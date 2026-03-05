Έμα Γουάτσον: Ποιος είναι ο Μεξικανός δισεκατομμυριούχος με τον οποίο φιλιέται η διάσημη ηθοποιός;

Η ηθοποιός Έμα Γουάτσον φωτογραφήθηκε να ανταλλάσσει φιλιά με τον Μεξικανό επιχειρηματία Γκονσάλο Χέβια Μπαγιέρες σε αεροδρόμιο, σύμφωνα με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στις 4 Μαρτίου.

Λίγο αργότερα το ζευγάρι εθεάθη να πίνει ποτά μαζί, ενώ σε άλλες εικόνες φαίνονται να απολαμβάνουν δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο.

Σύμφωνα με το περιοδικό Quién, οι δυο τους είχαν εμφανιστεί μαζί και στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2025 είχαν εντοπιστεί στο χιονοδρομικό θέρετρο Courchevel στις Γαλλικές Άλπεις. Αργότερα, τους είδαν μαζί και στο Punta Mita, μια εντυπωσιακή χερσόνησο κοντά στο Puerto Vallarta στο Μεξικό.

Emma Watson Kisses Billionaire Mexican Entrepreneur Gonzalo Hevia Baillères in New Photos https://t.co/4PL9quKMts — People (@people) March 5, 2026

Από μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια του Μεξικού

Ο Γκονσάλο Χέβια Μπαγιέρες ανήκει σε μία από τις πιο ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες του Μεξικού. Η οικογένειά του συνδέεται με τον όμιλο Grupo Bal, έναν μεγάλο επιχειρηματικό οργανισμό που δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η εξόρυξη, οι ασφαλίσεις, το λιανεμπόριο και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στον όμιλο ανήκει και η γνωστή αλυσίδα πολυκαταστημάτων El Palacio de Hierro.

Ο ίδιος έχει σπουδάσει σε διεθνή πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων το Institut Le Rosey στην Ελβετία και το Ransom Everglades School στο Μαϊάμι. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές Οικονομικών στο Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Σήμερα είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Lok.

Η προηγούμενη σχέση και το τραγούδι που προκάλεσε φήμες

Από το 2022 έως το 2024 ο Μπαγιέρες είχε σχέση με τη Μεξικανή τραγουδίστρια και ηθοποιό Belinda, γνωστή και από την ταινία The Cheetah Girls 2.

Το 2025 η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το τραγούδι Heterochromia, το οποίο πολλοί θαυμαστές θεώρησαν ότι αναφέρεται στον ίδιο. Ο τίτλος παραπέμπει σε μια ιδιαιτερότητα που έχει ο επιχειρηματίας, καθώς τα μάτια του έχουν διαφορετικό χρώμα.

Στους στίχους γίνεται επίσης λόγος για έναν άνδρα που προέρχεται από «παλιά πλούσια οικογένεια», κάτι που ενίσχυσε τις σχετικές εικασίες.

Τι είχε πει η Γουάτσον για την προσωπική της ζωή

Πριν συνδεθεί με τον Μπαγιέρες, η Έμα Γουάτσον φημολογούνταν ότι είχε σχέση το 2022 με τον Brandon Green, γιο του επιχειρηματία της μόδας Φίλιπ Γκριν.

Σε εμφάνισή της στο podcast On Purpose with Jay Shetty, η ηθοποιός είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή- πράγμα σπάνιο. Όπως είχε πει, προτιμά να γνωρίζει ανθρώπους που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τη δουλειά της.