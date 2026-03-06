Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Το όνομα της Μπιάνκα Σενσόρι το πρωτοακούσαμε μέσα στο 2022, όταν τα tabloids την ήθελαν σε σχέση με τον Κάνιε Γουέστ. Λίγους μήνες αργότερα οι φήμες επιβεβαιώθηκαν όταν οι δυο τους παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έως τότε η 31χρονη Αυστραλή ήταν γνωστή ως αρχιτέκτονας και εικαστικός. Από τη μέρα του γάμου της και μετά, την γνώρισε όλος ο κόσμος ως η σύζυγος του ράπερ που εμφανίζεται παντού σχεδόν γυμνή. Οι φωτογραφίες της σύντομα άρχισαν να κάνουν τον γύρο του κόσμου, μαζί με τις ειδήσεις για τα προβλήματά της με τον νόμο.

Όπως το 2023 όταν βρέθηκαν να ελέγχονται από τις Αρχές της Βενετίας, μετά τη διαρροή φωτογραφιών που έδειχναν την Σενσόρι και τον Γουέστ σε περίεργες στάσεις μέσα σε ένα θαλάσσιο ταξί. Ή η γυμνη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Grammys που ανάγκασε τους διοργανωτές να τη διώξουν.

Ωστόσο, την Πέμπτη, η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε την έκπληξη και εμφανίστηκε ντυμένη στους δρόμους του Λος Άντζελες, αναγκάζοντας πολλά μέσα να γράψουν στον τίτλο τους «αγνώριστη». Η αλήθεια είναι τόσα πολλά ρούχα είχε να φορέσει από τότε που γνώρισε τον αμφιλεγόμενο ράπερ.

Βέβαια, η 31χρονη δεν την έκανε από την καρδιά της αυτή την εμφάνιση, αλλα από υποχρέωση, καθώς έπρεπε να παραστεί στο δικαστήριο.

Η Σενσόρι ήταν μάρτυρας σε μια αγωγή εναντίον του συζύγου της, που κατέθεσε ο Τόνι Σάξον και διεκδικεί 57 εκατ. δολάρια. Ο Σάξον, ο οποίος το 2021 είχε αναλάβει την ανακαίνιση της βίλας του Γουέστ στο Μαλιμπού, κάνει λόγο στην αγωγή του για απλήρωτους μισθούς, επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και παράνομη απόλυση.

* Κεντρική φωτογραφία: Η Μπιάνκα Σενσόρι κατά την έξοδό της από το δικαστήριο του Λος Άντζελες. REUTERS/Elizabeth Mendez