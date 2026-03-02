Κολωνός: Η νεκρή έγκυος έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες – Τι είχε πει σε φίλους της

Συνελήφθη το πρωί της Κυριακής ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό. Ο άνδρας επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα μαρτυρούν, φαίνεται να ανατρέπουν το αρχικό σενάριο περί ατυχήματος, καθώς τα τραύματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν, στο σύνολό τους, με πτώση από σκάλα.

Η άτυχη γυναίκα ήταν 4 μηνών έγκυος, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου, βρέθηκε νεκρή και με τραύματα στο κεφάλι της, στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου στον Κολωνό

Σύμφωνα με το STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος 4 μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εξέταζαν τον σύντροφο της γυναίκας θέλοντας να μάθουν τι μπορεί να είχε συμβεί. Χθες από νωρίς το πρωί έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του σπιτιού στον Κολωνό παίρνοντας πράγματα που μπορούν να τους φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με ιατροδικαστή που κλήθηκε στο σπίτι, η γυναίκα είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι κι ένα στη μέση της. Σήμερα αναμένεται να γίνει η νεκροτομή ώστε να αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.

Κολωνός: «Ψόφα σαν σκυλί»

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», γειτόνισσα του ζευγαριού υποστήριξε ότι «πριν το συμβάν υπήρχε καβγάς έντονος, πολύ. Ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και αυτόν να φωνάζει “ψόφα σκυλί” ή “ψόφα σαν σκυλί”. Μετά άκουσα βαβούρα, βρισιές».

Η γειτόνισσα ανέφερε επίσης για τον 38χρονο: «Μετά άκουσα είχανε κλείσει τους δρόμους, περιπολικά. Συνέχεια ήταν πολύ οξύθυμο άτομο, πάρα πολύ. Πιο παλιά, ερχόταν η αστυνομία τακτικά ή το ΑΤ του Κολωνού ή το 100».

Μάλιστα, η γειτόνισσα του ζευγαριού επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας χτυπούσε την πρώην γυναίκα του. «Όποια κοπέλα και να ήταν υπήρχαν προβλήματα και εντάσεις».

Δημογλίδου για Κολωνό: «Οι αρχές δεν έχουν πειστεί ότι πρόκειται για ατύχημα – Σήμερα η νεκροψία»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό.

«Έχει συλληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία και μάλιστα σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του ως ύποπτος. Για την Ελληνική Αστυνομία, τουλάχιστον οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, δεν έχουν πειστεί ότι πρόκειται για ένα ατύχημα, ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από ένα ατύχημα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό. Αντίστοιχη άποψη βέβαια βλέπουμε και από τον αρμόδιο ιατροδικαστή, ο οποίος είδε μακροσκοπικά το πτώμα της γυναίκας. Ίσως δεν συνάδουν κάποια τραύματα που έχει η γυναίκα αυτή με το θάνατο, γι’ αυτό ακριβώς περιμένουμε σήμερα οπωσδήποτε την εξέταση της σορού. Βέβαια έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί κανονικά στον αρμόδιο εισαγγελέα. Είναι ακόμα μία περίπτωση όμως που τα στόματα ανοίγουν αφού μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της. Δεν υπάρχει καμία επίσημη καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία, ούτε καν ανώνυμη. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση που να έχει απασχολήσει το συγκεκριμένο ζευγάρι. Ακόμα και από μία ανώνυμη καταγγελία ενός πολίτη» είπε η κ. Δημογλίδου.

«Δυστυχώς όμως, όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, υπήρχαν άμεσες αναφορές από τη γειτονιά, ότι άκουγαν φωνές, ότι κακομεταχειριζόταν τη συγκεκριμένη γυναίκα ο άνθρωπος αυτός, ότι πολλές φορές άκουσαν φασαρίες. Ποτέ όμως κανένας δεν κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία. Κάτι το οποίο ευτυχώς δεν έγινε στη Θεσσαλονίκη όπου κάποιος πολίτης, που του αξίζουν συγχαρητήρια, κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και μία γυναίκα σώθηκε την τελευταία στιγμή», συνέχισε.