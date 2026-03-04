ΣΥΡΙΖΑ: Η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» είναι νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Σήμερα, 4 Μαρτίου 2026, επικυρώθηκε η οριστική καταδίκη των νεοναζί της ‘Χρυσής Αυγής’, που χαρακτηρίζεται αμετάκλητα αυτό που πάντα ήταν: μια εγκληματική οργάνωση», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίκη σε δεύτερο βαθμό της νεοναζιστικής οργάνωσης.

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «τα 42 ‘ένοχος’ που ακούστηκαν κατά την εκφώνηση της απόφασης του Εφετείου κλείνουν το κεφάλαιο της δικαστικής διερεύνησης της εγκληματικής δράσης του νεοναζιστικού μορφώματος».

Υπογραμμιζει πως «τα 42 ‘ένοχος’ αποτελούν νίκη του αντιφασιστικού κινήματος, των συγγενών των θυμάτων που ύψωσαν ανάστημα, των δικηγόρων που έδωσαν πολυετή αγώνα, των μαρτύρων που δεν φοβήθηκαν. Και μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα, για τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν, τα δεκάδες ‘ανώνυμα’ θύματα της ναζιστικής βίας».

«Ο φασισμός να μην ξανασηκώσει κεφάλι, όποια μάσκα κι αν φορέσει»

«Η καταδίκη της ‘Χρυσής Αυγής’ και σε δεύτερο βαθμό είναι ένα μεγάλο χαστούκι σε όσους αποπειράθηκαν να δικαιολογήσουν τη δράση των νεοναζί, σε όσους προσδοκούσαν μια ‘πολιτισμένη Χρυσή Αυγή’ για να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «η καταδίκη αυτή είναι νίκη του δημοκρατικού κόσμου, νίκη της Δημοκρατίας, ήττα της ακροδεξιάς».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «η σημερινή μέρα είναι ταυτόχρονα και υπενθύμιση καθήκοντος στις δύσκολες εποχές που ζούμε: απαιτείται διαρκής αγώνας, σε όλα τα μέτωπα, ώστε ο φασισμός να μην ξανασηκώσει κεφάλι, όποια μάσκα κι αν φορέσει».