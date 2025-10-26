newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Pokemon: Από τα Happy Meal στην Ιαπωνία, στο χάος και την ξενοφοβία
Διεθνής Οικονομία 26 Οκτωβρίου 2025 | 15:50

Pokemon: Από τα Happy Meal στην Ιαπωνία, στο χάος και την ξενοφοβία

Η πηγή των αντιδράσεων στην Ιαπωνία για τα Pokemon, βρίσκεται στην… Κίνα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Σε όλη την Ιαπωνία, η προωθητική ενέργεια Happy Meal των McDonald’s που συνδύαζε ένα παιχνίδι Pokemon με δύο αποκλειστικές κάρτες, έχει προκαλέσει φρενίτιδα. Τα καταστήματα ήταν γεμάτα ουρές, πολλά  Happy Meal εξαντλήθηκαν σε μία μόνο μέρα, και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πεταμένα σακουλάκια με άθικτα μπιφτέκια και πατάτες που είχαν μείνει στα τραπέζια και ακόμη και πεταμένα στους δρόμους – γιατί το ζητούμενο ήταν το παιχνίδι και οι κάρτες, παρά το ίδιο το φαγητό.

Το χάος δεν σταμάτησε εκεί. Υπήρξαν μεταπωλητές που αγόραζαν γεύματα αποκλειστικά για τις κάρτες, οι οποίες μπορούσαν να φτάσουν να πωλούνται έως και 100 φορές την αρχική τους αξία στην Κίνα. Η άνθηση της κινεζικής αγοράς για τέτοια συλλεκτικά αντικείμενα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μεταπωλητών, οι οποίοι αγοράζουν τα αντικείμενα μόλις βγουν στην πώληση, ανεβάζοντας τις τιμές στα ύψη.

Pokemon παντού

Οι εικόνες που έγιναν viral προκάλεσαν οργισμένα σχόλια στο X, το TikTok και το Instagram, τα οποία κατηγορούσαν τους Κινέζους αγοραστές: «Όσο υπάρχουν Κινέζοι, αυτό το πρόβλημα δεν θα εξαφανιστεί ποτέ», έγραφε μια ανάρτηση. Άλλοι στόχευσαν τον Thomas Ko, διευθύνοντα σύμβουλο της McDonald’s Holdings Co. Japan, υπονοώντας ότι η εθνικότητά του τον καθιστούσε υπεύθυνο για την καταστροφή. Η αντίδραση υπογράμμισε πόσο γρήγορα η οργή των καταναλωτών στην Ιαπωνία μπορεί να μετατραπεί σε ξενοφοβία.

Η τιμή για τις κάρτες Pikachu έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της αυξημένης αγοραστικής δύναμης των ξένων καταναλωτών

Οι αντιδράσεις κατά των ξένων

Οι ουρές και το χάος στα καταστήματα McDonald’s αποκάλυψε ένα βαθύτερο ρεύμα εχθρότητας προς τους ξένους στην Ιαπωνία, το οποίο τροφοδοτείται από την αύξηση της μετανάστευσης, την κρίση του κόστους διαβίωσης και τον ρεκόρ τουρισμού που κατακλύζει πόλεις όπως το Κιότο.

Η κακή συμπεριφορά ορισμένων ξένων επισκεπτών έχει γεννήσει τον όρο «kanko kogai», η λεγόμενη και «τουριστική ρύπανση». Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi ισχυρίστηκε ακόμη ότι ξένοι τουρίστες κλωτσούσαν τα ελάφια που περιφέρονται στα πάρκα της γενέτειράς της, της Νάρα.

Το ακροδεξιό κόμμα Sanseito, το οποίο υποστηρίζει τον περιορισμό της μετανάστευσης και την επιβολή περιορισμών στην ιδιοκτησία ξένων επί ιαπωνικής γης και εταιρειών, κέρδισε έδαφος στις πρόσφατες εκλογές. Οι πλούσιοι Κινέζοι επενδυτές συχνά κατηγορούνται ότι συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών των ακινήτων στο Τόκιο, ενώ οι Κινέζοι επισκέπτες αποτελούν περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου των εισερχόμενων τουριστών.

«Δεν χρειάζεται πολύ για να επικρατήσει η ξενοφοβία», εξηγεί στο Bloomberg ο David McNeill, καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Sacred Heart της Ιαπωνίας. Οι Κινέζοι επισκέπτες συχνά ξεχωρίζουν λόγω της προβολής τους, λέει.

Ο ρόλος της μεταπώλησης

Οι μεταπωλητές προέβλεψαν ορθώς ότι οι κάρτες στα Happy Meal θα είχαν μεγάλη επιτυχία, με τις παραγγελίες από την Κίνα να καταφθάνουν πολύ πριν από την έναρξη των πωλήσεων. Στην Xiaohongshu, οι χρήστες ζήτησαν από Κινέζους κατοίκους και επισκέπτες στην Ιαπωνία να αγοράσουν γεύματα και να στείλουν τις κάρτες στην πατρίδα τους. Επειδή η McDonald’s περιόρισε τις αγορές σε πέντε γεύματα ανά άτομο, πολλοί μεταπωλητές επισκέφτηκαν πολλά καταστήματα ή συνεργάστηκαν ως ομάδα.

Η ζήτηση για συλλεκτικές κάρτες είναι η τελευταία εκδήλωση του φαινομένου που ονομάζεται «daigou» στην Κίνα, δηλαδή της πρακτικής αγοράς προϊόντων από το εξωτερικό για μεταπώληση στην ηπειρωτική χώρα, όπου είτε δεν διατίθενται είτε είναι σημαντικά πιο ακριβά.

