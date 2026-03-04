4 συμβουλές για να απολαμβάνουμε κάθε βράδυ τα πιο γλυκά όνειρα

Σε μία απαιτητική καθημερινότητα που «τρέχει» με γρήγορες ταχύτητες, ένας απολαυστικός, οκτάωρος ύπνος το βράδυ, είναι ό,τι χρειαζόμαστε για να επαναφορτίσουμε τις «μπαταρίες» μας, να επανακάμψει ο οργανισμός και να υποδεχθούμε το επόμενο πρωί ξεκούραστοι, γεμάτοι ενέργεια και καλή διάθεση. Πόσο εύκολο είναι, όμως, να χαλαρώσουμε, να αφεθούμε στην άνεση του κρεβατιού μας και να αποκοιμηθούμε, όταν το άγχος, οι έντονοι ρυθμοί και ο πολυάσχολος τρόπος ζωής μας, δεν μας αφήνουν να κλείσουμε μάτι;

Αν το επάγγελμά μας απαιτεί να πραγματοποιούμε τακτικά ταξίδια μακρινών αποστάσεων ή μας φορτώνει με άγχος, υπερωρίες και deadlines, αν μας υποχρεώνει με δύσκολες βάρδιες ή εναλλασσόμενα ωράρια, τότε ένας σταθερός κύκλος ύπνου μάλλον μας φαίνεται πολυτέλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οργανισμός δεν βρίσκει τη ρουτίνα που χρειάζεται για να ξεκουραστεί επαρκώς, και έτσι η ποιότητα ζωής μας… πνέει τα λοίσθια. Πράγματι, η αίσθηση ξεκούρασης δεν είναι πάντα δεδομένη και πολλές φορές τα πρωινά ξυπνήματα μοιάζουν με αγώνα αντοχής, αντί για ένα ευχάριστο ξεκίνημα, επηρεάζοντας έτσι την ημέρα μας στο σύνολό της.

Αν θέλουμε, λοιπόν, ο τρόπος ζωής ή το επάγγελμά μας να μην μας στερεί τα όνειρα γλυκά και την ξεκούραση που τόσο έχουμε ανάγκη, τότε αρκεί να ακολουθήσουμε τις συμβουλές που έχουμε συγκεντρώσει παρακάτω. Σε αυτές συγκαταλέγεται και ο on-the-go «σύμμαχος» της UNI-PHARMA που μας βοηθά να απολαμβάνουμε πραγματικά έναν ποιοτικό και ήρεμο ύπνο, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους.

#1 Διαμορφώνουμε μία ρουτίνα που μας προετοιμάζει για όνειρα γλυκά

Καλώς ή κακώς ο ύπνος δεν είναι ένας διακόπτης που τον πατάμε και απλώς… σβήνουμε. Το σώμα μας χρειάζεται να λάβει σήμα πως η ημέρα φτάνει στο κλείσιμό της και πως πλησιάζει η ώρα για ύπνο. Συνεπώς, μία σταθερή «ιεροτελεστία» χαλάρωσης, η οποία διαρκεί 30-40 λεπτά, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως απομακρύνουμε laptop, tablet και smartphone από το κομοδίνο μας, χαμηλώνουμε τον φωτισμό, απολαμβάνουμε ένα χαλαρωτικό ντους ή λίγες σελίδες από το αγαπημένο μας βιβλίο. Ωστόσο, ακόμη κι αν το ωράριό μας δεν είναι πάντα σταθερό, η καθημερινή επανάληψη κάποιων συγκεκριμένων κινήσεων «εκπαιδεύει» τον εγκέφαλο να αναγνωρίζει πως πλησιάζει η ώρα του ύπνου.

