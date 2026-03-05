Πώς ο Τζος Νίμπο μπορεί να βάλει… φωτιά στην αγορά της Euroleague…

Ο Τζος Νίμπο είναι ένας από τους καλύτερους σέντερ στη Euroleague όταν είναι υγιής, όμως φέτος έχει πάρα πολλά προβλήματα και ατυχίες με αποτέλεσμα η Αρμάνι Μιλάνο να εξετάζει όλα τα δεδομένα για το μέλλον του.

Οι συνεχείς τραυματισμοί και οι απουσίες από τα περισσότερα ματς έχουν βάλει σε σκέψεις την ιταλική ομάδα για το αν θα τον κρατήσει και την ίδια στιγμή ανάβει… φωτιές στη μεταγραφική αγορά ενόψει καλοκαιριού, μιας και πρόκειται για έναν ψηλό που αρέσει σε πολλές ομάδες.

Κομβικό διάστημα για το μέλλον του Τζος Νίμπο στην Αρμάνι θεωρούνται οι επόμενοι μήνες, καθώς η ιταλική ομάδα διαθέτει στο συμβόλαιό του ρήτρα ανανέωσης.

Τι αναφέρουν στην Ιταλία για τον Νίμπο

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα realolimpiamilano.com, η παραμονή του Αμερικανού σέντερ στο Μιλάνο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη φυσική του κατάσταση μέχρι το τέλος της σεζόν. Αν ο Νίμπο καταφέρει να αφήσει πίσω τα προβλήματα τραυματισμών και να αγωνιστεί με σταθερότητα, θεωρείται παίκτης ικανός να κάνει τη διαφορά κοντά στο καλάθι.

Στην Ολίμπια εκτιμούν ιδιαίτερα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, αφού πρόκειται για σέντερ με έντονη παρουσία στη ρακέτα, ικανό να αλλάξει τις ισορροπίες στο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Μάτζι αρκετοί τον θεωρούν ως το πιο επιδραστικό 5άρι που είχε η ομάδα από την εποχή του Αρτούρας Γκουντάιτις.

Ωστόσο, το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η διαθεσιμότητα και οι τραυματισμοί του, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια ο Νίμπο έχει χάσει πολλά ματς, γεγονός που γεννά επιφυλάξεις.

Έτσι, το φινάλε της φετινής σεζόν αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για το αν ο 28χρονος άσος θα συνεχίσει στο Μιλάνο ή αν ο σύλλογος θα προχωρήσει σε διαφορετικές επιλογές για τη θέση «5», με τον άλλοτε παίκτη της Μακάμπι να γίνεται διαθέσιμος στην αγορά.