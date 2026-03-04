Αποθέωση του Γκιμπς – Γουάιτ για το φανταστικό γκολ κόντρα στην Σίτι (vids)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μάντσεστερ Σίτι και οι reds έμειναν όρθιοι στο Έιτιχαντ, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) απέναντι στους «πολίτες»

Δυο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Γκουαρντιόλα, αλλά ισάριθμες φορές απάντησαν οι φιλοξενούμενοι κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι το πρώτο γκολ της Νότιγχαμ, το οποίο πέτυχε ο Γκιμπς – Γουάιτ στο 56’, ήταν χάρμα οφθαλμών.

Ένα γκολ – ποίημα που δεν χορταίνεις να βλέπεις, με τον άσο της Φόρεστ να επιβεβαιώνει (για πολλοστή φορά) πόσο χαρισματικός παίκτης είναι.

What a goal from Gibbs White, Big Donn saw nothing here pic.twitter.com/dMxB1qpDrU — Rockie Francis 🔴 (@rockie_francis) March 4, 2026

Ήταν ένα γκολ που φανερώνει τον δείκτη ευφυίας του μέσου της Φόρεστ, καθώς ο Γκιμπς – Γουάιτ έστειλε με εκπληκτικό τακουνάκι την μπάλα στα δίχτυα της Σίτι.

FORREST HAVE LEVELED IT UP! CITY ARE IN TROUBLE 1-1 MORGAN GIBBS WHITE GREAT GOAL!! pic.twitter.com/l02H49h8mx — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) March 4, 2026

Ο άσος των reds άφησε άναυδο τον γκολκίπερ της Σίτι, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στον κόσμο κι αυτό τα λέει όλα για τον τρόπο που σκόραρε ο 26χρονος χαφ της Νότιγχαμ.

This is a top goal from Gibbs-White

Top skill

Easily goal of the week pic.twitter.com/ctnHXgPIwD — Olorofo 🪔♎ (@Olorofo) March 4, 2026

Η άμυνα και ο γκολκίπερ της Σίτι δεν μπορούσαν ούτε καν να φανταστούν τον τρόπο με τον οποίο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο μέσος των φιλοξενούμενων και δικαιολογημένα ο Γκιμπς – Γουάιτ πανηγύρισε με έντονο τρόπο την γκολάρα που πέτυχε στο Έιτιχαντ.

Donnarumma didn’t expect the Gibbs white goal !!!pic.twitter.com/pVmxhfUhym — Footy clip guy (@preacheroffooty) March 4, 2026

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως να εστιάσουμε και στα σχόλια που υπήρξαν στο X από αγγλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και φιλάθλους πολλών ομάδων, οι οποίοι αποθέωσαν τον άσο των reds για το γκολ που σημείωσε στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι.

An eventful few minutes! A superb goal from Morgan Gibbs-White but Manchester City’s lead is restored with Rodri’s first league goal of the season. #BBCFootball pic.twitter.com/9i6Yvd1awb — BBC Sport (@BBCSport) March 4, 2026

«Ήταν ένα φανταστικό γκολ», «τι έκανε ο Γκιμπς – Γουάιτ», «μια απίστευτη ενέργεια για ένα σούπερ γκολ» και «είναι σίγουρο πως ο Γκιμπς – Γουάιτ πέτυχε το γκολ της εβδομάδας», ήταν μερικά μόνο από τα σχόλια στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

What a goal from Gibbs White, Big Donn saw nothing here pic.twitter.com/dMxB1qpDrU — Rockie Francis 🔴 (@rockie_francis) March 4, 2026