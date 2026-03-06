Η εταιρεία του Pokemon φαινομένου είναι σε ανοιχτό πόλεμο με την επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου μετά τη χρήση εμβληματικών χαρακτήρων όπως ο Pikachu για την προώθηση της ατζέντας Make America Great Again.

Ο κολοσσός από την Ιαπωνία έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της εταιρείας, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τα όρια μεταξύ πολιτικού meme και παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Η Pokémon Company International βρίσκεται σε ευθεία αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τραμπ καθώς χρησιμοποίησε την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας για πολιτικούς σκοπούς.

Την Πέμπτη, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου ανάρτησε μια εικόνα με το σύνθημα Make America Great Again, η οποία είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμείται το στιλ του νέου παιχνιδιού Pokémon Pokopia που κυκλοφόρησε μόλις αυτή την εβδομάδα.

View this post on Instagram A post shared by Complex Pop (@complexpop)

Στο φόντο της εικόνας διακρίνονταν ξεκάθαρα εμβληματικοί χαρακτήρες όπως ο Pikachu και ο Magikarp, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της εταιρείας, η οποία γιορτάζει φέτος την 30ή επέτειό της.

Η Σραβάνθι Ντεβ, εκπρόσωπος της Pokémon Company, ξεκαθάρισε σε δήλωσή της ότι η εταιρεία δεν είχε καμία ανάμειξη στη δημιουργία ή τη διανομή αυτού του περιεχομένου.

Η Ντεβ υπογράμμισε ότι δεν δόθηκε καμία άδεια για τη χρήση των εμπορικών σημάτων τους, και υπενθύμισε πως η αποστολή των Pokémon είναι να ενώνουν τον κόσμο, μακριά από πολιτικές ατζέντες.

Αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά από προσπάθειες της εταιρείας να διατηρήσει την ουδετερότητά της, καθώς η δημοτικότητα του brand είναι τεράστια σε όλες τις ηλικιακές και πολιτικές ομάδες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποιεί τα Pokémon για να προωθήσει τις πολιτικές της.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο για τη στρατολόγηση πρακτόρων στην υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), χρησιμοποιώντας το διάσημο σλόγκαν Gotta catch ‘em all δίπλα σε πλάνα από συλλήψεις στα σύνορα.

Παράλληλα, η υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων είχε αναρτήσει ένα αρχείο GIF με τον «Ντετέκτιβ Πίκατσου», παρουσιάζοντάς τον χαρακτήρα που επινόησε ο Ατσούκο Νισίντα και τελείωσε ο Κεν Σουγκιμόρι ως νεοσύλλεκτο της περιπόλου συνόρων. Και τότε, η Pokémon Company είχε εκδώσει παρόμοια ανακοίνωση καταδίκης της χρήσης της εικόνας της.

Βέβαια η χρήση των Pokémon δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει πνευματική ιδιοκτησία και άλλων δημοφιλών παιχνιδιών, όπως το Minecraft, το Halo και το Call of Duty, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει το νεανικό ανδρικό κοινό και την κοινότητα των gamers και σειρά από χαρακτήρες μυθοπλασίας δυνατών franchise.

Αν και ο Λευκός Οίκος υπεραμύνεται της στρατηγικής του, δηλώνοντας περιπαικτικά ότι «κανένα άρθρο του Συντάγματος δεν απαγορεύει τα δυνατά memes», οι αντιδράσεις πληθαίνουν. Πολλοί θαυμαστές και δημιουργοί παιχνιδιών καλούν πλέον την Pokémon Company να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη για δικαστική προσφυγή για να αναχαιτιστεί η επικοινωνιακή στρατηγική της slopaganda.