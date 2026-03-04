Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
4 συμβουλές για να απολαμβάνουμε κάθε βράδυ τα πιο γλυκά όνειρα
Τα Νέα της Αγοράς 04 Μαρτίου 2026, 08:00

Πώς θα εξασφαλίσουμε έναν ποιοτικό, ξεκούραστο ύπνο σε περίπτωση αϋπνίας και όχι μόνο;

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Σε μία απαιτητική καθημερινότητα που «τρέχει» με γρήγορες ταχύτητες, ένας απολαυστικός, οκτάωρος ύπνος το βράδυ, είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να επαναφορτίσουμε τις «μπαταρίες» μας, να επανακάμψει ο οργανισμός και να υποδεχθούμε το επόμενο πρωί ξεκούραστοι, γεμάτοι ενέργεια και καλή διάθεση. Πόσο εύκολο είναι, όμως, να χαλαρώσουμε, να αφεθούμε στην άνεση του κρεβατιού μας και να αποκοιμηθούμε, όταν το άγχος, οι έντονοι ρυθμοί και ο πολυάσχολος τρόπος ζωής μας, δεν μας αφήνουν να κλείσουμε μάτι;

Αν το επάγγελμά μας απαιτεί να πραγματοποιούμε τακτικά ταξίδια μακρινών αποστάσεων ή μας φορτώνει με άγχος, υπερωρίες και deadlines, αν μας υποχρεώνει με δύσκολες βάρδιες ή εναλλασσόμενα ωράρια, τότε ένας σταθερός κύκλος ύπνου μάλλον μας φαίνεται πολυτέλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός δεν βρίσκει τη ρουτίνα που χρειάζεται για να ξεκουραστεί επαρκώς, και έτσι η ποιότητα ζωής μας… πνέει τα λοίσθια. Πράγματι, η αίσθηση ξεκούρασης δεν είναι πάντα δεδομένη και πολλές φορές τα πρωινά ξυπνήματα μοιάζουν με αγώνα αντοχής, αντί για ένα ευχάριστο ξεκίνημα, επηρεάζοντας έτσι την ημέρα μας στο σύνολό της.

Αν θέλουμε, λοιπόν, ο τρόπος ζωής ή το επάγγελμά μας να μην μας στερεί τα όνειρα γλυκά και την ξεκούραση που τόσο έχουμε ανάγκη, τότε αρκεί να ακολουθήσουμε τις συμβουλές που έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω. Σε αυτές συγκαταλέγεται και ο  on-the-go «σύμμαχος» της UNI-PHARMA που μας βοηθά να απολαμβάνουμε πραγματικά έναν ποιοτικό και ήρεμο ύπνο, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους.

#1 Διαμορφώνουμε μία ρουτίνα που μας προετοιμάζει για όνειρα γλυκά

Καλώς ή κακώς ο ύπνος δεν είναι ένας διακόπτης που τον πατάμε και απλώς… σβήνουμε. Το σώμα μας χρειάζεται να λάβει σήμα πως η ημέρα φτάνει στο κλείσιμό της και πως πλησιάζει η ώρα για ύπνο. Συνεπώς, μία σταθερή «ιεροτελεστία» χαλάρωσης, η οποία διαρκεί 30-40 λεπτά, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως απομακρύνουμε laptop, tablet και smartphone από το κομοδίνο μας, χαμηλώνουμε τον φωτισμό, απολαμβάνουμε ένα χαλαρωτικό ντους ή λίγες σελίδες από το αγαπημένο μας βιβλίο. Ωστόσο, ακόμη κι αν το ωράριό μας δεν είναι πάντα σταθερό, η καθημερινή επανάληψη κάποιων συγκεκριμένων κινήσεων «εκπαιδεύει» τον εγκέφαλο να αναγνωρίζει πως πλησιάζει η ώρα του ύπνου.

YouTube thumbnail

#2 Επενδύουμε σε έναν on-the-go «σύμμαχο» που φέρνει άμεσο ύπνο

Αν ταξιδεύουμε συχνά, αλλάζουμε ζώνες ώρας ή κοιμόμαστε κάθε βράδυ σε διαφορετικό περιβάλλον, τότε ξέρουμε καλά τι σημαίνει jet lag και πόσο δύσκολο είναι να το αντιμετωπίσουμε. Το σώμα βρίσκεται σε άλλη χώρα και το «βιολογικό ρολόι» σε άλλη. Δυσκολευόμαστε να αποκοιμηθούμε όταν πρέπει ή χειρότερα, ξυπνάμε χαράματα, συνήθως εξαντλημένοι και αποσυντονισμένοι. Μάλιστα, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και σε όσους εργάζονται σε βραδινές βάρδιες ή έχουν εναλλασσόμενο ωράριο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο κι αν προσπαθούμε να τηρήσουμε μία ρουτίνα, ο οργανισμός χρειάζεται λίγη επιπλέον υποστήριξη για να συγχρονιστεί. Και εδώ έρχεται το Hypnofix STRIPS®, ένας «σύμμαχος» με δροσερή γεύση μέντας να μας λύσει το πρόβλημα. Πρόκειται για ένα συμπλήρωμα διατροφής με μελατονίνη και βιταμίνη Β6, το οποίο έχει μορφή ταινίας και λιώνει στο στόμα. Λαμβάνεται μία ώρα πριν τον ύπνο, βοηθά σημαντικά στη μείωση του χρόνου έλευσής του και στη βελτίωση των συμπτωμάτων του jet lag.

