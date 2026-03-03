sports betsson
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στους «8» του Champions League κόντρα στη Νόβι Μπέογκραντ
Άλλα Αθλήματα 03 Μαρτίου 2026, 15:16

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στους «8» του Champions League κόντρα στη Νόβι Μπέογκραντ

Επιστρέφει στην ευρωπαϊκή δράση ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Νόβι Μπέογκραντ στην πρεμιέρα των προημιτελικών του Champions League.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Καρκίνος: Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο;

Spotlight

Από το Βελιγράδι ξεκινά (3/3, 21:30) η προσπάθεια του Ολυμπιακού να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το final-4 του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Τρεις ημέρες μετά τον δραματικό τελικό κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και την κατάκτηση του τροπαίου για ένατη διαδοχική χρονιά, οι πρωταθλητές Ελλάδας αντιμετωπίζουν τη Νόβι Μπέογκραντ, στην πρεμιέρα της φάσης των «8», και αναζητούν ένα «διπλό» που θα τους φέρει από νωρίς σε θέση ισχύος για την πρόκριση.

Οι «ερυθρόλευκοι», μαζί με την Μπαρτσελονέτα, είναι τα λογικά φαβορί στον Α΄ όμιλο, αλλά τόσο οι Σέρβοι όσο και η Μπρέσια θα κυνηγήσουν τις δικές τους πιθανότητες για μία θέση στην τετράδα που θα ταξιδέψει τον Ιούνιο στη Μάλτα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός πέρασε στους «8» τερματίζοντας πρώτος στον Α΄ όμιλο, με απολογισμό πέντε νίκες (η μία στα πέναλτι) και μόνο μία ήττα, από τη Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ. Από την πλευρά της, η Νόβι Μπέογκραντ τερμάτισε δεύτερη στον Β΄ όμιλο (πίσω από την «απόλυτη» Προ Ρέκο) με τρεις νίκες-τρεις ήττες και εξασφάλισε την πρόκριση μόλις την τελευταία αγωνιστική, χάρη στη νίκη της με 15-12 στο Μαυροβούνιο επί της Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι -αντιπάλου του Παναθηναϊκού στους «16» του Euro Cup.

Γενικά, η φετινή Νόβι Μπέογκραντ δεν έχει μεγάλη σχέση με την ομάδα που έφτασε τρεις φορές την τελευταία τετραετία στον τελικό του Champions League, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες (δύο από την Προ Ρέκο κα μία πέρυσι από τη Φερεντσβάρος).

Το μπάτζετ μειώθηκε ριζικά φέτος, τα περισσότερα αστέρια αποχώρησαν (μεταξύ αυτών ο Άγγελος Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης), ενώ η ομάδα έχει αλλάξει ήδη τέσσερις προπονητές (!), με τον Ζόραν Μιγιαλόφσκι να έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό τα «ηνία», αλλά τον «ισχυρό άνδρα» του συλλόγου (και δήμαρχο Βελιγραδίου), Αλεξάνταρ Σάπιτς, να έχει πλέον σημαίνοντα ρόλο και στο αγωνιστικό κομμάτι, αφού έχει δηλωθεί επίσημα ως βοηθός προπονητής.

Ηγέτης της φετινής «έκδοσης» της Νόβι Μπέογκραντ είναι ο 35χρονος Μίλος Τσουκ, δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης και πέντε φορές πρωταθλητής Ευρώπης με τη Σερβία. Ο Μίλαν Γκλούσατς προέρχεται από ένα καταπλητικό τουρνουά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης, στην οποία αγωνίστηκαν και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο και οι Νίκολα Λούκιτς και Βασίλιε Μαρτίνοβιτς.

Ο τελευταίος, στα 23 του χρόνια, θεωρείται από τα νέα αστέρια του σερβικού πόλο, όπως και οι Λούκα Πλιέβανσιτς, Βουκ Μιλόγεβιτς και Λούκα Γκλάντοβιτς, ενώ στη Νόβι Μπέογκραντ αγωνίζονται και οι διεθνείς Μαυροβούνιοι Μίροσλαβ Πέρκοβιτς, Στέφαν Πιέσιβατς, Πέταρ Βουγιόσεβιτς και Γκόραν Γκργκούρεβιτς. Συνολικά, πρόκειται για μία αξιόμαχη ομάδα, χωρίς τη «λάμψη» των προηγούμενων ετών, η οποία κατέκτησε νωρίτερα φέτος το κύπελλο Σερβίας (για τρίτη διαδοχική χρονιά), αλλά στην ενιαία λίγκα Σερβίας-Μαυροβουνίου βρίσκεται μόλις στην τέταρτη θέση και κινδυνεύει να μείνει εκτός final-4.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και πέρυσι στη φάση των «8», με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει δύο ήττες (16-15 στο Βελιγράδι και 8-5 στον Πειραιά), που του κόστισαν τον αποκλεισμό από το final-4. Την περίοδο 2023-24 οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 9-6 στον «μικρό» τελικό της διοργάνωσης, ενώ τη σεζόν 2022-23 η σερβική ομάδα αναδείχθηκε νικήτρια με 13-11 στον προημιτελικό του final-8, το οποίο είχε φιλοξενήσει στο Βελιγράδι.

Διαιτητές της αναμέτρησης, που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ Sports 2, θα είναι ο Ούγγρος Τάμας Κόβατς και ο Γάλλος Ζιλιάν Μπουρζ.

Στο άλλο παιχνίδι της πρεμιέρας του Α΄ ομίλου, η Μπρέσια φιλοξενεί την Μπαρτσελονέτα, ενώ στον Β΄ όμιλο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι της Φερεντσβάρος με την Προ Ρέκο, που είναι τα ακλόνητα φαβορί για την πρόκριση στο final-4 και τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΡΙΤΗ 3/3

Μπρέσια (Ιταλία)-Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/3

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Προ Ρέκο (Ιταλία)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Ανόβερο (Γερμανία)

