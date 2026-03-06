Ο Φωτιάς, ο τελικός Κυπέλλου και ο πονοκέφαλος για τα πλέι οφ της Super League

Ούτε ο κόσμος ούτε τα ΜΜΕ «αγκάλιασαν» τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών σε δύσκολα ματς του Κυπέλλου Betsson, όπου κι εκεί σε δύσκολες φάσεις έκαναν παρέμβαση οι ξένοι VAR και σε άλλα ματς οι ρέφερι ήταν τυχεροί επειδή τα παιχνίδια ήταν εύκολα. Συνεπώς, δεν ισχύει η άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος στην απονομή των σημάτων των διεθνών διαιτητών είπε: «Θεωρώ ότι το μέτρο (σ.σ. να σφυρίζουν Έλληνες στα δύσκολα ματς Κυπέλλου) ήταν επιτυχημένο και για αυτόν τον λόγο αγκαλιάστηκε από το σύνολο των ΜΜΕ και του κόσμου».

Ο κόσμος θέλει διαιτησίες 50-50 και όχι πέναλτι-φαντάσματα, σαν αυτό που έδωσε ο Φωτιάς υπέρ των φιλοξενούμενων στο ματς Κηφισιά-ΠΑΟΚ 1-4, μην σας ξεγελά το σκορ με αυτό έγινε το 2-1 και τα άλλα δύο γκολ μπήκαν στο τέλος. Ο Φωτιάς, ο άλλος είναι ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής), ήταν υποψήφιος για τον τελικό Κυπέλλου Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ που θα γίνει στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό.

Ήταν! Με τέτοιο λάθος υπέρ του ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι πλέον κοινής αποδοχής!

Ο Λανουά σκέφτονταν να βάλει και Έλληνα VAR στον τελικό Κυπέλλου. Όμως, θα κάνει πάλι πίσω όπως συνέβη και με το Σούπερ Καπ Ολυμπιακός-ΟΦΗ όπου τελικά έφερε ξένο VAR, τον Ολλανδό Φαν Μπέκελ, με AVAR τον συμπατριώτη του Μαρτένς.

Επιπλέον δεν θεωρείται σίγουρο ότι Έλληνας θα σφυρίξει τον τελικό Κυπέλλου Betsson αν οι ρέφερι εξακολουθήσουν να δίνουν δικαιώματα. Δεν έχει σημασία που δεν θα παίζουν στα πλέι οφ, όπου αναμένεται να ορίζονται μόνο ξένοι. Προβάδισμα έχει να οριστεί Ελληνας στον τελικό ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, θυμίζουμε ότι και πέρσι ο Λανουά Ελληνα ήθελε να ορίσει αλλά οι ομάδες (Ολυμπιακός και ΟΦΗ) ζήτησαν ξένο και ήρθε ο Μαρτσίνιακ.

Ο πονοκέφαλος για τα πλέι οφ

Βέβαια, εκείνο που απασχολεί τον Λανουά είναι να ορίζει ξένους από το πάνω ράφι στα πλέι οφ της Stoiximan Super League, όχι σαν πέρσι που δεν μπορούσε να βρει. Ο Λανουά ξέρει πολύ καλά ότι στο τέλος θα κριθεί η παραμονή του και για την επόμενη σεζόν. Δεν αρκεί η δήλωση του Γκαγκάτση «αυτή η ΚΕΔ είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ», επειδή με αυτά που γίνονται μέχρι τώρα απέτυχε και δεν το ξέρει και η δήλωση Γκαγκάτση φαντάζει σαν αυτή που σχολιάζουμε στην αρχή, από την ομιλία του στους διεθνείς διαιτητές.