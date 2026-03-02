Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα είναι ο 38χρονος για τον θάνατο της 31χρονος συντρόφου του στον Κολωνό μετά από τα νεότερα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην Εισαγγελία.

Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει αδικήματα για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα), διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατά εξακολουθήση (κακούργημα) και

παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών) (πλημμέλημα).

Στον κατηγορούμενο δεν ασκήθηκε τελικά ποινική δίωξη για διακοπή κύησης λόγω των νεότερων στοιχείων από την ιατροδικαστική εξέταση. Η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή.