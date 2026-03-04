Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Έτιχαντ, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση και να υποχρεώνει την πανίσχυρη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα σε ισοπαλία 2-2 (δείτε εδώ τα highlights), για την 29η αγωνιστική της Premier League. Οι Πολίτες προηγήθηκαν δύο φορές με τους Σεμένιο (1-0, 31’) και Ρόδρι (2-1, 62’), αλλά οι Reds απάντησαν ισάριθμες φορές με τους με τους Γκιμπς-Γουάιτ (1-1, 56’ με απίθανο τακουνάκι) και Άντερσον (2-2, 76’) και έφυγαν με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Σίτι.

Μια εξαιρετική εμφάνιση από την Νότιγχαμ Φόρεστ, που κοίταξε στα μάτια την Μάντσεστερ Σίτι και σταμάτησε το σερί των τεσσάρων νικών που έτρεχε η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα. Μάλιστα, μετά το αποψινό αποτέλεσμα, οι Πολίτες έμειναν στο -7 (60 έναντι 67) από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, έχοντας, πάντως, ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Κανονιέρηδες (29 έναντι 30 αγώνες).

A BIG point at the Etihad. 👊 pic.twitter.com/1EwPVoYYOw — Nottingham Forest (@NFFC) March 4, 2026

Οι γηπεδούχοι απείλησαν πρώτοι, στο 7ο λεπτό με τον Σεμένιο. Ο Ρόδρι βρήκε τον συμπαίκτη του με βαθιά μπαλιά, αυτός σούταρε με δύναμη, αλλά η μπάλα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Σελς. Στο 17’ ο Μπερνάντο Σίλβα σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο τερματοφύλακας της Νότιγχαμ Φόρεστ έπεσε στη γωνία του και του είπε «όχι».

Στο 23’ ο πορτιέρο των Reds απέκρουσε το σουτ του Φόντεν. Τρία λεπτά αργότερα (26’) οι φιλοξενούμενοι βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Γκιμπς-Γουάιτ πλάσαρε, αλλά ο Ντοναρούμα απέκρουσε. Στο 31’ η Μάντσεστερ Σίτι άνοιξε το σκορ με τον Σεμένιο. Ο Τσερκί μετά από ατομική ενέργεια έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Σεμένιο με πλασέ έκανε το 1-0 για τους Πολίτες. Στο 34’ η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε κοντά στην ισοφάριση με δυνατό σουτ του Ιγκόρ Ζέσους, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα του Ντοναρούμα και το πρώτο ημίχρονο στο Έτιχαντ ολοκληρώθηκε με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 1-0.

Οι Reds μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 56’ ισοφάρισαν σε 1-1 με φανταστικό γκολ του Γκιμπς-Γουάιτ. Ο Άινα έφυγε ταχύτατα στην αντεπίθεση και σέντραρε από δεξιά, ο Ιγκόρ Ζεσούς με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον συμπαίκτη του και αυτός με απίθανο τακουνάκι νίκησε τον Ντοναρούμα για το 1-1.

Έξι λεπτά αργότερα η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 2-1 με κεφαλιά του Ρόδρι, μετά από κόρνερ του Αϊτ-Νουρί, αλλά η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν τα παράτησε και στο 76’ ισοφάρισε εκ νέου, αυτή τη φορά σε 2-2, με τον Άντερσον. Ο άσος των Reds έπαιξε το 1-2 με τον Ιγκόρ Ζέσους και με υπέροχο πλασέ έφερε το παιχνίδια στα ίσα. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης και συγκεκριμένα στο 90+6’ η Σίτι απείλησε με τον Σεμένιο, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι τους Σελς. Δύο λεπτά αργότερα (90+’8) οι Πολιτες είχαν ευκαιρία με τον Νούνιες, αλλά ο άσος της Μάντσεστερ δεν βρήκε στόχο, με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή να βρίσκει τις δύο ομάδες στο 2-2.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής

Έβερτον – Μπέρνλι 2-0

Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 0-0

Λιντς – Σάντερλαντ 0-1

Γουλβς – Λίβερπουλ 2-1

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Φούλαμ – Γουέστ Χαμ 0-1

Άστον Βίλα – Τσέλσι 1-4

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1

5/3 22:00 Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

14/3 17:00 Μπέρνλι – Μπόρνμουθ

14/3 17:00 Σάντερλαντ – Μπράιτον

14/3 19:30 Τσέλσι – Νιούκαστλ

14/3 19:30 Άρσεναλ – Έβερτον

14/3 22:00 Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

15/3 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Λιντς

15/3 16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

15/3 16:00 Νότιγχαμ – Φούλαμ

15/3 18:30 Λίβερπουλ – Τότεναμ

16/3 22:00 Μπρέντφορντ – Γουλβς