#2 Επενδύουμε σε έναν on-the-go «σύμμαχο» που φέρνει άμεσο ύπνο

Αν ταξιδεύουμε συχνά, αλλάζουμε ζώνες ώρας ή κοιμόμαστε κάθε βράδυ σε διαφορετικό περιβάλλον, τότε ξέρουμε καλά τι σημαίνει jet lag και πόσο δύσκολο είναι να το αντιμετωπίσουμε. Το σώμα βρίσκεται σε άλλη χώρα και το «βιολογικό ρολόι» σε άλλη. Δυσκολευόμαστε να αποκοιμηθούμε όταν πρέπει ή χειρότερα, ξυπνάμε χαράματα, συνήθως εξαντλημένοι και αποσυντονισμένοι. Μάλιστα, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και σε όσους εργάζονται σε βραδινές βάρδιες ή έχουν εναλλασσόμενο ωράριο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο κι αν προσπαθούμε να τηρήσουμε μία ρουτίνα, ο οργανισμός χρειάζεται λίγη επιπλέον υποστήριξη για να συγχρονιστεί. Και εδώ έρχεται το Hypnofix STRIPS®, ένας «σύμμαχος» με δροσερή γεύση μέντας να μας λύσει το πρόβλημα. Πρόκειται για ένα συμπλήρωμα διατροφής με μελατονίνη και βιταμίνη Β6, το οποίο έχει μορφή ταινίας και λιώνει στο στόμα. Λαμβάνεται μία ώρα πριν τον ύπνο, βοηθά σημαντικά στη μείωση του χρόνου έλευσής του και στη βελτίωση των συμπτωμάτων του jet lag.

#3 Προσέχουμε τι (αλλά και πότε) τρώμε πριν πέσουμε για ύπνο

Όπως είναι λογικό, το τελευταίο γεύμα της ημέρας επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου μας. Ένα βαρύ, λιπαρό ή πικάντικο δείπνο λίγο πριν πέσουμε στο κρεβάτι δυσκολεύει την πέψη και, κατ’ επέκταση, τη χαλάρωση του οργανισμού. Το ίδιο ισχύει και για την υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης ή αλκοόλ αργά το απόγευμα, μπορεί να νομίζουμε ότι μας χαλαρώνει, όμως συχνά διαταράσσει τον ύπνο μας.

Αντίθετα, ένα ελαφρύ γεύμα 2-3 ώρες πριν τον ύπνο, πλούσιο σε σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, βοηθά το σώμα να προετοιμαστεί πιο ομαλά για ξεκούραση. Ένα γιαούρτι, λίγοι ξηροί καρποί ή μία μπανάνα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, χωρίς να βαραίνουν το στομάχι. Κάπως έτσι, το επόμενο πρωί αντί να παλεύουμε με το ξυπνητήρι, μπορούμε να χαμογελάμε και να λέμε με σιγουριά «κοιμάμαι σαν άνθρωπος με Hypnofix»!

#4 Δημιουργούμε το ιδανικό περιβάλλον για μία καλύτερη ποιότητα ύπνου

Μερικές φορές δεν φταίει ούτε το άγχος ούτε το πρόγραμμά μας. Φταίει απλώς ο χώρος. Και το υπνοδωμάτιο πρέπει να λειτουργεί σαν καταφύγιο ξεκούρασης, όχι σαν προέκταση του γραφείου μας. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ένα δροσερό, καλά αεριζόμενο δωμάτιο βοηθά το σώμα να μπει πιο εύκολα σε φάση ύπνου.

Το ίδιο και το απόλυτο σκοτάδι ή έστω ο περιορισμός του φωτός, ειδικά αν κοιμόμαστε σε διαφορετικά περιβάλλοντα λόγω ταξιδιών. Μία μάσκα ύπνου ή ωτοασπίδες μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε ένα φωτεινό ξενοδοχείο ή σε μία πόλη που δεν «κοιμάται» ποτέ.

Επιπλέον, καλό είναι να κρατάμε το κρεβάτι μας αποκλειστικά για ύπνο και χαλάρωση, όχι για ατελείωτο scrolling στα social media ή για απαντήσεις σε emails. Ο εγκέφαλος συνδέει τους χώρους με συνήθειες. Αν μάθει ότι το κρεβάτι σημαίνει ξεκούραση, θα… συνεργαστεί και εμείς να αποκοιμιόμαστε με μεγαλύτερη ευκολία.

Ένας χορταστικός, ποιοτικός ύπνος είναι αποτέλεσμα μικρών, συνειδητών επιλογών. Κάθε μικρή συνήθεια που εφαρμόζουμε, κάθε λεπτό που αφιερώνουμε για να χαλαρώσουμε πριν κοιμηθούμε, είναι μία επένδυση για μία καλύτερη ποιότητα ζωής συνολικά. Και όταν όλα αυτά συνδυάζονται με την υποστήριξη του Hypnofix STRIPS® της UNI-PHARMA, τότε η επόμενη μέρα μας βρίσκει γεμάτους ενέργεια και διάθεση για όλα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

