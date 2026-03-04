sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
Αποθέωση του Γκιμπς – Γουάιτ για το φανταστικό γκολ κόντρα στην Σίτι (vids)
Ο μέσος της Νότιγχαμ πέτυχε εκπληκτικής ομορφιάς γκολ στην εκτός έδρας ισοπαλία των reds με την Σίτι και τα σχόλια στο Χ ήταν αποθεωτικά

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι και οι reds έμειναν όρθιοι στο Έιτιχαντ, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2)  απέναντι στους «πολίτες»

Δυο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Γκουαρντιόλα, αλλά ισάριθμες φορές απάντησαν οι φιλοξενούμενοι κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το πρώτο γκολ της Νότιγχαμ, το οποίο πέτυχε ο Γκιμπς – Γουάιτ στο 56’, ήταν χάρμα οφθαλμών.

Ένα γκολ – ποίημα που δεν χορταίνεις να βλέπεις, με τον άσο της Φόρεστ να επιβεβαιώνει (για πολλοστή φορά) πόσο χαρισματικός παίκτης είναι.

Ήταν ένα γκολ που φανερώνει τον δείκτη ευφυίας του μέσου της Φόρεστ, καθώς ο Γκιμπς – Γουάιτ έστειλε με εκπληκτικό τακουνάκι την μπάλα στα δίχτυα της Σίτι.

Ο άσος των reds άφησε άναυδο τον γκολκίπερ της Σίτι, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στον κόσμο κι αυτό τα λέει όλα για τον τρόπο που σκόραρε ο 26χρονος χαφ της Νότιγχαμ.

Η άμυνα και ο γκολκίπερ της Σίτι δεν μπορούσαν ούτε καν να φανταστούν τον τρόπο με τον οποίο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο μέσος των φιλοξενούμενων και δικαιολογημένα ο Γκιμπς – Γουάιτ πανηγύρισε με έντονο τρόπο την γκολάρα που πέτυχε στο Έιτιχαντ.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως να εστιάσουμε και στα σχόλια που υπήρξαν στο X από αγγλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και φιλάθλους πολλών ομάδων, οι οποίοι αποθέωσαν τον άσο των reds για το γκολ που σημείωσε στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι.

«Ήταν ένα φανταστικό γκολ», «τι έκανε ο Γκιμπς – Γουάιτ», «μια απίστευτη ενέργεια για ένα σούπερ γκολ» και «είναι σίγουρο πως ο Γκιμπς – Γουάιτ πέτυχε το γκολ της εβδομάδας», ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

