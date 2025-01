Η συλλογή των καρτών —που αρχικά πωλούνταν από 120 έως 150 δολάρια— έγινε ανάρπαστη αφού η χονδρική αλυσίδα τις πωλούσε για λιγότερο από 60 δολάρια την περασμένη εβδομάδα.

Σε ένα βίντεο βλέπουμε έναν αγριεμένο πελάτη να έχει γαντζωθεί επάνω σε έναν άλλον στην προσπάθειά του να αρπάξει ένα πακέτο με τις πολυπόθητες κάρτες.

Ξαφνικά ο δεύτερος άντρας του ρίχνει αγκωνιά, και μια γυναίκα του φωνάζει να σταματήσει.

Δείτε το βίντεο:

this is what’s happening at costco right now because people want to flip the Pokémon cards for a 2x and you’re bearish? pic.twitter.com/Hwf370OyEI

— 𝘀𝘄𝗮𝗴 ✨ (@swagt0shi) January 18, 2025