Πώς το Ισραήλ παρέσυρε τον Αγιατολάχ στο θάνατο – Οι μεταμφιεσμένοι στρατηγοί και οι πύραυλοι Blue Sparrow

Τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ παρέσυρε στον θάνατο τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, αποκάλυψε ο ισραηλινός Στρατός Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ πέθανε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 86 ετών, κατά τη διάρκεια αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στο προεδρικό Συγκρότημα στην Τεχεράνη του Ιράν.

Πώς το Ισραήλ παρέσυρε τον Αγιατολάχ

Ισραηλινοί στρατηγοί οδήγησαν το Ιράν σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας τις ώρες που προηγήθηκαν της δολοφονίας του Αλί Χαμενεΐ, εγκαταλείποντας το αρχηγείο τους για ψεύτικους εορτασμούς του Σαββάτου πριν επιστρέψουν κρυφά μεταμφιεσμένοι, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό Άμυνας.

Οι νέες πληροφορίες, σύμφωνα με την Daily Mail, εξηγούν πώς ο Αγιατολάχ ένιωσε αρκετά ασφαλής ώστε να βγει από την κρυψώνα του για μια συνάντηση στο παλάτι του με κορυφαίους αξιωματούχους.

Στη συνέχεια, ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν μια ομοβροντία 30 πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων υπερσύγχρονων Blue Sparrows, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι την άκρη του διαστήματος πριν χτυπήσουν τους στόχους τους.

Στόχος της επιχείρησης ήταν να αιφνιδιαστεί ο Ιρανός δεσπότης, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτός και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι δεν θα είχαν χρόνο να αντιδράσουν και να διαφύγουν.

Αλλά ολόκληρη η επιχείρηση κατέστη δυνατή μόνο χάρη στην εξαπάτηση της ισραηλινής ηγεσίας.

Ανησυχώντας ότι η συσσώρευση δραστηριότητας γύρω από το κεντρικό στρατιωτικό συγκρότημα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Τελ Αβίβ θα έδειχνε στο Ιράν ότι μια μεγάλη επιχείρηση ήταν επικείμενη, εφαρμόστηκε ένα σχέδιο εξαπάτησης.

Μεταμφιεσμένοι οι στρατηγοί

Ο στρατός δήλωσε: «Την Παρασκευή της επίθεσης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έδωσαν σκόπιμα την εντύπωση ότι ο στρατός θα έκλεινε τις δραστηριότητές του για το Σαββατοκύριακο».

«Δημοσιεύσαμε φωτογραφίες και πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι το προσωπικό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και η ανώτατη ηγεσία επέστρεφαν σπίτι για το δείπνο του Σαββάτου».

Οι πύραυλοι Blue Sparrow

Το Σάββατο το πρωί, ισραηλινά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των F-15, απογειώθηκαν στις 7:30 π.μ. ώρα Ιράν, φτάνοντας στη θέση τους δύο ώρες αργότερα.

Αεροσκάφη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων εκτόξευσαν τους πυραύλους Blue Sparrow στις 9:40 π.μ., με τουλάχιστον 30 να εστάλησαν στο κτήμα του Αγιατολάχ στην καρδιά της Τεχεράνης.

Τα Blue Sparrows, τα οποία παράγονται στο Ισραήλ και έχουν εμβέλεια 1.240 μιλίων, ζυγίζουν περίπου 1,9 τόνους.

Οι πύραυλοι αυτοί, έχουν προσαρμοστεί για χρήση ως πύραυλοι αέρος-επιφάνειας λόγω των υψηλών ταχύτητάς τους.

Η ικανότητά τους να εξέρχονται και να εισέρχονται ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης καθιστά εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Αφού εκτοξευθούν από μαχητικά αεροσκάφη, οι πύραυλοι ενίσχυσης μεταφέρουν τον πύραυλο στο διάστημα. Το όχημα επανεισόδου αποσυνδέεται από τον πύραυλο ενίσχυσης και κλειδώνει σε έναν στόχο.

Μετά από αυτό, ο πύραυλος επανέρχεται στην ατμόσφαιρα και χτυπά τον στόχο.

Καθώς εκτοξεύονταν οι πύραυλοι, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διέκοψαν ταυτόχρονα τη λειτουργία περίπου δώδεκα πύργων κινητής τηλεφωνίας κοντά στο συγκρότημα, με αποτέλεσμα τα τηλέφωνα να φαίνονται απασχολημένα όταν τα καλούσαν και να εμποδίζουν την ασφάλεια του Χαμενεΐ να λαμβάνει πιθανές προειδοποιήσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας βρίσκονταν σε άλλο μέρος του κτιρίου.