Κοιμήσου σαν άνθρωπος με το συμπλήρωμα διατροφής Hypnofix STRIPS®. Για την αντιμετώπιση του jet lag και της αϋπνίας.

#3 Προσέχουμε τι (αλλά και πότε) τρώμε πριν πέσουμε για ύπνο

Όπως είναι λογικό, το τελευταίο γεύμα της ημέρας επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου μας. Ένα βαρύ, λιπαρό ή πικάντικο δείπνο λίγο πριν πέσουμε στο κρεβάτι δυσκολεύει την πέψη και, κατ’ επέκταση, τη χαλάρωση του οργανισμού. Το ίδιο ισχύει και για την υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ αργά το απόγευμα, μπορεί να νομίζουμε ότι μας χαλαρώνει, όμως συχνά διαταράσσει τον ύπνο μας.

Αντίθετα, ένα ελαφρύ γεύμα 2-3 ώρες πριν τον ύπνο, πλούσιο σε σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, βοηθά το σώμα να προετοιμαστεί πιο ομαλά για ξεκούραση. Ένα γιαούρτι, λίγοι ξηροί καρποί ή μία μπανάνα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, χωρίς να βαραίνουν το στομάχι. Κάπως έτσι, το επόμενο πρωί αντί να παλεύουμε με το ξυπνητήρι, μπορούμε να χαμογελάμε και να λέμε με σιγουριά «κοιμάμαι σαν άνθρωπος με Hypnofix»!

#4 Δημιουργούμε το ιδανικό περιβάλλον για μία καλύτερη ποιότητα ύπνου

Μερικές φορές δεν φταίει ούτε το άγχος ούτε το πρόγραμμά μας. Φταίει απλώς ο χώρος. Και το υπνοδωμάτιο πρέπει να λειτουργεί σαν καταφύγιο ξεκούρασης, όχι σαν προέκταση του γραφείου μας. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ένα δροσερό, καλά αεριζόμενο δωμάτιο βοηθά το σώμα να μπει πιο εύκολα σε φάση ύπνου.

Το ίδιο και το απόλυτο σκοτάδι ή έστω ο περιορισμός του φωτός, ειδικά αν κοιμόμαστε σε διαφορετικά περιβάλλοντα λόγω ταξιδιών. Μία μάσκα ύπνου ή ωτοασπίδες μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε ένα φωτεινό ξενοδοχείο ή σε μία πόλη που δεν «κοιμάται» ποτέ.

Επιπλέον, καλό είναι να κρατάμε το κρεβάτι μας αποκλειστικά για ύπνο και χαλάρωση, όχι για ατελείωτο scrolling στα social media ή για απαντήσεις σε emails. Ο εγκέφαλος συνδέει τους χώρους με συνήθειες. Αν μάθει ότι το κρεβάτι σημαίνει ξεκούραση, θα… συνεργαστεί και εμείς να αποκοιμιόμαστε με μεγαλύτερη ευκολία.

Ένας χορταστικός, ποιοτικός ύπνος είναι αποτέλεσμα μικρών, συνειδητών επιλογών. Κάθε μικρή συνήθεια που εφαρμόζουμε, κάθε λεπτό που αφιερώνουμε για να χαλαρώσουμε πριν κοιμηθούμε, είναι μία επένδυση για μία καλύτερη ποιότητα ζωής συνολικά. Και όταν όλα αυτά συνδυάζονται με την υποστήριξη του Hypnofix STRIPS® της UNI-PHARMA, τότε η επόμενη μέρα μας βρίσκει γεμάτους ενέργεια και διάθεση για όλα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ : 13787/09-02-2018. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Ακολούθησε την UNIPHARMA σε Facebook, Instagram, YouTube και LinkedIn.

 

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Κόσμος
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Ξηροδερμία τον χειμώνα; Τα προϊόντα που βοηθούν πραγματικά

Αντιμετωπίζετε ξηροδερμία τον χειμώνα; Μάθετε τι την προκαλεί και ποια προϊόντα μπορούν πραγματικά να ενυδατώσουν, να καταπραΰνουν και να επαναφέρουν την ισορροπία σε δέρμα και τριχωτό της κεφαλής.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα
Τα Νέα της Αγοράς 27.02.26

Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Κατατέθηκε επίσημα η αίτηση για παράρτημα στην Αθήνα

Η αρχική επένδυση, που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να έχει σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αντίκτυπο, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνούς φοιτητικού πληθυσμού

Σύνταξη
Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα
Τα Νέα της Αγοράς 25.02.26

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας

Σύνταξη
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Αναβάθμισαν οι ΗΠΑ την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο
Κόσμος 04.03.26 Upd: 07:38

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Αναβάθμισαν οι ΗΠΑ την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο

Με νέο ηγέτη το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
Ουρλιαχτά 04.03.26

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Σύνταξη
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το διεθνές δίκαιο

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

