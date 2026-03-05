Για ενδοοικογενειακή βία και όχι για τον θάνατο της 31χρονης προφυλακίστηκε ο σύντροφός της – Τι είπε στην απολογία του
ν απολογία του, ο 38χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι είχε ρίξει στο θύμα δύο χαστούκια ενώ περιέγραψε τη μέρα του θανάτου της 31χρονης στον Κολωνό
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, ο 38χρονος σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό.
Ανακρίτρια και εισαγγελέας υπέγραψαν το ένταλμα προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου σχετικά με το αδίκημα που αφορά ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού φέρεται να δήλωσε «κατηγορηματικά αθώος».
Σε απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε, ο κατηγορούμενος, επικαλούμενος στοιχεία από τη νεκροτομή, απέδωσε τον θάνατο της συντρόφου του σε παθολογική αιτία αλλά και σε πτώση «αφού η θανούσα έπασχε από κίρρωση ήπατος τελικού σταδίου, ηπατική νόσο, με βέβαιο σύμπτωμα την αναιμία, μία από τις γνωστότερες αιτίες πτώσης/πτώσεων». Φέρεται επίσης να τονίζει: «Λυπούμαι που το αναφέρω, αλλά ήταν προδιαγεγγραμένος ο θάνατος της. Ήταν τέτοια η κατάσταση της Νεκταρίας, που δυστυχώς το μοιραίο θα ερχόταν σύντομα».
Ο κατηγορούμενος παράλληλα εξέφρασε «την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Νεκταρίας την οποία αγαπούσα, φρόντιζα και πραγματικά έκανα μεγάλη προσπάθεια να σώσω από τη μεγάλη και μη ελεγχόμενη εξάρτησή της από το αλκοόλ».
Όσον αφορά τις κακώσεις στο σώμα της 31χρονης, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι σχετίζονται με βία εκ μέρους του, αλλά στην τραγική κατάσταση της υγείας της που επέφερε ζαλάδες και πτώσεις.
Περιγράφοντας την ημέρα θανάτου της Νεκταρίας, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως αφού την φρόντισε και της πήγε κάποια πράγματα από το φαρμακείο, έφυγε για την δουλειά του, έχοντας ωστόσο έγνοια, καθώς η γυναίκα ήταν πολύ άσχημα. Περί τις 15.00 το μεσημέρι γύρισα και πάλι, σκαστός από την δουλειά μου. Όταν άνοιξα την πόρτα και εισήλθα στο σπίτι αντίκρισα τη Νεκταρία πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα με αίματα. Γύρισα το σώμα της και σοκαρίστηκα κυριολεκτικά, όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν νεκρή. ‘Αρχισα να φωνάζω και να καλώ σε βοήθεια τη γιαγιά μου και την θεία μου που βρίσκονταν στον πάνω όροφο, παρακαλώντας τους να καλέσουν το 166, το οποίο και κλήθηκε αμέσως από την θεία μου».
Στην απολογία του, ο 38χρονος παραδέχθηκε μόνο ότι είχε ρίξει στο θύμα δύο χαστούκια ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η Νεκταρία γινόταν επιθετική μετά την κατανάλωση αλκοόλ.
«Το μόνο που πραγματικά έπραξα εις βάρος της Νεκταρίας ήταν δύο χαστούκια προ διμήνου, μετά από πολύ έντονο καυγά που είχαμε μεταξύ μας καθότι πέραν των ανωτέρω καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζαμε ένεκα της «αστείρευτης δίψας της για αλκόολ», η Νεκταρία δε δίσταζε να φλερτάρει έντονα με τρίτους και να με κατηγορεί παντού, ότι δήθεν ήμουν κακοποιητικός εις βάρος της».
Μάλιστα ο 38χρονος, περιγράφοντας τη σκηνή με το χαστούκι, διευκρινίζει: «Σημειωτέον δε, ότι από το χαστούκι εκείνο, πετάχτηκε το κινητό της που κρατούσε στο χέρι της και τη χτύπησε στο μάτι της, το οποίο και μελάνιασε».