Οι Κινέζοι καταναλωτές έχουν από καιρό στραφεί σε αυτό το εμπόριο της παράνομης αγοράς για προϊόντα όπως βρεφικό γάλα από το εξωτερικό — μετά από σκάνδαλα μόλυνσης που αφορούσαν εγχώριες μάρκες — καθώς και καλλυντικά και πολυτελείς τσάντες.

Pokemon

H συνοικία Ακιχαμπάρα του Τόκιο

Ζήτηση για ιαπωνικά brands

Η κινεζική ζήτηση για ιαπωνικά προϊόντα με χαρακτήρες δεν περιορίζεται στις κάρτες Pokémon. Η Hello Kitty της Sanrio Co. και η σειρά web-manga Chiikawa είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των συλλεκτών στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ και έχουν υψηλές τιμές μεταπώλησης, σύμφωνα με την Leyan Xu, μια συλλέκτρια με έδρα το Χονγκ Κονγκ. Διαθέτει μερικές εκατοντάδες φιγούρες, μπρελόκ και λούτρινα, όλα από την Ιαπωνία. «Πώς προέκυψε όλο αυτό; Παγιδεύεσαι στον κύκλο του να θέλεις το επόμενο καινούργιο προϊόν», διευκρίνισε στο Bloomberg.

Οι Κινέζοι συλλέκτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ακόμη και τριπλάσιες τιμές, επειδή μερικές φορές είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν ιαπωνικά προϊόντα, ειδικά τα σπάνια.

«Αν λάβεις υπόψη το κόστος του εισιτηρίου για να πας στην Ιαπωνία, τότε η αγορά από μεταπωλητές είναι φθηνότερη», λέει η Xu.

Η κινεζική ζήτηση είναι εμφανής στη συνοικία Ακιχαμπάρα του Τόκιο, το κέντρο της ακμάζουσας εγχώριας βιομηχανίας μεταπώλησης της Ιαπωνίας. Διάσημη για τις ρετρό αίθουσες βιντεοπαιχνιδιών, τους χορευτικούς ρομπότ και τα καφέ όπου οι σερβιτόρες ντύνονται με στολές υπηρέτριων, η Ακιχαμπάρα εξυπηρετεί μια σειρά από υποκουλτούρες — και τα καταστήματα με κάρτες συναλλαγών είναι ένα συνηθισμένο θέαμα.

Pokemon

Τα δημοφιλή Pokemon

Ορισμένοι μεταπωλητές — τόσο ξένοι όσο και Ιάπωνες — ψάχνουν την περιοχή, αγοράζοντας συγκεκριμένες κάρτες για να περιορίσουν την προσφορά και να ανεβάσουν τις τιμές. Στη συνέχεια, μεταπωλούν τις ίδιες κάρτες στα καταστήματα λίγες μέρες αργότερα με κέρδος, σύμφωνα με τον Hiroshi Yamamoto, διευθυντή του καταστήματος Valuable Card Tokyo. Οι μεταπωλητές ταξιδεύουν επίσης μεταξύ Τόκιο και Οσάκα για να εκμεταλλευτούν τις διαφορές τιμών μεταξύ των δύο πόλεων.

Οι κάρτες Pokemon είναι ιδιαίτερα περιζήτητες, ειδικά αυτές με τον Pikachu, το σύμβολο της σειράς. Η τιμή για τις κάρτες Pikachu έχουν σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, λογω της αυξημένης αγοραστικής δύναμης των ξένων καταναλωτών — συμπεριλαμβανομένων των Κινέζων.

Μία από τις πιο ακριβές κάρτες που έχει πουλήσει απεικόνιζε τον Pikachu ντυμένο ως Super Mario της Nintendo και πούλησε 3 εκατομμύρια γιεν (20.000 δολάρια).

Πηγή ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Νέα εξέλιξη 26.10.25

Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσεντ παρουσιάστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του - Τους τελικούς όρους της συμφωνίας θα αποφασίσουν Τραμπ και Σι

Σύνταξη
Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
Δημογραφική κρίση 26.10.25

Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής

Πολλές κυβερνήσεις, και ακροδεξιές, στράφηκαν στη λύση που λέγεται προσωρινή μετανάστευση. Συμφωνίες αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών έρχονται να απαντήσουν στις ανάγκες για εργατικά χέρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες
Γράφημα 26.10.25

Κίνα: Άνιση ανάπτυξη και αβεβαιότητες

Αδύναμη καταναλωτική δαπάνη και επιβράδυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Κίνα, με ρυθμό ανάπτυξης στο 4,8% για το τρίτο τρίμηνο

Σύνταξη
Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου
Απληστία και ψευδαισθήσεις 25.10.25

Το κραχ του 1929: Από τη Μαύρη Πέμπτη στη Μαύρη Τρίτη και το πάρτι με σαμπάνιες στις 25 Οκτωβρίου

Το μεγάλο κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης αποδόθηκε σε κερδοσκόπους. Μέσα σε ελάχιστες ημέρες, στα τέλη του 1929, τεράστιες αξίες σε μετοχές έκαναν φτερά και ο κόσμος δεν ήταν ποτέ πια ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25.10.25

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 26.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 26.10.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 26.10.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Νέα εξέλιξη 26.10.25

Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσεντ παρουσιάστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του - Τους τελικούς όρους της συμφωνίας θα αποφασίσουν Τραμπ και Σι

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης
Σκληρή ανακοίνωση 26.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης

«Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (...) επιχαίρει για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο