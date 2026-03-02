Κολωνός: Έλαβε προθεσμία ο 38χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της συντρόφου του
Ο 38χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Προθεσμία ζήτησε και έλαβε από τις Αρχές ο 38χρονος άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό, το μεσημέρι της Κυριακής.
Ειδικότερα, κατηγορείται για:
• Ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα)
• Διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)
• Παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών, καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή του αναβολικά (πλημμέλημα)
Αποκαλύψεις από την νεκροψία – νεκροτομή
Ωστόσο, σε βάρος του 38χρονου δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακοπή της κύησης της 31χρονης, καθώς η νεκροψία – νεκροτομή που έγινε έδειξε ότι δεν ήταν έγκυος.
Σχετικά με το αν τα χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον 38χρονο ήταν θανατηφόρα ή αν αυτά επιτάχυναν τα συμπτώματα της κίρρωσης του ύπατος που έπασχε η 31χρονη, είναι κάτι που θα εξακριβωθεί από αναλυτικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες ημέρες.
Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη 31χρονη είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες του σπιτιού της και, παρόλο που ο σύντροφός της προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να πείσει τις αρχές ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα όπου η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε, η εκδοχή αυτή τέθηκε γρήγορα υπό αμφισβήτηση.
Όμως, από την ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν χτυπήματα στη σορό που δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα.
