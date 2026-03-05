Στη φυλακή ο 38χρονος για τη δολοφονία της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά το τέλος της απολογίας του ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται ότι σκότωσε τη σύντροφο του, μετά το τέλος της απολογίας του οδηγείται στη φυλακή για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.

Σε ό,τι αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για το οποίο ο εισαγγελέας έχει ασκήσει επίσης σε βάρος του κατηγορούμενου δίωξη η έρευνα – κατά πληροφορίες – συνεχίζεται.

Γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης ώστε ο δικαστικός λειτουργός να έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του για να κρίνει αν και πότε θα τον καλέσει σε συμπληρωματική απολογία τον δράστη.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη 31χρονη είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες του σπιτιού της και, παρόλο που ο σύντροφός της προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να πείσει τις αρχές ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα όπου η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε, η εκδοχή αυτή τέθηκε γρήγορα υπό αμφισβήτηση.

Όμως, από την ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν χτυπήματα στη σορό που δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή που έγινε στην 31χρονηγ έδειξε ότι δεν ήταν έγκυος.

Σχετικά με το αν τα χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον 38χρονο ήταν θανατηφόρα ή αν αυτά επιτάχυναν τα συμπτώματα της κίρρωσης του ύπατος που έπασχε η 31χρονη, είναι κάτι που θα εξακριβωθεί από αναλυτικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες ημέρες.