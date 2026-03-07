Νίκος Δένδιας: Στις 7 Μαρτίου 1948 τα Δωδεκάνησα επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας

Μήνυμα για τη σημερινή ημέρα, 7η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία ενσωματώθηκαν πριν από 78 χρόνια τα Δωδεκάνησα στην Ελληνική Επικράτεια, απέστειλε ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Χ.

«Τα Δωδεκάνησα εορτάζουν σήμερα την 78η επέτειο της ενσωμάτωσής τους στον εθνικό κορμό. Καθ’ όλη τη μακραίωνη πορεία τους διατήρησαν άσβεστη την ελληνική και χριστιανική ταυτότητα. Στις 7 Μαρτίου 1948 επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων

Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα έγινε σαν σήμερα στις 7 Μαρτίου του 1948.

Τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή από το 1912. Η ενσωμάτωσή τους έγινε δυνατή μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και την ήττα της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, ως μία από τις συμμαχικές χώρες που κέρδισαν στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο διεκδικούσε την προσάρτηση της Βόρειας Ηπείρου, της Κύπρου και των Δωδεκανήσων στα εδάφη της.

Τελικά έγινε δυνατή μόνο η ενσωμάτωση των τελευταίων μετά από την Συνθήκη Ειρήνης που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παρίσι στις 10 Φεβρουαρίου του 1947.

Σύμφωνα με αυτήν τα Δωδεκάνησα αποδίδονταν στην Ελλάδα, ενώ η Ιταλία υποχρεωνόταν σε αποζημίωση ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα μας.

Η τελετή παράδοσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα έγινε στις 31 Μαρτίου 1947 στη Ρόδο μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Ως πρώτος διοικητής των Δωδεκανήσων ορίστηκε ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης. Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης έγινε στις 7 Μαρτίου 1948 και το 1955 τα Δωδεκάνησα έγιναν νομός με πρωτεύουσα τη Ρόδο.