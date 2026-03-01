Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την 31χρονη έγκυο που βρέθηκε νεκρή και με τραύματα στο κεφάλι της, μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου, στον Κολωνό.

Ως ύποπτος έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 38χρονος σύντροφός της, καθώς οι Αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες της πολυκατοικίας, τραυματισμένη στο κεφάλι και κάλεσε σε βοήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το τραύμα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδει με πτώση από σκάλα.

Το ζευγάρι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για κάποιο ενδοοικογενειακό επεισόδιο ωστόσο, οι γείτονες αναφέρουν στους αστυνομικούς ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για δυστύχημα.