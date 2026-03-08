Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι
Δύο άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τα μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο κινητοποιώντας τις Αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα όταν ένα αυτοκίνητο φαίνεται να ξέφυγε της πορείας του την ώρα που κινούνταν στην οδό Ούλωφ Πάλμε και έπεσε από γκρεμό.
Στο σημείο κλήθηκε αρχικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς υπήρχε πληροφορία για δύο εγκλωβισμένους, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να παρέμβει.
Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο άνθρωποι φέρουν ελαφρά, ευτυχώς, τραύματα και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.
Τέλος, αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος.
- Τι αντίκρισμα έχουν τα πτυχία ΑΕΙ στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα;
- Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
- Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός 1-4: Νέα «τεσσάρα» και μαθηματικά στην τετράδα
- Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)
- Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Παραδειγματική τιμωρία του Παναθηναϊκού και σφράγισμα του γηπέδου»
- Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
- LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Ο γρίφος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις