Νίκες για Σπερς και Γουόριορς – Τα αποτελέσματα του NBA

Γεμάτη ήταν η χθεσινή (5/3) βραδιά στο ΝΒΑ, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να πηγαίνουν στην παράταση στο ματς με τους Ρόκετς και τελικά να επικρατούν 115-113.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Ποτζιέμσκι, που είχε 26 πόντους με 9 ριμπάουντ και γέμισε τα… παπούτσια απόντα Στεφ Κάρι, ενώ από την άλλη ο Σέπαρντ ολοκλήρωσε το ματς με 30 πόντους.

Οι Σπερς επικράτησαν 121-106 των Πίστονς, με τον Γουεμπανιάμα να γεμίζει την στατιστική του και να κάνει double double (38 πόντοι, 16 ριμπάουντ), ενώ για τους ηττημένους ο Κάνινγχαμ είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στα άλλα ματς της βραδιάς, οι Χιτ νίκησαν τους Νετς με 126-110, με την 25άρα του Τάιλερ Χίρο, οι Τίμπεργουλβς 115-107 τους Ράπτορς και οι Μάτζικ 115-114 τους Μάβερικς, με το νικητήριο καλάθι του Κάρτερ δύο δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Σημαντικός ο Γιαμπουσέλε για τους Μπουλς

Οι Μπουλς επικράτησαν 105-103 των Σανς, με τον Σέξτον να σταματά στους 30 πόντους, ενώ ο Γιαμπουσέλε πήρε σημαντικό χρόνο συμμετοχής, έχοντας 16 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για το Φοίνιξ οι 27 πόντοι του Μπούκερ δεν ήταν αρκετοί.