Ηλίας Βενέζης: Ο χρηστός, ο ακέραιος Τζάρτζανος
Ιστορικό Αρχείο 04 Μαρτίου 2026, 12:40

Ηλίας Βενέζης: Ο χρηστός, ο ακέραιος Τζάρτζανος

Το έργο της ζωής ενός ανθρώπου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Ο αγαπητός μου Νάσος Τζάρτζανος μού έφερε το βιβλίο του πατέρα του: «Νεοελληνική Σύνταξις της Κοινής Δημοτικής». Δεύτερος τόμος. Εντελώς πρόσφατη έκδοση του Οργανισμού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Καθώς είναι γνωστό, ο πρώτος τόμος του αειμνήστου δασκάλου είχε εκδοθεί εδώ και χρόνια, το 1946. Λίγες μέρες μετά την έκδοση ο Αχιλλ. Τζάρτζανος έκλεισε τα μάτια. Από τότε ακούω το γιο του να αγωνίζεται για να επιτύχει την έκδοση του δεύτερου τόμου, για να ολοκληρωθεί έτσι το έργο της ζωής ενός ανθρώπου. Χρειάστηκε να περάσουν έξη χρόνια — κι’ ας ήταν ομόφωνη η γνώμη πως επρόκειτο για έργο μνημειώδες, για μια κατάκτηση σπουδαία στην περιοχή της γλώσσας του ελληνικού λαού. Χρειάστηκε να περάσουν έξη χρόνια για να φτάσουμε επιτέλους στο δεύτερο τόμο. Ας μείνει κι’ αυτό ως χαρακτηριστικό του πνεύματος που μας χαρακτηρίζει.


Με τη συμπλήρωση αυτού του έργου, τώρα, θέλουμε, αναθυμούμενοι το γέροντα συγγραφέα του, να πούμε το σέβας που μας εμπνέει το παράδειγμα το δικό του και των προγόνων μας της γενιάς του, που ένας-ένας μάς φεύγουν. Δεν έχω καμιά αρμοδιότητα να μιλήσω για την επιστημονική αξία του έργου του Αχιλλ. Τζάρτζανου. Αλλά σαν ένας από την ταλαίπωρη και μικρή αυτή λεγεώνα που λέγεται Έλληνες συγγραφείς και που έχουν σ’ όλη τους τη ζωή να αγωνίζονται για να υποτάξουν ένα όργανο γλωσσικό τόσο ρευστό ακόμα και τόσο απειθάρχητο, πόσο ξέρω τι πολύτιμα μάς ήταν η Γραμματική και το Συντακτικό της Δημοτικής! Και πόσα χρωστούμε στους αφοσιωμένους ανθρώπους που ανάλαβαν, κάνοντάς το έργο ζωής, να μας δώσουν τη βοήθεια που χρειαζόμαστε! Οι λίγοι βέβαια το ξέρουν, αλλά θα πρέπει να το μάθουν και οι πολλοί: Ξέρουν άραγες οι πολλοί από πότε άρχισε, πώς άρχισε και πότε τελείωσε αυτή η ογκώδης εργασία της μελέτης για να αποκτήσει το Συντακτικό της η γλώσσα του Έθνους; Ο Αχιλλ. Τζάρτζανος δεν ανήκε στη χορεία των πρώτων αγωνιστών της δημοτικής. Άρχισε να πείθεται σιγά-σιγά. Και τότε έκαμε την ομολογία του: «Είμαι κ’ εγώ από κείνους που εύχονται και θεωρούν συμφέρον εθνικό, κοινωνικό, οικονομικό, και προ πάντων συμφέρον εκπαιδευτικό, να λείψει όσον το δυνατόν γρηγορώτερο απ’ τη μέση η καθαρεύουσα, που δημιουργεί μια τόσο έντονη διγλωσσία, και να επικρατήσει μια γλώσσα σε όλα, νόμους, διατάγματα, επιστημονικές πραγματείες, τύπο κ.λπ., και μια γλώσσα να μαθαίνουν και να διδάσκωνται τα παιδιά μας απ’ την πρώτη του δημοτικού σχολείου τάξι έως την ανωτάτη τάξι του γυμνασίου, και στα Πανεπιστήμιά μας ακόμη και σ’ όλες τις ανώτερες σχολές».


