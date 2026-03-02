newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κολωνός: Έλαβε προθεσμία ο 38χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της συντρόφου του
Ελλάδα 02 Μαρτίου 2026, 20:53

Κολωνός: Έλαβε προθεσμία ο 38χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της συντρόφου του

Ο 38χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

Spotlight

Προθεσμία ζήτησε και έλαβε από τις Αρχές ο 38χρονος άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό, το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο 38χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Ειδικότερα, κατηγορείται για:

• Ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση (κακούργημα)

• Διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)

• Παράνομη προμήθεια και κατοχή απαγορευμένων ουσιών, καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή του αναβολικά (πλημμέλημα)

Αποκαλύψεις από την νεκροψία – νεκροτομή

Ωστόσο, σε βάρος του 38χρονου δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακοπή της κύησης της 31χρονης, καθώς η νεκροψία – νεκροτομή που έγινε έδειξε ότι δεν ήταν έγκυος.

Σχετικά με το αν τα χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον 38χρονο ήταν θανατηφόρα ή αν αυτά επιτάχυναν τα συμπτώματα της κίρρωσης του ύπατος που έπασχε η 31χρονη, είναι κάτι που θα εξακριβωθεί από αναλυτικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη 31χρονη είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες του σπιτιού της και, παρόλο που ο σύντροφός της προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να πείσει τις αρχές ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα όπου η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε, η εκδοχή αυτή τέθηκε γρήγορα υπό αμφισβήτηση.

Όμως, από την ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν χτυπήματα στη σορό που δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

«Stammtisch» διατηρεί τις φιλίες δυνατές — ακόμη κι όταν η ζωή είναι γεμάτη υποχρεώσεις

Κόσμος
Τραμπ: Θα επικρατήσουμε εύκολα – Κολοσσιαία απειλή για την Αμερική το Ιράν

Τραμπ: Θα επικρατήσουμε εύκολα – Κολοσσιαία απειλή για την Αμερική το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ
Κάλεσμα από ΕΔΥΕΘ 02.03.26

Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ

Το κάλεσμα για την πορεία απηύθυνε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης - Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκη 02.03.26

Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Ο 47χρονος δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του
Ελλάδα 02.03.26 Upd: 15:57

Κολωνός: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 38χρονο για τον θάνατο της εγκύου συντρόφου του

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχώρησε η εισαγγελία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Ελλάδα 02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ
Κάλεσμα από ΕΔΥΕΘ 02.03.26

Αντιπολεμική διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη – Φώναξαν συνθήματα κατά ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ισραήλ

Το κάλεσμα για την πορεία απηύθυνε η Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης - Οι διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Σύνταξη
Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ερντογάν: Σοβαροί οι κίνδυνοι από τη σύγκρουση στο Ιράν για την παγκόσμια ασφάλεια -«Η φωτιά πρέπει να σβήσει»

«Προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε κατάπαυση του πυρός και να ανοίξουμε τον δρόμο για διάλογο», είπε ο Ερντογάν. Τόνισε ότι κανείς δεν θα αντέξει τις οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες του πολέμου.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Γεραπετρίτης: Ασύμμετρα τα χτυπήματα του Ιράν λόγω έλλειψης ηγεσίας – Δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών αυτή τη στιγμή η Σούδα

Με ψυχραιμία αλλά χωρίς να υποτιμά την κρισιμότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι καθησυχαστικός για πιθανό ιρανικό χτύπημα στην αμερικανική βάση στη Σούδα. «Δεν είναι καθόλου μέσα στο σχεδιασμό των Ιρανών. Βεβαίως, έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας» τονίζει. Ανακοινώνει ότι ξεκινά πρόγραμμα επαναπατρισμού Ελλήνων και μιλά για την αταλάντευτη στάση της Ελλάδας υπέρ του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο μέρος της συνέντευξης Γεραπετρίτη.

