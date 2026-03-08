newspaper
08.03.2026 | 19:52
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι - Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 19:23
Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι
Ελλάδα 08 Μαρτίου 2026, 20:31

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

Δύο άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τα μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Σύνταξη
Upd:8.03.2026, 21:08
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο κινητοποιώντας τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα όταν ένα αυτοκίνητο φαίνεται να ξέφυγε της πορείας του την ώρα που κινούνταν στην οδό Ούλωφ Πάλμε και έπεσε από γκρεμό.

Στο σημείο κλήθηκε αρχικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς υπήρχε πληροφορία για δύο εγκλωβισμένους, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο άνθρωποι φέρουν ελαφρά, ευτυχώς, τραύματα και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Τέλος, αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος.

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ιράν: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι τη θέση Χαμενεϊ θα πάρει ο γιός του

Ιράν: Πληθαίνουν οι αναφορές ότι τη θέση Χαμενεϊ θα πάρει ο γιός του

«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ελλάδα 08.03.26

«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Στο σπίτι του γιατρού βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος

Σύνταξη
Ρόδος: Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιείτο από την μητέρα της
Ελλάδα 08.03.26

Τι αποκαλύπτει στο in ο πατέρας της 30χρονης που κακοποιείτο από την μητέρα της

Ολα ξεκίνησαν όταν μια φίλη της 30χρονης πήρε τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα Ιαλυσού και κατήγγειλε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την φίλη της, της ανάφερε ότι η μητέρα της με την οποία μένει μαζί, την χτύπησε και της είπε ότι χρειαζόταν άμεσα βοήθεια

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Σεισμός: Ξύπνησαν μνήμες από το 1969 – Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο
Θεσπρωτία 08.03.26

Ξύπνησαν μνήμες από τον σεισμό του 1969 - Τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που βρέθηκε στο επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας. Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους.

Σύνταξη
Σεισμός 5,3 Ρίχτερ: Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας – Δείτε φωτογραφίες
InShorts 08.03.26

Ζημιές και δεκάδες μετασεισμοί σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας από τα 5,3 Ρίχτερ - Δείτε φωτογραφίες

τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα

Σύνταξη
Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds
Ελλάδα 08.03.26

Ολομέλεια Δικηγόρων: Αντίθετη με τις καταχρηστικές συμπεριφορές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds

Η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσει

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιωάννινα: Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στη Λεπτοκαρυά
Ταρακουνήθηκε η Ήπειρος 08.03.26

Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα

«Ξυπνήσαμε απότομα, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους και τρομαγμένοι», λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στα Ιωάννινα - Δείτε φωτογραφίες από ζημιές σε σπίτια και εκκλησίες

Σύνταξη
Ιωάννινα: Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.
Στα Ιωάννινα 08.03.26

Δύο οδηγοί στο νοσοκομείο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση βαν με Ι.Χ.

Το επαγγελματικό βαν ανετράπη καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο - Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους δύο οδηγούς οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4: Νέα «τεσσάρα» και μαθηματικά στην τετράδα
Super League 08.03.26

Νέα «τεσσάρα» για τον Παναθηναϊκό και μαθηματικά στην τετράδα (1-4)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε άνετα 4-1 τον Λεβαδειακό και μπαίνει μαθηματικά στα Play Offs 1-4. Οι Χάβι, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Πεντρόσο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)

Από πολύ σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ»! Εγινε μεγάλος χαμός.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
Μπάσκετ 08.03.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»

Ανακοίνωση με την οποία ζητάει από τους αρμόδιους φορείς την παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, μετά επίθεση που δέχθηκε η αποστολή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Τα Τέμπη και πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά το ζήτημα των Τεμπών θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινουβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)
Μπάσκετ 08.03.26

Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε αυτόκλητους «σερίφηδες» τους Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου και ζήτησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση.

Σύνταξη
Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
Σουρεαλισμός και συμπάθεια 08.03.26

Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Ο Daniel Roseberry ανέβασε το θέμα του trompe-l'oeil της Schiaparelli σε ένα άλλο επίπεδο την Παρασκευή 6 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 2026 που περιλάμβανε εκκεντρικά, ψηλοτάκουνα mule με κεφάλι γάτας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)

Οι Θεσσαλοί το… έσωσαν στο τέλος, καθώς ιοσφάρισαν με πέναλτι στο 90+7’, όπου ευστόχησε ο Χουάνπι. Ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε, μόλις προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
