα έχουμε βρει. Αισθάνθηκα ότι προσπαθούσε να με μάθει να τραγουδάω, εγώ που έχω εύσημα για το τραγούδι μου στο θέατρο, οπότε δεν νομίζω πως μπορεί να με διδάξει κάποιος. Και είπα ‘τι έτσι;’ Και έφυγα. Τα βρήκαμε γιατί δεν μπορείς να κρατάς κακία. Ο Ρήγας έχει πολύ ταλέντο, τρόπους δεν έχει. Εγώ έκανα το πρώτο βήμα. Βρεθήκαμε στο θέατρο, αγκαλιαστήκαμε και είπαμε είναι παρελθόν πια».

Για την εποχή που ζούμε

«Αλλοπρόσαλλη και επικίνδυνη. Το κράτος νοσεί, με τα Τέμπη , με τις διαμαρτυρίες, με τα κουτσομπολιά, το #ΜeΤoo, όλα αυτά είναι δείγματα παρακμής. Ελπίζω ότι θα περάσει γιατί ο λαός αντέχει».

Για τον νεότερο εαυτό του

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα. Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου».

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

«Εμείς ήμασταν μια γενιά της κουλτούρας και όλα αυτά τα θεωρούσαμε ανόητα, τα τερτίπια της. Κατά βάθος ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έχω τύψη μεγάλη που της είπα όχι. Η Αλίκη ήταν πολύ καλή ηθοποιός, απλώς αυτό που έδειχνε για να συνεχίζει τον μύθο της στο κοινό της… έκανε την ‘ξανθιά’. Αυτά δεν μου άρεσαν εμένα, το θεωρούσα φθηνό θέατρο».

Για τη σάτιρα

«Έχει όρια. Δεν μπορείς να δίνεις ανεξέλεγκτα τροφή στη σάτιρα».

Για τις προτάσεις από την τηλεόραση

«Δεν έχω δεχτεί προτάσεις από την τηλεόραση. Με φοβούνται γιατί έχω πολύ ταλέντο και δεν χωράω στην κάμερα. Πολλοί άνθρωποι μου γύρισαν την πλάτη, από τα πρώτα μου βήματα».

Για τις αμοιβές που έπαιρναν παλιά οι ηθοποιοί σε θέατρο και τηλεόραση

«Εξωπραγματικές. Όταν μάζευες τα λεφτά ενός σίριαλ, αγόραζες διαμέρισμα».

Για το εγκεφαλικό που υπέστη

«Στα καμαρίνια, πριν την παράσταση έχασα τον κόσμο. Έπεσα σε μία γωνία, με βούτηξε ο Κώστας Σπυρόπουλος, με πήγε στο νοσοκομείο και με έσωσε. Με πήρε εγκαίρως στο νοσοκομείο και με πρόλαβαν. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο ή της μοίρας είναι. Αλλοίωσα αρκετά τον χαρακτήρα μου, την συμπεριφορά μου. Πριν το εγκεφαλικό ήμουν πολύ οξύθυμος, είχα λόγους, κάτι δεν μου άρεσε. Όταν υποτιμούσαν την νοημοσύνη μου γινόμουν έξαλλος, έβριζα, και θύμωνα και ήμουν επιθετικός. Δεν έδειρα κανέναν, ούτε έδωσα χαστούκι αλλά είχα αιχμηρή γλώσσα. Άλλαξε μόνο του, όπως και το ότι αδυνάτισα και έχασα 20 κιλά. Δεν με ένοιαζε που έχανα τις φιλίες, είμαι λίγο αυτάρκης, εγωκεντρικός και το παραδέχομαι. Αλλά και καλό παιδί, ειλικρινής και πολύ τίμιος μέχρι αηδίας. Δεν λέω ψέματα μεγάλα για να κερδίσω κάτι, να κρατάω τον λόγο. Εάν εξαπάτησα κάποιον θα το έλεγα. Προφανώς και αδίκησα κόσμο, το υποπτεύομαι. Η γυναίκα μου με χαίρεται περισσότερο τώρα. Έχω γίνει λίγο πιο ευχάριστος και το εύχομαι να το δεχτεί ότι είμαι ευχάριστος».

Για τα τόσα χρόνια συνύπαρξης με την Ασπασία Κράλλη

«Το μυστικό είναι οι αμοιβαίες υποχωρήσεις και ο σεβασμός των αναγκών του άλλου».

Για την περιπέτεια της υγείας του δύο μήνες πριν φύγει από τη ζωή

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια και τα λοιπά.

»Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είναι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μέσα στο Λαϊκό. Έχω πάρα πολλές εντυπώσεις. Είναι πράγματα που κάποια στιγμή, εάν ο Θεός μου δώσει χρόνο, θα τα γράψω. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό, άπταιστα.

»Το περιβάλλον, άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουνε σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Φοβότανε βέβαια και για μένα και για αυτή. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου η οποία είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο».