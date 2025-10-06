Πλήγμα με Τζος Νίμπο στην Αρμάνι Μιλάνο
Απώλεια για την Αρμάνι Μιλάνο μετά από μόλις δύο αγωνιστικές στη Euroleague, καθώς τραυματίστηκε ο Τζος Νίμπο.
Η Αρμάνι δεν γνώρισε απλώς την πρώτη ήττα της στη Euroleague, από την Παρτιζάν (80-78), στο Βελιγράδι, για τη 2η αγωνιστική… έχασε και τον Τζος Νίμπο, για τρεις εβδομάδες… το λιγότερο.
Ο 28χρονος σέντερ της ιταλικής ομάδας τραυματίστηκε στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού, όπως έδειξαν τ’ αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε.
Ο Έτορε Μεσίνα έχει χάσει ήδη τον Λορένζο Μπράουν, από το ιταλικό Supercoppa.
Ήττα και στο πρωτάθλημα για την Αρμάνι
Εντός έδρας ήττα από τη Ντερτόνα (71-74) γνώρισε το απόγευμα της Κυριακής (5/10) η Αρμάνι Μιλάνο, για το ιταλικό πρωτάθλημα.
Ο Αντρέα Πέκια έγραψε το τελικό σκορ με δίποντο, με τον Αρμόνι Μπρουκς να είναι ο μοιραίος των γηπεδούχων και πριν και μετά από το κρισιμότερο καλάθι της αναμέτρησης.
Βιτάλ (13 πόντοι), Μάνζον (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Γκόραμ (11 πόντοι, 7 ριμπάουντ) ξεχώρισαν από τους νικητές του Μάριο Φιορέτι, μόνος εναντίον όλων έπαιζε ο Ζακ ΛεΝτέι για τη Μιλάνο (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ σε 27 λεπτά).
Με 7/31 τρίποντα έκλεισε η Αρμάνι το ματς, με 6/24 το έκλεισε η Ντερτόνα.
