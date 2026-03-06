magazin
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»
Go Fun 06 Μαρτίου 2026, 23:30

Όχι στο όνομα τους: Pokemon εναντίον Λευκού Οίκου για τον MAGA προπαγανδιστή Pikachu – «Είναι ενωτικός»

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, ο παγκόσμιος κολοσσός των Pokemon παλεύει να πάρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αποστάσεις από την επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου που εργαλειοποιεί των Pikachu για προπαγάνδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

Spotlight

Η εταιρεία του Pokemon φαινομένου είναι σε ανοιχτό πόλεμο με την επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου μετά τη χρήση εμβληματικών χαρακτήρων όπως ο Pikachu για την προώθηση της ατζέντας Make America Great Again.

Ο κολοσσός από την Ιαπωνία έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της εταιρείας, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τα όρια μεταξύ πολιτικού meme και παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Pokémon Company International βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ καθώς χρησιμοποίησε την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας για πολιτικούς σκοπούς.

Την Πέμπτη, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου ανάρτησε μια εικόνα με το σύνθημα Make America Great Again, η οποία είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμείται το στιλ του νέου παιχνιδιού Pokémon Pokopia που κυκλοφόρησε μόλις αυτή την εβδομάδα.

View this post on Instagram

A post shared by Complex Pop (@complexpop)

Στο φόντο της εικόνας διακρίνονταν ξεκάθαρα εμβληματικοί χαρακτήρες όπως ο Pikachu και ο Magikarp, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της εταιρείας, η οποία γιορτάζει φέτος την 30ή επέτειό της.

Η Σραβάνθι Ντεβ, εκπρόσωπος της Pokémon Company, ξεκαθάρισε σε δήλωσή της ότι η εταιρεία δεν είχε καμία ανάμειξη στη δημιουργία ή τη διανομή αυτού του περιεχομένου.

Η Ντεβ υπογράμμισε ότι δεν δόθηκε καμία άδεια για τη χρήση των εμπορικών σημάτων τους, και υπενθύμισε πως η αποστολή των Pokémon είναι να ενώνουν τον κόσμο, μακριά από πολιτικές ατζέντες.

Αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά από προσπάθειες της εταιρείας να διατηρήσει την ουδετερότητά της, καθώς η δημοτικότητα του brand είναι τεράστια σε όλες τις ηλικιακές και πολιτικές ομάδες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί τα Pokémon για να προωθήσει τις πολιτικές της.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο για τη στρατολόγηση πρακτόρων στην υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), χρησιμοποιώντας το διάσημο σλόγκαν Gotta catch ‘em all δίπλα σε πλάνα από συλλήψεις στα σύνορα.

Παράλληλα, η υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων είχε αναρτήσει ένα αρχείο GIF με τον «Ντετέκτιβ Πίκατσου», παρουσιάζοντάς τον χαρακτήρα που επινόησε ο Ατσούκο Νισίντα και τελείωσε ο Κεν Σουγκιμόρι ως νεοσύλλεκτο της περιπόλου συνόρων. Και τότε, η Pokémon Company είχε εκδώσει παρόμοια ανακοίνωση καταδίκης της χρήσης της εικόνας της.

Βέβαια η χρήση των Pokémon δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει πνευματική ιδιοκτησία και άλλων δημοφιλών παιχνιδιών, όπως το Minecraft, το Halo και το Call of Duty, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει το νεανικό ανδρικό κοινό και την κοινότητα των gamers και σειρά από χαρακτήρες μυθοπλασίας δυνατών franchise.

Αν και ο Λευκός Οίκος υπεραμύνεται της στρατηγικής του, δηλώνοντας περιπαικτικά ότι «κανένα άρθρο του Συντάγματος δεν απαγορεύει τα δυνατά memes», οι αντιδράσεις πληθαίνουν. Πολλοί θαυμαστές και δημιουργοί παιχνιδιών καλούν πλέον την Pokémon Company να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη για δικαστική προσφυγή για να αναχαιτιστεί η επικοινωνιακή στρατηγική της slopaganda.

