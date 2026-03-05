Συνελήφθη χθες Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, στην Κατερίνη, 17χρονος ημεδαπός από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μετά από καταγγελίες για οπτικοακουστικό υλικό σε λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπου απεικονίζεται άτομο να προβαίνει σε ανάληψη χρηματικού ποσού από ATM, με χρήση κάρτας–κλώνου.

Τον πρόδωσαν τα βίντεο στα social media

Επίσης σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από την εν λόγω δραστηριότητα.

Όλο το υλικό τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας, απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση τέλεσης των καταγγελλομένων αδικημάτων.

Μετά από σχετική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του κατηγορούμενου.

Η έρευνα στο σπίτι του 17χρονου

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία εντοπίστηκαν πειστήρια που πιστοποιούν την εμπλοκή του στην υπόθεση, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-32.200- ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ,

-2- λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι, με τσιπ και μαγνητική ταινία,

αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader),

υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων

-2- μάσκες full face,

γκλοπ,

πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και -13- πλαστικά σφαιρίδια,

-2- σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, τύπου USB.

-2- κινητά τηλέφωνα, καθώς και

προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Έκρυβε στο ψυγείο τα πλαστά χαρτονομίσματα

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος, είχε αποκρύψει επιμελώς τα πλαστά χαρτονομίσματα εντός κουτιού επιτραπέζιου παιχνιδιού, καθώς και σε ψυγείο.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.