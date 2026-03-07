Γιώργος Βότσης: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με θλίψη τον δημοσιογράφο

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά έναν από τους πιο ανεξάρτητους εκπροσώπους της μεταπολιτευτικής δημοσιογραφίας, τον Γιώργο Βότση, που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζει για τον εκλιπόντα πως «ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε την υπογραφή του».

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση του θανάτου του Γιώργου Βότση. Ήταν ένας δημοσιογράφος που τιμούσε το λειτούργημα και την υπογραφή του, με την αλήθεια να βαραίνει πάντοτε στην προσωπική του ζυγαριά», αναφέρει σε ανάρτησή του.

«Υπηρέτησε με σθένος τις απόψεις του, ενώ δεν δίστασε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους δολοφόνους της 17Ν», σημειώνει και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΠΑΣΟΚ: Πένα ευθυγραμμισμένη με τις δημοκρατικές αξίες

«Ο Γιώργος Βότσης ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δημοσιογραφίας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι είχε «πένα διεισδυτική, αναλυτική και καίρια ευθυγραμμισμένη με τις δημοκρατικές αξίες».

Και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Φάμελλος: Λαμπρό παράδειγμα για κάθε νέο δημοσιογράφο

«Με θλίψη αποχαιρετούμε έναν δημοσιογράφο με ελεύθερη, δυνατή και ανατρεπτική σκέψη και με σπουδαία αντιδικτατορική δράση», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Υπογραμμίζει πως «ο Γιώργος Βότσης, με την προοδευτική του ματιά και τη μαχητική του γραφή, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για κάθε νέο δημοσιογράφο. Για την ανεξάρτητη πολιτική δημοσιογραφία, που σημάδεψε μια μεγάλη περίοδο της μεταπολίτευσης».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρει πως «θα τον θυμόμαστε με θαυμασμό και απεριόριστο σεβασμό» και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του.

Νέα Αριστερά: Η πορεία του, άρρηκτα συνδεδεμένη με τους δημοκρατικούς αγώνες

Η Νέα Αριστερά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Βότση, τονίζοντας πως ήταν μία «από τις σημαντικές φυσιογνωμίες της ελληνικής δημοσιογραφίας».

«Ο Γιώργος Βότσης υπήρξε μια εμβληματική μορφή της δημοσιογραφίας. Από μόνος του αποτέλεσε σχολή και πρότυπο για δεκάδες δημοσιογράφους. Η πολιτική του σκέψη, τα διεισδυτικά του άρθρα και η συνολικότερη παρουσία του στη δημόσια ζωή της χώρας γίνονται συχνά αντικείμενο πολιτικών συζητήσεων, και όχι μόνο», επισημαίνει.

Προσθέτει ότι «ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της Ελευθεροτυπίας ξεχώρισε για την αταλάντευτη προσήλωσή του στην υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου και για τις ευκαιρίες που έδινε σε νέους ταλαντούχους δημοσιογράφους. Η συνολική πορεία του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τους δημοκρατικούς αγώνες της χώρας. Κατά τη χούντα των συνταγματαρχών έλαβε μέρος στον αντιστασιακό αγώνα με τη συμμετοχή του στο Πατριωτικό Μέτωπο. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας παραμένοντας ενεργός και παρεμβατικός, ταυτίστηκε όσο λίγοι με τη δημοσιογραφία της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα», σημειώνει η Νέα Αριστερά, εκφράζοντας «θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και στους συναδέλφους του».