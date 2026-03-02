Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.
- Ο «φωνακλάς δολοφόνος» της Ευρώπης - Τα ντεσιμπέλ της ηπείρου και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
- Συναγερμός: Άντρας με μαχαίρια επιτέθηκε σε πολίτες - Δύο τραυματίες
- Τεχνητή νοημοσύνη στον στρατό – Το Πεντάγωνο συμφώνησε με την OpenAI μετά την άρνηση της Anthropic
- «Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
- Δημοτική Αγορά Κυψελης: Όλες οι εκδηλώσεις του μήνα
- Τέλος από τον Αστέρα Τρίπολης ο Ράσταβατς
- Ισπανία: Αποχωρούν τα αμερικανικά αεροσκάφη – «Οι βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στο Ιράν» λέει η Κυβέρνηση
- «Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
- Οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν παρά τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, δηλώνει ο Ζελένσκι
- Αγνοείται ο αδερφός του Χορντ της Μακάμπι – Η έκκληση του Ματίας Λεσόρ (pics)
- Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό – Τι έδειξε η νεκροψία
- Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις