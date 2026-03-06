Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.
- Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
- Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων
- Κατάπιε ηρωίνη προσπαθώντας να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη
- Ιαπωνία και ΗΠΑ σχεδιάζουν πυρηνική συνεργασία στο πλαίσιο επενδύσεων 550 δισ. δολαρίων
Το όνομα της Μπιάνκα Σενσόρι το πρωτοακούσαμε μέσα στο 2022, όταν τα tabloids την ήθελαν σε σχέση με τον Κάνιε Γουέστ. Λίγους μήνες αργότερα οι φήμες επιβεβαιώθηκαν όταν οι δυο τους παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Έως τότε η 31χρονη Αυστραλή ήταν γνωστή ως αρχιτέκτονας και εικαστικός. Από τη μέρα του γάμου της και μετά, την γνώρισε όλος ο κόσμος ως η σύζυγος του ράπερ που εμφανίζεται παντού σχεδόν γυμνή. Οι φωτογραφίες της σύντομα άρχισαν να κάνουν τον γύρο του κόσμου, μαζί με τις ειδήσεις για τα προβλήματά της με τον νόμο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως το 2023 όταν βρέθηκαν να ελέγχονται από τις Αρχές της Βενετίας, μετά τη διαρροή φωτογραφιών που έδειχναν την Σενσόρι και τον Γουέστ σε περίεργες στάσεις μέσα σε ένα θαλάσσιο ταξί. Ή η γυμνη εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Grammys που ανάγκασε τους διοργανωτές να τη διώξουν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ωστόσο, την Πέμπτη, η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε την έκπληξη και εμφανίστηκε ντυμένη στους δρόμους του Λος Άντζελες, αναγκάζοντας πολλά μέσα να γράψουν στον τίτλο τους «αγνώριστη». Η αλήθεια είναι τόσα πολλά ρούχα είχε να φορέσει από τότε που γνώρισε τον αμφιλεγόμενο ράπερ.
Βέβαια, η 31χρονη δεν την έκανε από την καρδιά της αυτή την εμφάνιση, αλλα από υποχρέωση, καθώς έπρεπε να παραστεί στο δικαστήριο.
Η Σενσόρι ήταν μάρτυρας σε μια αγωγή εναντίον του συζύγου της, που κατέθεσε ο Τόνι Σάξον και διεκδικεί 57 εκατ. δολάρια. Ο Σάξον, ο οποίος το 2021 είχε αναλάβει την ανακαίνιση της βίλας του Γουέστ στο Μαλιμπού, κάνει λόγο στην αγωγή του για απλήρωτους μισθούς, επικίνδυνες συνθήκες εργασίας και παράνομη απόλυση.
Bianca Censori is unrecognizable in demure outfit arriving at court to testify in $57m Kanye West lawsuit https://t.co/q1Awc3QPGf
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 5, 2026
* Κεντρική φωτογραφία: Η Μπιάνκα Σενσόρι κατά την έξοδό της από το δικαστήριο του Λος Άντζελες. REUTERS/Elizabeth Mendez
- Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
- Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
- Σπάρτη: Βανδαλισμός σε πλατεία της πόλης
- Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
- Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
- Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Γιορτάζοντας στην Πιερία τα 50 χρόνια ζωής του Απόλλωνα Ράχης
- Επιστρέφει ο Ιωαννίδης δύο μήνες μετά τον τραυματισμό του
- «Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις