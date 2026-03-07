newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
Ελλάδα 07 Μαρτίου 2026, 11:56

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών

Σύνταξη
Spotlight

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πέθανε σε ηλικία 82 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στο κοινό που τον γνώρισε μέσα από το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας του, προσπαθώντας να παραμείνει αισιόδοξος.

Η μάχη με την υγεία του

Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε αποκαλύψει ότι βρισκόταν σε θεραπεία για μια βαριά ασθένεια. Όπως είχε εξηγήσει, επρόκειτο για μια σοβαρή κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με προσοχή, χωρίς όμως –όπως έλεγε τότε– να θεωρείται θανατηφόρα.

Ο ίδιος είχε μιλήσει με ειλικρίνεια και για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στο νοσοκομείο. Είχε περιγράψει ότι παρέμεινε στο Λαϊκό για μεγάλο διάστημα, περνώντας εκεί ακόμη και τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μέχρι να πάρει εξιτήριο.

Κατά την παραμονή του υποβλήθηκε σε συνεχείς θεραπείες και ιατρικές παρεμβάσεις, ωστόσο είχε επισημάνει ότι οι γιατροί δεν τον άφησαν να φύγει πριν διασφαλίσουν ότι η κατάσταση της υγείας του είχε σταθεροποιηθεί.

Οι συνθήκες στο νοσοκομείο

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης είχε μιλήσει και για τις εικόνες που αντίκρισε κατά τη νοσηλεία του. Από τη μία πλευρά είχε εκφράσει τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τονίζοντας ότι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.

Την ίδια στιγμή όμως είχε αναφερθεί και στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε πολλά δημόσια νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για ασθενείς σε ράντζα στους διαδρόμους και εργαζόμενους που δίνουν καθημερινά μια εξαντλητική μάχη για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών.


Μιλώντας για τη δοκιμασία που περνούσε, είχε αναφερθεί με συγκίνηση στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει στη σύζυγό του, την επίσης ηθοποιό Ασπασία Κράλλη, με την οποία μοιράστηκε περισσότερα από πενήντα χρόνια ζωής.

Όπως είχε πει, η παρουσία της ήταν καθοριστική σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, ενώ είχε τονίσει ότι δύναμη του έδινε και η αγάπη του κόσμου που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια.

Η μακρά πορεία στο θέατρο

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής υποκριτικής. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του συνεργάστηκε με κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς της χώρας, όπως το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Στη θεατρική του πορεία συμμετείχε σε σημαντικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Οι Σφήκες» και «Ντόλυ», αποδεικνύοντας το εύρος των υποκριτικών του δυνατοτήτων.

Οι εμφανίσεις σε κινηματογράφο και τηλεόραση

Παράλληλα με το θέατρο, ο Χρήστος Βαλαβανίδης συμμετείχε και σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και στις γνωστές βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80 που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συμμετοχές του ξεχωρίζουν οι ταινίες «Λούφα και Παραλλαγή», «Γάτα εσύ, γάτα εγώ» και «Ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται».

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 με τη σειρά «Η γειτονιά μας». Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε πολλές δημοφιλείς σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο», αφήνοντας τη δική του ξεχωριστή σφραγίδα στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία.

Σύνταξη
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean's Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή
Παρουσιαστές 06.03.26

Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με την Ακαδημία να ανακοινώνει μια νέα λίστα κορυφαίων ονομάτων που θα ανέβουν στη σκηνή ως παρουσιαστές

Σύνταξη
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος
«Shaking Quakers» 06.03.26

Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Γεννημένη στη φτώχεια του 18ου αιώνα, χωρίς καμία μόρφωση, η Αν Λι έγινε ηγέτιδα των Shakers, ενός κινήματος που μίλησε για ισότητα φύλων, κοινοτισμό και αγαμία — δεκαετίες πριν την εποχή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν
Kατάλογος μνημείων UNESCO 05.03.26

Τεχεράνη: Ζημιές στο Παλάτι Γκολεστάν από πυραυλικό πλήγμα εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν

Ζημιές υπέστη το ιστορικό Παλάτι Γκολεστάν στην Τεχεράνη, το μοναδικό μνημείο της πόλης στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, μετά από έκρηξη πυραύλου κοντά στο συγκρότημα, ενώ κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης
Δημοκρατία & Αξιοκρατία 05.03.26

Μάικλ Σάντελ: Ο πεσιμιστής ακαδημαϊκός του Χάρβαρντ που αποδείχτηκε προφήτης

Σε μια εποχή λαϊκισμού και κοινωνικής οργής, η σκέψη του Μάικλ Σάντελ επανέρχεται ως κλειδί κατανόησης: εξηγεί πώς η κυριαρχία των αγορών και η αποφυγή ηθικής σύγκρουσης αποδυνάμωσαν τη δημοκρατία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηράκλειο: Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»
Ηράκλειο Κρήτης 07.03.26

Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος εξωτερικού συνεργείου και την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κως: Κρατούμενοι συνεπλάκησαν σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές του νησιού
Σχηματίστηκε δικογραφία 07.03.26

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές της Κω

Οι δύο κρατούμενοι, 44 και 27 ετών αντιστοίχως, μεταφέρονταν από την Αθήνα στην Κω όπου θα κρατούνταν - Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26

Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου

«Η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Βασίλης Κικίλιας: «Aισθανόμαστε υπερήφανοι για τις φρεγάτες και τα F-16 που είναι στην Κύπρο για την προστασία της»
Μέση Ανατολή 07.03.26

Βασίλης Κικίλιας: «Aισθανόμαστε υπερήφανοι για τις φρεγάτες και τα F-16 που είναι στην Κύπρο για την προστασία της»

«Ιεραρχούμε τις επιπτώσεις και τις συνέπειες του πολέμου - Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια των ναυτικών μας, των ανθρώπων μας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ' τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση

Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
Και η επόμενη μέρα;
Editorial 07.03.26

Και η επόμενη μέρα;

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ
Μην αγχώνεσαι 07.03.26

«Κοιμάται;»: Πολύ βαρετές οι δίκες για τον Κάνιε Γουέστ

Ο Κάνιε Γουέστ κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες για τη διαμάχη με εργολάβο σχετικά με την ανακαίνιση της έπαυλής του στο Μάλιμπου - τον οποίο, ο ράπερ, ξέχασε ότι δεν αποπλήρωσε, αλλά θυμόταν ότι δεν μύριζε ωραία

Σύνταξη
Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)
Μπάσκετ 07.03.26

Επέστρεψε εντυπωσιακά ο Τέιτουμ μετά από 10 μήνες και οδήγησε τους Σέλτικς στη νίκη (120-100, vids)

Πίσω φαίνεται πως έχει αφήσει μία για πάντα τις δύσκολες μέρες ο Τζέισον Τέιτουμ ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τη ρήξη αχιλλείου και έβαλε 15 πόντους στη νίκη των Σέλτικς.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

