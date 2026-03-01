«Ψόφα σαν σκυλί» φέρεται να φώναζε ο 38χρονος στην έγκυο σύντροφό του, η οποία το Σάββατο (28/2) εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό.

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», γειτόνισσα του ζευγαριού υποστήριξε ότι «πριν το συμβάν υπήρχε καβγάς έντονος, πολύ. Ένα ουρλιαχτό μιας γυναίκας και αυτόν να φωνάζει “ψόφα σκυλί” ή “ψόφα σαν σκυλί”. Μετά άκουσα βαβούρα, βρισιές».

Η γειτόνισσα ανέφερε επίσης για τον 38χρονο: «Μετά άκουσα είχανε κλείσει τους δρόμους, περιπολικά. Συνέχεια ήταν πολύ οξύθυμο άτομο, πάρα πολύ. Πιο παλιά, ερχόταν η αστυνομία τακτικά ή το ΑΤ του Κολωνού ή το 100».

Μάλιστα, η γειτόνισσα του ζευγαριού επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας χτυπούσε την πρώην γυναίκα του. «Όποια κοπέλα και να ήταν υπήρχαν προβλήματα και εντάσεις».

Συνελήφθη ο 38χρονος

Ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (1/3/). Η άτυχη γυναίκα ήταν 4 μηνών έγκυος, όταν το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2), βρέθηκε νεκρή και με τραύματα στο κεφάλι της, μέσα στο σπίτι της, στην οδό Καλλικρατίδου.

Ως ύποπτος είχε προσαχθεί και εξεταζόταν ο 38χρονος σύντροφός της. Ο ίδιος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε την 31χρονη πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος, λέγοντας ότι έπεσε από αυτές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να ανατρέπουν το αρχικό σενάριο περί ατυχήματος, καθώς τα τραύματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν, στο σύνολό τους, με πτώση από σκάλα.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ύποπτα. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, μόνο ένα από τα τραύματα μπορεί να αποδοθεί σε πτώση, ενώ τα υπόλοιπα δεν παραπέμπουν σε ατύχημα, γεγονός που ενισχύει σοβαρά τα σενάρια εγκληματικής ενέργειας.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε ότι «κάτι ύποπτο συμβαίνει» με τη συγκεκριμένη υπόθεση, επισημαίνοντας πως τα ευρήματα δεν είναι συμβατά με απλή πτώση.

Οι παρατηρήσεις του αποτέλεσαν κομβικό σημείο στην πορεία της έρευνας. Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου, ο οποίος αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 31χρονη.

Επίσης, αύριο, θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της γυναίκας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της.