Όταν αυτό έγινε πίστη, ο χρηστός, ο ακέραιος Τζάρτζανος δε δίστασε να αφιερώσει τη ζωή πια όλη που του έμενε σ’ αυτό που πίστεψε χρέος του. Να δώσει στο έθνος του το συντακτικό της γλώσσας του. Κανένας πριν από κείνον δεν το είχε τολμήσει το γιγάντιο έργο. Ο Ψυχάρης είχε πει: «Δεν το μπορώ. Δε μου φτάνει όλη η ζωή που έχω για να το καταπιαστώ». Ο Τζάρτζανος δε δίστασε. Και σε ποια ώρα το αποφασίζει; Όταν πια καταλάβαινε η ζωή να του φεύγει κάτω από τα πόδια του, από μέρα σε μέρα να είναι φόβος να τη χάσει. Στα 1925 —σημειώνουν οι βιογράφοι του— η υγεία του είχε κλονιστεί βαριά. Ήταν φυματικός. Έφυγε στην Ελβετία κι’ έμεινε στο Νταβός τρία χρόνια. Εκεί μελετά τα κείμενα της δημοτικής, τα προβλήματα της γλώσσας, εκεί αποφασίζει να την υπηρετήσει ως το τέλος. Γιατί να μη σκεφτεί τότε να αποτραβηχτεί πια, να κοιτάξει τον εαυτό του μόνο; Ήταν ήδη πενηντατριώ χρονώ, είχε δημιουργήσει οικογένεια, είχε διαπρέψει ως εκπαιδευτικός στις ανώτερες σφαίρες της παιδείας. Τι πίστη και τι αρετή και τι πάθος σιωπηλό χρειάζεται για να αποφασίζεις έργα τόσου μόχθου σε τέτοια ώρα της ζωής, τριγυρισμένος απ’ την ατμόσφαιρα του θανάτου; Όταν μάλιστα πρόκειται για έργα που δεν περιμένουν άμεση την κοινή κατάφαση — απόδειξη το πόσα χρόνια χρειάστηκε το Κράτος για να «ενδώσει» εκδίδοντας το Συντακτικό της ελληνικής γλώσσας!


Καθώς τον θυμούμαι τώρα, το λίγο που τον γνώρισα, αυτόν τον πανύψηλο, ισχνό, σεμνό, λιγομίλητο γέροντα, στα τελευταία χρόνια του, καταλαβαίνω καλύτερα πόσο, αλήθεια, το αυθεντικό πάθος, η φωτιά που καίει, ο δαίμονας ο ανένδοτος είναι ξένος προς την κραυγή. Ναι. Άνθρωποι σαν τον Αχιλλέα Τζάρτζανο, σαν τους ομοίους του, αυτοί είναι οι οικοδόμοι, αυτοί είναι οι προπάτορες, αυτοί είναι η αυθεντική Ελλάδα. Αυτοί συνθέτουν, σε κάθε γενιά, τούτη εδώ την πατρίδα, τη διάρκειά της. Τον θυμούμαι, τον γέροντα, να έρχεται στο Γραφείο που εργάζομαι, να χαμογελά μ’ εκείνη την απέραντη γλυκύτητα και ηρεμία που είχε, να λέει ένα λόγο, μια σκέψη, μια γλωσσική παρατήρηση, να ρωτά να μάθει κάτι, κ’ ύστερα, χαμογελώντας πάντα, να χαιρετά και να φεύγει σαν σκιά. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν το προνόμιο, περνώντας από μπροστά σας, ν’ αφήνουν πίσω τους έναν αγέρα δικό τους, καταδικό τους, μονάχα με το να περάσουν. Ο Τζάρτζανος ήταν απ’ αυτούς τους ανθρώπους, τους ελάχιστους. Σαν έφευγε άφηνε πίσω του την κατάνυξη. Κάτι σαν αγιωσύνη. Φαντάζομαι σ’ αυτό θα ταίριαζε πολύ με τον Παπαδιαμάντη. Ο Σικελιανός, φύση τόσο αντίθετη, ουσία τόσο εκρηκτική και στο βάθος τόσο γνήσια θρησκευτική, είχε δίκιο κρίνοντας τον Αχιλλέα Τζάρτζανο: «Τέτοιο αισθητήριο», έλεγε για το γλωσσικό αισθητήριο του δάσκαλου, «δεν μπορεί να τόχει παρά ένας άγιος πούναι σύγχρονα και καλλιτέχνης». Ακριβώς αυτό πούταν ο Τζάρτζανος. Αληθινός μπροστά στο έργο του ασκητής, ζώντας διαρκώς σεμνότατα κι’ αθώρητα, γονατιστός σχεδόν, στο τελευταίο περιθώριο της μεγάλης προσπάθειάς του.


Αυτός ήταν ο άνθρωπος που θυμόμαστε σήμερα με την ολοκλήρωση του έργου του.

*Κείμενο του Ηλία Βενέζη για τον Αχιλλέα Τζάρτζανο, δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 1953. Το «φιλολογικό σημείωμα» του Βενέζη έφερε τον τίτλο «Έργο μιας ζωής».


