Νίκος Δένδιας: Στις 7 Μαρτίου 1948 τα Δωδεκάνησα επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας
Πολιτική 07 Μαρτίου 2026, 12:59

Νίκος Δένδιας: Στις 7 Μαρτίου 1948 τα Δωδεκάνησα επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας

Ανάρτηση για την 78η επέτειο της ενσωμάτωσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα έκανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Μήνυμα για τη σημερινή ημέρα, 7η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία ενσωματώθηκαν πριν από 78 χρόνια τα Δωδεκάνησα στην Ελληνική Επικράτεια, απέστειλε ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Χ.

«Τα Δωδεκάνησα εορτάζουν σήμερα την 78η επέτειο της ενσωμάτωσής τους στον εθνικό κορμό. Καθ’ όλη τη μακραίωνη πορεία τους διατήρησαν άσβεστη την ελληνική και χριστιανική ταυτότητα. Στις 7 Μαρτίου 1948 επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων

Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα έγινε σαν σήμερα στις 7 Μαρτίου του 1948.

Τα Δωδεκάνησα βρίσκονταν υπό ιταλική κατοχή από το 1912. Η ενσωμάτωσή τους έγινε δυνατή μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και την ήττα της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, ως μία από τις συμμαχικές χώρες που κέρδισαν στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο διεκδικούσε την προσάρτηση της Βόρειας Ηπείρου, της Κύπρου και των Δωδεκανήσων στα εδάφη της.

Τελικά έγινε δυνατή μόνο η ενσωμάτωση των τελευταίων μετά από την Συνθήκη Ειρήνης που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στο Παρίσι στις 10 Φεβρουαρίου του 1947.

Σύμφωνα με αυτήν τα Δωδεκάνησα αποδίδονταν στην Ελλάδα, ενώ η Ιταλία υποχρεωνόταν σε αποζημίωση ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη χώρα μας.

Η τελετή παράδοσης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα έγινε στις 31 Μαρτίου 1947 στη Ρόδο μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Ως πρώτος διοικητής των Δωδεκανήσων ορίστηκε ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης. Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης έγινε στις 7 Μαρτίου 1948 και το 1955 τα Δωδεκάνησα έγιναν νομός με πρωτεύουσα τη Ρόδο.

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Πετρέλαιο: Προβλέψεις σοκ – Μια ανάσα από τα 100 δολ.

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν πάνω από 6.600 πολιτικές υποδομές στο Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν πάνω από 6.600 πολιτικές υποδομές στο Ιράν

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26

Μέση Ανατολή 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
Ραντεβού με την ιστορία 06.03.26

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας - Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρέστει σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών κάνοντας ακόμα ένα βήμα υψηλού συμβολισμού για την «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης» και υποσχόμενος να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια «όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε».

Σύνταξη
ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει
Νέα συνέντευξη 06.03.26

Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει

«Καθημερινά έχουμε 'ΟΠΕΚΕΠέδες' παντού», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης - Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ταύτισή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Τι είπε για τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
InShorts 06.03.26

Δένδιας: Ρatriot και F-16 με στόχο την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας

Ο κ. Δένδιας είπε ότι μεταφέρεται εντός των επόμενων ωρών, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας

Σύνταξη
Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, χαιρετισμός – παρέμβαση εν μέσω θερμών εξελίξεων στα εθνικά και στις υποκλοπές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού
in Confidential 06.03.26

Το φάντασμα του Σάντσεθ σκιάζει το προφίλ του πρωθυπουργού, τα θέματα που καίνε αλλά η κυβέρνηση θέλει να κοιτάμε αλλού

Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την ώρα που εντός των τειχών γίνονται ενδιαφέρονται πράγματα. Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εξέλιξη στις υποκλοπές, τρομάζει ο υπουργός Άδωνις με τις απειλές του για μηνύσεις...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
Ηράκλειο: Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι – Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»
Ηράκλειο Κρήτης 07.03.26

Εργάτης έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Νοσηλεύεται στο «Βενιζέλειο»

Ο άτυχος άνδρας ήταν μέλος εξωτερικού συνεργείου και την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του ΙΤΕ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Κως: Κρατούμενοι συνεπλάκησαν σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές του νησιού
Σχηματίστηκε δικογραφία 07.03.26

Συμπλοκή κρατουμένων σε πλοίο κατά τη μεταγωγή τους στις φυλακές της Κω

Οι δύο κρατούμενοι, 44 και 27 ετών αντιστοίχως, μεταφέρονταν από την Αθήνα στην Κω όπου θα κρατούνταν - Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται
Αλκοόλ και ναρκωτικά 07.03.26

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο Σαμ Ασγκάρι σχολίασε τη σύλληψη της πρώην συζύγου του Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και να της δώσουν τον χώρο που χρειάζεται

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26

Μέση Ανατολή 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει
Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία 07.03.26

«Γυναίκες χωρίς άνδρες»: Το βιβλίο που το καθεστώς του Ιράν απαγόρευσε — αλλά δεν κατάφερε να σβήσει

Από το πραξικόπημα του 1953 έως το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», η νουβέλα της Σαχρνούς Παρσιπούρ αποκαλύπτει τις βαθιές ρίζες της πατριαρχικής βίας στο Ιράν και τον αγώνα των γυναικών για αυτονομία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/3): Πού θα δείτε το ΑΕΚ-ΑΕΛ Novibet και όλη την αγωνιστική δράση

Το σημερινό (7/3) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Πού θα δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ Novibet, αλλά και όλες τις αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Σύνταξη
Κώστας Γρεβενίτης: Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση – Η κόντρα για τα χωράφια – Τι λέει ο γιος του
Φως στο Τούνελ 07.03.26

Νέες μαρτυρίες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Κώστα Γρεβενίτη - Η κόντρα για τα χωράφια - Τι λέει ο γιος του

Οι νομικές ενέργειες που έκανε ο Γρεβενίτης προτού εξαφανιστεί για την περιουσία της θείας του και ο φόβος του ανιψιού του ότι θα χάσει το σπίτι που είχε χτίσει στο οικόπεδό της

Σύνταξη