Headlines:
Economy
DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εσύ είσαι “relationship material”;

Εσύ είσαι “relationship material”;

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο
Yu-Gi-Oh? 06.03.26

Αλήθεια, δικαιοσύνη, Αμερική: Ο Λευκός Οίκος επιστρέφει με ακόμη ένα αμφιλεγόμενο βίντεο

Βίντεο του Λευκού Οίκου με σκηνές από Σούπερμαν, Marvel και γνωστές ταινίες του Χόλιγουντ προκαλεί συζητήσεις για κακόγουστη αισθητική και προπαγάνδα, την ώρα που μαίνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται
Χολιγουντιανός αέρας 06.03.26

Ύδρα, Χαλκίδα, Αθήνα: Το κινηματογραφικό tour του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα συνεχίζεται

Μετά την Ύδρα και τη Χαλκίδα, η νέα στάση της ελληνικής περιοδείας του Μπραντ Πιτ γίνεται στην Αθήνα, με την πλατεία Κοτζιά να έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο στούντιο.

Σύνταξη
Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» απαντούν στον Τιμοτέ Σαλαμέ καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 06.03.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80: Έδειξαν χαρακτήρα και πήραν το ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 με το οποίο έχανε στο 2ο δεκάλεπτο, προσπέρασε στο 8,5 λεπτά πριν το τέλος (58-59), όμως ο Ολυμπιακός έδειξε χαρακτήρα και με πέντε διψήφιους επικράτησε με 86-80.

Σύνταξη
Μονακό: Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στην ομάδα μπάσκετ – Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός
Μπάσκετ 06.03.26

Το Πριγκιπάτο απέκτησε μερίδιο στη Μονακό - Διορισμός διαχειριστή και κρατικός δανεισμός

Το Πριγκιπάτο του Μονακό προσπαθεί να δώσει λύσεις στο οξύ οικονομικό πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και λίγους μήνες την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, απειλώντας τη με πτώχευση.

Σύνταξη
Κρήτη: Κύμα προσφυγικών ροών – Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες
Ελλάδα 06.03.26

Κύμα προσφυγικών ροών στην Κρήτη - Διαδοχικά περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες

Συνεχίζονται οι προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη με τα περιστατικά των τελευταίων 24ωρων να έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρονται σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Σύνταξη
Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου – Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»
18 χρόνια πριν 06.03.26

Η Σελίν Ντιόν απέναντι στο Σύνδρομο Δύσκαμπου Ατόμου - Ποζάρει με μαγιό κι αισιοδοξία: «Ανυπομονώ για το καλοκαίρι»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει κάνει ένα διάλειμμα από τη σκηνή λόγω της διάγνωσης του Συνδρόμου του Δύσκαμπτου Ατόμου που έγινε το 2022. Ωστόσο, η Σελίν Ντιόν αισιοδοξεί για το καλοκαίρι και ανεβάζει ηλιόλουστες φωτό στο ίνσταγκραμ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ιράκ: Επίθεση σε αμερικανική βάση και έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αρμπίλ

Drones έβαλαν στο στόχαστρο μια στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται αμερικανική διπλωματική αποστολή, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ

Σύνταξη
Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός
Social Europe 06.03.26

Τα πυρηνικά είναι «φτηνή» δικαιολογία πίσω από τον πόλεμο στο Ιράν – Τα κίνητρα είναι διαφθορά και αυταρχισμός

Οι κυβερνήσεις σε Τραμπ και Νετανιάχου ακολουθούν ένα απλό μοντέλο: χρησιμοποιούν τον πόλεμο στο Ιράν για να ενισχύσουν τον αυταρχισμό τους και ταυτόχρονα για προσωπικό πλουτισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 27η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.03.26

