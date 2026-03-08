Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο κινητοποιώντας τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα όταν ένα αυτοκίνητο φαίνεται να ξέφυγε της πορείας του την ώρα που κινούνταν στην οδό Ούλωφ Πάλμε και έπεσε από γκρεμό.

Στο σημείο κλήθηκε αρχικά η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς υπήρχε πληροφορία για δύο εγκλωβισμένους, ωστόσο τελικά δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

Την ίδια ώρα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο άνθρωποι φέρουν ελαφρά, ευτυχώς, τραύματα και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Τέλος, αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας έχουν ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του ατυχήματος.