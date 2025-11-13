Απώλεια για την Αρμάνι πριν τον Ολυμπιακό – Χτύπησε στο κεφάλι ο Νίμπο
Νοκ- άουτ τέθηκε ο Τζος Νίμπο για το ματς της Αρμάνι κόντρα στον Ολυμπιακό (14/11, 21:30). Τι συνέβη με τον σέντερ.
Δεν έχουν τέλος οι τραυματισμοί στη φετινή σεζόν της Euroleague. Παγωμάρα επικρατεί στις τάξεις της Αρμάνι Μιλάνο, καθώς νοκ-άουτ τέθηκε και ο Τζος Νίμπο, ο οποίος έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι και δεν θα δώσει το «παρών» στο ματς με τον Ολυμπιακό (14/11, 21:30).
Συγκεκριμένα, ο 28χρονος ψηλός υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι έπειτα από πτώση στα αποδυτήρια μετά το ματς με τη Βιλερμπάν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σύνολο του Μεσίνα υπάρχουν αρκετές απουσίες. Εκτός είναι οι Μπράουν, Λεντέι και Σεστίνα, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί και η συμμετοχή των Γκούντουριτς και Σιλντς.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, αναμένεται να λάβει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Μπούκερ αλλά και ο Μπράιαν Ντάνστον.
