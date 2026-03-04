sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
04.03.2026 | 22:45
Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Σούπερ οι Reds, «φρέναραν» τους Πολίτες!
Ποδόσφαιρο 04 Μαρτίου 2026, 23:34

Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Σούπερ οι Reds, «φρέναραν» τους Πολίτες!

Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε δύο φορές (1-0, 2-1), αλλά η Νότιγχαμ Φόρεστ απάντησε ισάριθμες και έφυγε με έναν σημαντικό βαθμό από το Έτιχαντ.

Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Έτιχαντ, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση και να υποχρεώνει την πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα σε ισοπαλία 2-2 (δείτε εδώ τα highlights), για την 29η αγωνιστική της Premier League. Οι Πολίτες προηγήθηκαν δύο φορές με τους Σεμένιο (1-0, 31’) και Ρόδρι (2-1, 62’), αλλά οι Reds απάντησαν ισάριθμες φορές με τους με τους Γκιμπς-Γουάιτ (1-1, 56’ με απίθανο τακουνάκι) και Άντερσον (2-2, 76’) και έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Σίτι.

Μια εξαιρετική εμφάνιση από την Νότιγχαμ Φόρεστ, που κοίταξε στα μάτια την Μάντσεστερ Σίτι και σταμάτησε το σερί των τεσσάρων νικών που έτρεχε η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Μάλιστα, μετά το αποψινό αποτέλεσμα, οι Πολίτες έμειναν στο -7 (60 έναντι 67) από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας, πάντως, ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Κανονιέρηδες (29 έναντι 30 αγώνες).

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι, στο 7ο λεπτό με τον Σεμένιο. Ο Ρόδρι βρήκε τον συμπαίκτη του με βαθιά μπαλιά, αυτός σούταρε με δύναμη, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Σελς. Στο 17’ ο Μπερνάντο Σίλβα σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο τερματοφύλακας της Νότιγχαμ Φόρεστ έπεσε στη γωνία του και του είπε «όχι».

Στο 23’ ο πορτιέρο των Reds απέκρουσε το σουτ του Φόντεν. Τρία λεπτά αργότερα (26’) οι φιλοξενούμενοι βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Γκιμπς-Γουάιτ πλάσαρε, αλλά ο Ντοναρούμα απέκρουσε. Στο 31’ η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ με τον Σεμένιο. Ο Τσερκί μετά από ατομική ενέργεια έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Σεμένιο με πλασέ έκανε το 1-0 για τους Πολίτες.  Στο 34’ η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε κοντά στην ισοφάριση με δυνατό σουτ του Ιγκόρ Ζέσους, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα του Ντοναρούμα και το πρώτο ημίχρονο στο Έτιχαντ ολοκληρώθηκε με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 1-0.

Οι Reds μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 56’ ισοφάρισαν σε 1-1 με φανταστικό γκολ του Γκιμπς-Γουάιτ. Ο Άινα έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση και σέντραρε από δεξιά, ο Ιγκόρ Ζεσούς με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον συμπαίκτη του και αυτός με απίθανο τακουνάκι νίκησε τον Ντοναρούμα για το 1-1.

Έξι λεπτά αργότερα η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 2-1 με κεφαλιά του Ρόδρι, μετά από κόρνερ του Αϊτ-Νουρί, αλλά η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν τα παράτησε και στο 76’ ισοφάρισε εκ νέου, αυτή τη φορά σε 2-2, με τον Άντερσον. Ο άσος των Reds έπαιξε το 1-2 με τον Ιγκόρ Ζέσους και με υπέροχο πλασέ έφερε το παιχνίδια στα ίσα. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και συγκεκριμένα στο 90+6’ η Σίτι απείλησε με τον Σεμένιο, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι τους Σελς. Δύο λεπτά αργότερα (90+’8) οι Πολιτες είχαν ευκαιρία με τον Νούνιες, αλλά ο άσος της Μάντσεστερ δεν βρήκε στόχο, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή να βρίσκει τις δύο ομάδες στο 2-2.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής

Έβερτον – Μπέρνλι 2-0
Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 0-0
Λιντς – Σάντερλαντ 0-1
Γουλβς – Λίβερπουλ 2-1
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Φούλαμ – Γουέστ Χαμ 0-1
Άστον Βίλα – Τσέλσι 1-4
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1
5/3 22:00 Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

