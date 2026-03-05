Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία
Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων προχωρά η Aegean, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.
Ειδικότερα:
- Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαρτίου 2026
- Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 12ης Μαρτίου 2026
- Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Μαρτίου 2026
