Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
Έμα Γουάτσον: Ποιος είναι ο Μεξικανός δισεκατομμυριούχος με τον οποίο φιλιέται η διάσημη ηθοποιός;
Fizz 05 Μαρτίου 2026, 22:50

Έμα Γουάτσον: Ποιος είναι ο Μεξικανός δισεκατομμυριούχος με τον οποίο φιλιέται η διάσημη ηθοποιός;

Κάμερα έπιασε την Έμα Γουάτσον να δίνει φιλιά με τον Μεξικανό επιχειρηματία Γκονσάλο Χέβια Μπαγιέρες σε αεροδρόμιο

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Η ηθοποιός Έμα Γουάτσον φωτογραφήθηκε να ανταλλάσσει φιλιά με τον Μεξικανό επιχειρηματία Γκονσάλο Χέβια Μπαγιέρες σε αεροδρόμιο, σύμφωνα με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στις 4 Μαρτίου.

Λίγο αργότερα το ζευγάρι εθεάθη να πίνει ποτά μαζί, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνονται να απολαμβάνουν δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο.

Σύμφωνα με το περιοδικό Quién, οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2025 είχαν εντοπιστεί στο χιονοδρομικό θέρετρο Courchevel στις Γαλλικές Άλπεις. Αργότερα, τους είδαν μαζί και στο Punta Mita, μια εντυπωσιακή χερσόνησο κοντά στο Puerto Vallarta στο Μεξικό.

Από μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια του Μεξικού

Ο Γκονσάλο Χέβια Μπαγιέρες ανήκει σε μία από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες του Μεξικού. Η οικογένειά του συνδέεται με τον όμιλο Grupo Bal, έναν μεγάλο επιχειρηματικό οργανισμό που δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η εξόρυξη, οι ασφαλίσεις, το λιανεμπόριο και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στον όμιλο ανήκει και η γνωστή αλυσίδα πολυκαταστημάτων El Palacio de Hierro.

Ο ίδιος έχει σπουδάσει σε διεθνή πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Institut Le Rosey στην Ελβετία και το Ransom Everglades School στο Μαϊάμι. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές Οικονομικών στο Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Σήμερα είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Lok.

Η προηγούμενη σχέση και το τραγούδι που προκάλεσε φήμες

Από το 2022 έως το 2024 ο Μπαγιέρες είχε σχέση με τη Μεξικανή τραγουδίστρια και ηθοποιό Belinda, γνωστή και από την ταινία The Cheetah Girls 2.

Το 2025 η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το τραγούδι Heterochromia, το οποίο πολλοί θαυμαστές θεώρησαν ότι αναφέρεται στον ίδιο. Ο τίτλος παραπέμπει σε μια ιδιαιτερότητα που έχει ο επιχειρηματίας, καθώς τα μάτια του έχουν διαφορετικό χρώμα.

Στους στίχους γίνεται επίσης λόγος για έναν άνδρα που προέρχεται από «παλιά πλούσια οικογένεια», κάτι που ενίσχυσε τις σχετικές εικασίες.

YouTube thumbnail

Τι είχε πει η Γουάτσον για την προσωπική της ζωή

Πριν συνδεθεί με τον Μπαγιέρες, η Έμα Γουάτσον φημολογούνταν ότι είχε σχέση το 2022 με τον Brandon Green, γιο του επιχειρηματία της μόδας Φίλιπ Γκριν.

Σε εμφάνισή της στο podcast On Purpose with Jay Shetty, η ηθοποιός είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή- πράγμα σπάνιο. Όπως είχε πει, προτιμά να γνωρίζει ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη δουλειά της.

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του
Γιατί όχι; 05.03.26

Από το πλατό του Ted Lasso στα γήπεδα των ΗΠΑ: Ο Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής στα 35 του

Από το 2020 είναι γνωστός ως Dani Rojas, ο επιθετικός της AFC Richmond και αγαπημένο παιδί της σειράς Ted Lasso. Ωστόσο ο ηθοποιός Κρίστο Φερνάντες ονειρεύεται μια αληθινή καριέρα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί
Εξομολόγηση 05.03.26

Ο Νταξ Σέπαρντ αποκαλύπτει ότι το νέο του βιβλίο θα αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί

«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, δηλαδή το γεγονός ότι εδώ και χρόνια αναγνωρίζω ότι έχω υποστεί σεξουαλική κακοποίηση», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σχετικά με το νέο του βιβλίο ο κωμικός Νταξ Σέπαρντ.

Σύνταξη
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
Θέλει θάρρος; 04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μόνον εκείνος μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και επανέλαβε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρέπει να έχει την έγκρισή του -για να μη γίνει πόλεμος και στο μέλλον.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Η στάση του Λανουά και της ΚΕΔ δείχνει ότι συμφωνούν με το πέναλτι-φάντασμα υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς δεν πρόκειται να ακουστούν… καμπάνες. Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς του Σαββατοκύριακου

Βάιος Μπαλάφας
Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Αριστερά 05.03.26

Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα

Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

