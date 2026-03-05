Aegean: Νέες ακυρώσεις πτήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων προχωρά η Aegean, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για δρομολόγια από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

Ειδικότερα: