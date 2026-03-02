Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό – Τι έδειξε η νεκροψία
Από την νεκροψία - νεκροτομή στην άτυχη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό έφερε σημάδια ξυλοδαρμού ενώ διαπιστώθηκε πως είχε κίρρωση του ήπατος.
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της 31χρονης εγκύου η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 31χρονη δεν ήταν έγκυος.
Από την νεκροψία – νεκροτομή στην άτυχη γυναίκα εντοπίστηκαν σημάδια ξυλοδαρμού ενώ διαπιστώθηκε πως είχε κίρρωση του ήπατος.
Αυτήν την ώρα ο 38χρονος απολογείται στον ανακριτή ο οποίος επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα. Η άτυχη 31χρονη είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της στις σκάλες του σπιτιού της και, παρόλο που ο σύντροφός της προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να πείσει τις αρχές ότι επρόκειτο για ένα τραγικό ατύχημα όπου η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε, η εκδοχή αυτή τέθηκε γρήγορα υπό αμφισβήτηση.
Η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται ότι υπήρξε καταλυτική για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς φέρεται ότι εντοπίστηκαν χτυπήματα στη σορό που δεν συνάδουν με πτώση από σκάλα.
Να σημειωθεί ότι ο 38χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.