Σύνταξη
Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»
Κόσμος 02.03.26

Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»

Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια έκτακτων δηλώσεων από τον Λευκό Οίκο

Σύνταξη
O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου
Έφτασε στο βάθρο; 02.03.26

O Γούντι Χάρελσον έγινε φίλος με τον Χάρισον Φορντ εξαιτίας ενός τρίλεπτου ασταμάτητου γέλιου

Ο Χάρισον Φορντ έλαβε το SAG Life Achievement Award και ο Γούντι Χάρελσον, ο οποίος προλόγισε τη βράβευση του ηθοποιού, θέλησε να μιλήσει για τη φιλία τους - σκορπίζοντας γέλιο στην αίθουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί
Πρέσβης Ιράν στην Ισπανία 02.03.26

Reza Zabib: Το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, αν χρειαστεί

Τρόμο προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου εντείνοντας την γεωπολιτική αστάθεια. Η Τεχεράνη απειλεί ανοιχτά με αντίποινα -πλέον- και την Ευρώπη, στοχεύοντας οποιαδήποτε βάση των ΗΠΑ στη γηραιά Ήπειρο.

Σύνταξη
LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα
Μπάσκετ 02.03.26

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα

LIVE: Μαυροβούνιο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Ελλάδα για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκη 02.03.26

Φυλάκιση έξι μηνών στον 47χρονο που το είχε σκάσει από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο

Ο 47χρονος δραπέτευσε από το μπαλκόνι τού θαλάμου νοσηλείας και εντοπίστηκε δύο μέρες αργότερα από αστυνομικούς σε οικισμό Ρομά, στα Διαβατά, στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο
Viral 02.03.26

Punch: Πώς ένας επτά μηνών μακάκος έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Απορρίφθηκε από τη μητέρα του και δέχθηκε εκφοβισμό από τα άλλα μικρά, όμως ο επτά μηνών μακάκος Punch κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές και μια πρωτοφανή έκρηξη συμπαράστασης στα social media

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Βουλή: Ανησυχία για τις εξελίξεις με Ιράν – Να διασφαλιστεί ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί, λέει η αντιπολίτευση

Ανησυχία τους για τις εξελίξεις και την εμπλοκή της Κύπρου με τα πλήγματα στις βρετανικές βάσεις, εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους αποδειχθεί, η καριέρα του Πρεστιάνι στη Μπενφίκα τελείωσε»
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Μουρίνιο: «Αν η ρατσιστική επίθεση αποδειχθεί, ο Πρεστιάνι θα τελειώσει από τη Μπενφίκα»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκαθάρισε πως αν αποδειχθεί η ρατσιστική επίθεση που ισχυρίζεται ο Βινίσιους οτι δέχθηκε από τον παίκτη του Τζιανλούκα Πρεστιάνι, τότε ο Αργεντινός θα αποτελέσει παρελθόν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν
The Christophers 02.03.26

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ στήνει μια ίντριγκα με πλαστογραφίες και κληρονομιές με πρωταγωνιστή τον Ίαν ΜακΚέλεν

Με φόντο τη λονδρέζικη ποπ αρτ και ένα επικίνδυνο σχέδιο «μεταθανάτιας ανακάλυψης» έργων, η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρνει τον Ίαν ΜακΚέλεν και τη Μικαέλα Κόελ στο επίκεντρο μιας ιστορίας όπου η τέχνη μπλέκεται με την απάτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντουμπάι: Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου
Ντοκουμέντα 02.03.26

Οι συγκλονιστικές δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση της 1ης Μαρτίου στο Ντουμπάι

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και για τρίτο 24ωρο. Τα αντίποινα του Ιράν για την επίθεση των ΗΠΑ και Ιράν δεν άφησαν εκτός το Ντουμπάι.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση κλιμακώνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο μακελειό του πολέμου

«Συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να δυναμώσει η πάλη για την απεμπλοκή της Ελλάδας απ’ τον πόλεμο», επισημαίνει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις στην Κύπρο και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Απόρρητο