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 17.11.1953, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο εκ Τυρνάβου ορμώμενος Αχιλλέας Τζάρτζανος (1873-1946), φιλόλογος και γλωσσολόγος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, υπήρξε ένας λαμπρός εκπαιδευτικός και μια εξέχουσα πνευματική προσωπικότητα.


Ο Αχιλλέας Τζάρτζανος

Ο λογοτέχνης και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης γεννήθηκε στο Αϊβαλί (Κυδωνίες) της Μικράς Ασίας στις 4 Μαρτίου 1904 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου 1973.


Ο Βενέζης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ηλία Μέλλου) τιμήθηκε με το Α’ Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας και τον Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών.

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ελληνική οικονομία: Το σοκ στις τιμές του πετρελαίου

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Γιάννης Μπεχράκης: Μανάδες
Διαμαρτυρία 02.03.26

Γιάννης Μπεχράκης: Αδικία

Ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κ. Θ. Δημαράς: Εκείνοι που τον βοήθησαν
Δάσκαλοι 18.02.26

Κ. Θ. Δημαράς: Χειροθεσία

Τι παιδεία ποτίστηκε από τους δασκάλους του ένας νεαρός Αθηναίος στις δεκαετίες 1910 και 1920

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών
ΣΥΡΙΖΑ 04.03.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

«Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου ακολουθώντας ως ουρά του Νετανιάχου και του Τραμπ;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου

Σύνταξη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων» είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δίκη για Χρυσή Αυγή: «Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής
Ελλάδα 04.03.26

«Ο ήλιος της δικαιοσύνης δεν ξέχασε σήμερα τον τόπο μας» δήλωσε ο συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ

«Ο τόπος μας δεν χωράει ούτε φασίστες ούτε φασιστική βία - Οι αγώνες της δημοκρατικής κοινωνίας και του αντιφασιστικού κινήματος έφεραν αποτέλεσμα» είπε ο Κώστας Παπαδάκης αναφερόμενος στη Χρυσή Αυγή

Σύνταξη
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Media 04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο
Πολιτική 04.03.26

Μητσοτάκης: «Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές αλλά αστάθεια» – Οι αναφορές για την Κύπρο

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Τι είπε για την Κύπρο

Σύνταξη
Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»
Ισπανία 04.03.26

Νέες αιχμές Σάντσεθ για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν: «Παίζετε ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Οι εντάσεις με την Ισπανία αυξήθηκαν μετά την καταγγελία του Πέδρο Σάντσεθ ότι οι βομβαρδισμοί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν απερίσκεπτοι και παράνομοι

Σύνταξη
Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη
Πόλεμος στο Διαδίκτυο 04.03.26

Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις σε τράπεζες ως αντίποινα για τον ηλεκτρονικό πόλεμο στην Τεχεράνη

το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας εκτίμησε προειδοποίηση για ιρανικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υποδομών στις ΗΠΑ. Τα οικονομικά ιδρύματα είναι κύριος στόχος.

Σύνταξη
Χρυσή Αυγή: «Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» – Μάγδα Φύσσα για την απόφαση του Εφετείου
Ένοχοι και οι 42 04.03.26

«Μία ιστορική μέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία μας» - Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα μετά την τελεσίδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;
Διάσπαση στη Δύση 04.03.26

Ένας στους πέντε Ευρωπαίους θεωρεί τις ΗΠΑ «απειλή»: Μήπως ο Τραμπ σπρώχνει την ΕΕ στην αγκαλιά της Κίνας;

Περίπου το 20% των πολιτών των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης θεωρούν πλέον τις ΗΠΑ «μεγάλη απειλή», υψηλότερη από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα

Σύνταξη
Ντουμπάι: «Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» – Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους
Στα ΗΑΕ 04.03.26

«Μόλις επιτραπεί θα επαναπατριστούν όλοι οι Έλληνες» - Ο Γιάννης Λοβέρδος για τους εγκλωβισμένους στο Ντουμπάι

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί» είπε ο υφυπ. Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλώντας όλους να επιδείξουν ψυχραιμία

Σύνταξη
Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά
Valar Morghulis 04.03.26

Ο χειμώνας επιστρέφει: Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά

Περίπου επτά χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο τέλος της επιτυχημένης σειράς Game of Thrones, η Warner Bros. ετοιμάζεται να μεταφέρει το έπος του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Live: Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή – Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Σε εξέλιξη συνεδρίαση στη Βουλή - Τοποθέτηση Μητσοτάκη για Μέση Ανατολή και παρεμβάσεις πολιτικών αρχηγών

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο πρωθυπουργός ενημερώνει τη Βουλή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών - Δείτε live στο in

Σύνταξη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου
Ελλάδα 04.03.26

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Μαρτίου; Δείτε τα ονόματα που έχουν γιορτή για να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα και το συναξάρι των Αγίων που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