LIVE: Γουλβς – Λίβερπουλ

LIVE: Γουλβς - Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς - Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story
Δολοφονία χαρακτήρα 06.03.26

«Δεν είπα τη Τζάκι σκύλα, δεν έκανα κοκαΐνη, δεν εμπόδισα τον γάμο του Κένεντι» – Οργή της Ντάριλ Χάνα για τη σειρά Love Story

Σε μια σπάνια και εξαιρετικά αιχμηρή παρέμβαση, η Ντάριλ Χάνα αποδομεί το αφηγηματικό οικοδόμημα της σειράς Love Story, κατηγορώντας τους δημιουργούς για εσκεμμένη δολοφονία χαρακτήρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»
Μπάσκετ 06.03.26

Μπουένο (CEO της Euroleague): «Μέχρι τα μέσα Απριλίου η απόφαση για το νέο φορμάτ»

Ο νέος CEO της Ευρωλίγκας, Τσους Μπουένο βρίσκεται στο ΣΕΦ για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μίλησε για διάφορα θέματα της διοργανώσεις. Τι είπε για το Final-4 της Αθήνας.

Σύνταξη
Γαλλία: Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της
Μητροκτόνοι 06.03.26

Αδέλφια κατηγορούνται ότι σκότωσαν τη μητέρα τους και έπαιρναν δάνεια στο όνομά της

Τα δύο αδέλφια από την Γαλλία, που έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν, μέχρι και τον Ιανουάριο φέτος, ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή και ότι «πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα», κατηγορούνται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου

Σύνταξη
Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά
Financial Times 06.03.26

Ο Σάντσεθ έγινε η «νέμεσις» του Τραμπ στην Ευρώπη – Λέγοντας όσα κανείς δεν τολμά

Έχει προκαλέσει την οργή του MAGA κινήματος και οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι «το παρατράβηξε». Ο ίδιος όμως λέει ότι «δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε έγκλημα» μόνο «για να αποφύγουμε τα αντίποινα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε
Ελλάδα 06.03.26

Με δύο χειροβομβίδες απειλούσε να επιτεθεί στη ΓΑΔΑ ο 48χρονος από το Σουδάν – Πώς εξουδετερώθηκε

Πρωτοφανές επεισόδιο στο αστυνομικό μέγαρο της ΓΑΔΑ στο κέντρο της Αθήνας - Ποιος είναι ο δράστης, πώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Τι λέει η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα – Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες
Ραντεβού με την ιστορία 06.03.26

Όλο και πιο κοντά στο επόμενο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας - Το κάλεσμα σε δράση στους προοδευτικούς πολίτες

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας παρέστει σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών κάνοντας ακόμα ένα βήμα υψηλού συμβολισμού για την «επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης» και υποσχόμενος να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια «όταν θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε».

Σύνταξη
Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;
Viral 06.03.26

Είναι ζωντανός, μένει στο Ισραήλ, αντικαταστάθηκε από σωσία: Τι συμβαίνει τελικά με τους Έπσταϊν και Μάξγουελ;

Τα «αρχεία Έπσταϊν» πυροδότησαν νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας στα social media, από «ζωντανό» Έπσταϊν στο Ισραήλ μέχρι συνδέσεις με τη Μαντλίν ΜακΚάν και την Covid-19. Τι δείχνουν όμως τα στοιχεία;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Βραζιλία του 1970 κορυφαία ομάδα όλων των εποχών και ποιες συμπληρώνουν την 3άδα – Οι 50 κορυφαίες
Δείτε τι 50 κορυφαίες 06.03.26

Αυτή είναι η κορυφαία ομάδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το αγγλικό περιοδικό «FourFourTwo» παραθέτει τις 50 κορυφαίες ομάδες λαμβάνοντας υπόψιν το ποδόσφαιρο που απέδωσαν, τους ποδοσφαιριστές που είχαν, τη διάρκεια, αλλά και τους τίτλους που κατέκτησαν

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο