«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η δεύτερη συνεχόμενη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από την Χετάφε με 1-0, προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς στην ομάδα της Μαδρίτης και το κλίμα είναι πολύ βαρύ.

Η «βασίλισσα» μοιάζει με «καζάνι που βράζει» και η μπάλα έχει… πάρει προπονητή, παίκτες αλλά και τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Οι απαιτήσεις σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ είναι πάντοτε μεγάλες κι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε για τους οπαδούς φταίει ακόμα και ο πρόεδρος του συλλόγου.

Ακόμα κι αν αυτός είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ, που όλοι γνωρίζουν σε πόσες μεγάλες επιτυχίες έχει οδηγήσει την ισπανική ομάδα.

Η εντός έδρας ήττα από την Χετάφε, ήταν ένα μεγάλο «δώρο» στην Μπαρτσελόνα, καθώς οι Καταλανοί έχουν πλέον διαφορά τεσσάρων βαθμών από τους «μερένχες» κι αυτό σημαίνει πως η Μπάρτσα έχει δύο «κανονάκια» στην κούρσα της La Liga για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όλα πάνε στραβά, τίποτε δεν λειτουργεί υπέρ της «βασίλισσας» αυτή την κρίσιμη περίοδο της σεζόν και οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Ρεάλ, με την λήξη του αγώνα, φανερώνουν το βαρύ κλίμα που υπάρχει στην ομάδα της Μαδρίτης.

Η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με τους παίκτες να βρίσκονται στο «στόχαστρο» οπαδών και του Τύπου ενώ και ο Αρμπελόα είναι πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς η πλειοψηφία των οπαδών της «βασίλισσας» αποδοκίμασε και τον πρώην άσο της ομάδας, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο.

Τα νεύρα των παικτών ήταν εμφανή στην διάρκεια του αγώνα με την Χετάφε, με τα αστέρια της ομάδα να διαμαρτύρονται συνεχώς στον διαιτητή κι αυτό επίσης φανερώνει πολλά για την κατάσταση που επικρατεί στα αποδυτήρια της Ρεάλ.

Αυτό όμως που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και φανερώνει και το μέγεθος της κρίσης που έχει περιέλθει η «βασίλισσα», είναι η στάση που κράτησαν οι οπαδοί του συλλόγου απέναντι στον πρόεδρο της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει Πέρεθ για την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά αυτό δεν εμπόδισε χιλιάδες οπαδούς της Ρεάλ ν’ αποδοκιμάσουν τον ισχυρό άνδρα της ισπανικής ομάδας, ζητώντας μάλιστα και την παραίτηση του από τον προεδρικό «θώκο» των μερένχες.

Πολλοί οπαδοί της ισπανικής ομάδας φώναζαν «Φλορεντίνο παραιτήσου» θεωρώντας πως ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα πρέπει να δώσει την θέση του σε κάποιο άλλο στέλεχος, καθώς είναι πολλά χρόνια στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πέρεθ δεν έκανε κανένα σχόλιο για τα συνθήματα που ακούστηκαν στο Μπερναμπέου, αλλά τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Αρμπελόα δεν θα πρέπει να αισθάνεται… άνετα στον πάγκο των Μαδριλένων, καθώς είναι πού πιθανό το ενδεχόμενο ν’ απολυθεί από τον Πέρεθ.

Ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» ψάχνει διέξοδο για να ξεπεράσει την κρίση και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο Αρμπελόα θα «πληρώσει τη νύφη» για την δεύτερη συνεχόμενη ήττα των μερένχες στην La Liga.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα ένα είναι σίγουρο. Τα πράγματα έγινε πολύ πιο δύσκολα για την «βασίλισσα» σε ότι αφορά την προσπάθεια για κατάκτηση του πρωταθλήματος ενώ και σε ότι έχει να κάνει με το Champions League, κανείς δεν μπορεί να πει ότι φέτος η Ρεάλ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Κανείς βέβαια δεν πρέπει να βάζει σε δεύτερη μοίρα την ομάδα της Μαδρίτης, όταν μιλάμε για Champions League, αλλά απ’ την άλλη πλευρά δεν μπορεί να μην εστιάσει στα προβλήματα που έχει η ισπανική ομάδα και τα οποία είναι πολλά.