14/3 17:00 Μπέρνλι – Μπόρνμουθ
14/3 17:00 Σάντερλαντ – Μπράιτον
14/3 19:30 Τσέλσι – Νιούκαστλ
14/3 19:30 Άρσεναλ – Έβερτον
14/3 22:00 Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
15/3 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Λιντς
15/3 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα
15/3 16:00 Νότιγχαμ – Φούλαμ
15/3 18:30 Λίβερπουλ – Τότεναμ
16/3 22:00 Μπρέντφορντ – Γουλβς

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Μπάσκετ 04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Κηφισιά – ΠΑΟΚ 1-4: Στην κορυφή με σπρώξιμο από τους Φωτιά, Βεργέτη (vid)

Χρειάστηκε πέναλτι-φάντασμα για να νικήσει ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά, σε ένα ματς που ζορίστηκε πολύ καθώς το 4-1 δεν δείχνει την εικόνα του αγώνα.. Δυο πέναλτι δόθηκαν υπέρ του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 2-1.

Σύνταξη
Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Ούτε τα προσχήματα Φωτιάς και Βεργέτης

Ο Σάντσες βρέθηκε στο έδαφος στο 69’ του αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ και ο Φωτιάς έδωσε δεύτερο πέναλτι που επιβεβαίωσε ο δεύτερος, ο οποίος είναι στο VAR

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Φούλαμ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Γουέστ Χαμ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Άστον Βίλα – Τσέλσι

LIVE: Άστον Βίλα – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Τσέλσι για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Μπράιτον – Άρσεναλ

LIVE: Μπράιτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Άρσεναλ για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»
TV 04.03.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»

Καλεσμένη του Λάκη Λαζόπουλου στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA βρέθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου. «Έχουμε ανάγκη από τις ιστορίες γιατί χωρίς αυτές ο κόσμος που ζούμε είναι αβάσταχτος» είπε χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
Θέλει θάρρος; 04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Μπάσκετ 04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
Κόσμος 04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου
TV 04.03.26

Μεγάλη έκπληξη στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Η Έλενα Χαραλαμπούδη έγινε η… εγγονή του Λάκη Λαζόπουλου

Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» και μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο σκόρπισαν άφθονο γέλιο, τόσο στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, όσο και στους τηλεθεατές του MEGA

Σύνταξη
Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η ποινή του Χάρι Μαγκουάιρ για τα επεισόδια που είχε προκαλέσει στη Μύκονο

Δεν υπήρξε άλλη αναβολή κι έτσι ο αστέρας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος για όσα έκανε το 2020 στη Μύκονο, με τις ελληνικές Αρχές να του επιβάλουν ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Σύνταξη
«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
Κόσμος 04.03.26

«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε ότι από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

Σύνταξη
Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»
TV 04.03.26

Λαζόπουλος για την δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές: «Ο Μητσοτάκης θέλει να αποδείξει είναι ότι είναι ιδιώτες, τα πράγματα στενεύουν»

Ποιος Πρωθυπουργός σε μια οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, όταν μάθαινε ότι ιδιώτες παρακολουθούσαν το υπουργικό του συμβούλιο, θα μάθαινε κρατικά μυστικά και δεν θα έκανε την παραμικρή κίνηση για να πληροφορηθεί ποιοι είναι αυτοί που κατασκοπεύουν τους υπουργούς μας;

Σύνταξη
Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες
Κόσμος 04.03.26

Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες

Το ορυχείο Ρουμπαγιά παράγει το 15-30% της παγκόσμιας παραγωγής κολτάν, ενός ορυκτού που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Το Κονγκό διαθέτει τουλάχιστον το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων

Σύνταξη
Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες
Ελλάδα 04.03.26

Έκθεση-σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις ελληνικές φυλακές: Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς από αστυνομικούς για ομολογίες

Η έκθεση εξετάζει τη μεταχείριση και τις συνθήκες κράτησης ατόμων σε επτά ανδρικές και δύο γυναικείες φυλακές, καθώς και σε αρκετούς αστυνομικούς χώρους κράτησης.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε επίσης με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό της χώρας Ναουάφ Σαλάμ και τόνισε ότι η Γαλλία στηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ
TV 04.03.26

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: Όταν τελειώσει η εξουσία σας, θα συναντήσετε στους δρόμους 9 εκατομμύρια Έλληνες χωρίς τη συνοδεία των ΜΑΤ

«Για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να υπάρχει αίσθηση ότι μπορεί να είστε και ελεεινό υποκείμενο» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη μέσα από το αποψινό «ΑΛ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA

Σύνταξη
