Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
03 Μαρτίου 2026

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η δεύτερη συνεχόμενη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά από την Χετάφε με 1-0, προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς στην ομάδα της Μαδρίτης και το κλίμα είναι πολύ βαρύ.

Η «βασίλισσα» μοιάζει με «καζάνι που βράζει» και η μπάλα έχει… πάρει προπονητή, παίκτες αλλά και τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Οι απαιτήσεις σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ είναι πάντοτε μεγάλες κι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε για τους οπαδούς φταίει ακόμα και ο πρόεδρος του συλλόγου.

Ακόμα κι αν αυτός είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ, που όλοι γνωρίζουν σε πόσες μεγάλες επιτυχίες έχει οδηγήσει την ισπανική ομάδα.

Η εντός έδρας ήττα από την Χετάφε, ήταν ένα μεγάλο «δώρο» στην Μπαρτσελόνα, καθώς οι Καταλανοί έχουν πλέον διαφορά τεσσάρων βαθμών από τους «μερένχες» κι αυτό σημαίνει πως η Μπάρτσα έχει δύο «κανονάκια» στην κούρσα της La Liga για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Όλα πάνε στραβά, τίποτε δεν λειτουργεί υπέρ της «βασίλισσας» αυτή την κρίσιμη περίοδο της σεζόν και οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Ρεάλ, με την λήξη του αγώνα, φανερώνουν το βαρύ κλίμα που υπάρχει στην ομάδα της Μαδρίτης.

Η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με τους παίκτες να βρίσκονται στο «στόχαστρο» οπαδών και του Τύπου ενώ και ο Αρμπελόα είναι πλέον σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς η πλειοψηφία των οπαδών της «βασίλισσας» αποδοκίμασε και τον πρώην άσο της ομάδας, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο.

Τα νεύρα των παικτών ήταν εμφανή στην διάρκεια του αγώνα με την Χετάφε, με τα αστέρια της ομάδα να διαμαρτύρονται συνεχώς στον διαιτητή κι αυτό επίσης φανερώνει πολλά για την κατάσταση που επικρατεί στα αποδυτήρια της Ρεάλ.

Αυτό όμως που έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία και φανερώνει και το μέγεθος της κρίσης που έχει περιέλθει η «βασίλισσα», είναι η στάση που κράτησαν οι οπαδοί του συλλόγου απέναντι στον πρόεδρο της ομάδας, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει Πέρεθ για την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά αυτό δεν εμπόδισε χιλιάδες οπαδούς της Ρεάλ ν’ αποδοκιμάσουν τον ισχυρό άνδρα της ισπανικής ομάδας, ζητώντας μάλιστα και την παραίτηση του από τον προεδρικό «θώκο» των μερένχες.

Πολλοί οπαδοί της ισπανικής ομάδας φώναζαν «Φλορεντίνο παραιτήσου» θεωρώντας πως ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας θα πρέπει να δώσει την θέση του σε κάποιο άλλο στέλεχος, καθώς είναι πολλά χρόνια στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πέρεθ δεν έκανε κανένα σχόλιο για τα συνθήματα που ακούστηκαν στο Μπερναμπέου, αλλά τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Αρμπελόα δεν θα πρέπει να αισθάνεται… άνετα στον πάγκο των Μαδριλένων, καθώς είναι πού πιθανό το ενδεχόμενο ν’ απολυθεί από τον Πέρεθ.

Ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» ψάχνει διέξοδο για να ξεπεράσει την κρίση και πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο Αρμπελόα θα «πληρώσει τη νύφη» για την δεύτερη συνεχόμενη ήττα των μερένχες στην La Liga.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα ένα είναι σίγουρο. Τα πράγματα έγινε πολύ πιο δύσκολα για την «βασίλισσα» σε ότι αφορά την προσπάθεια για κατάκτηση του πρωταθλήματος ενώ και σε ότι έχει να κάνει με το Champions League, κανείς δεν μπορεί να πει ότι φέτος η Ρεάλ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Κανείς βέβαια δεν πρέπει να βάζει σε δεύτερη μοίρα την ομάδα της Μαδρίτης, όταν μιλάμε για Champions League, αλλά απ’ την άλλη πλευρά δεν μπορεί να μην εστιάσει στα προβλήματα που έχει η ισπανική ομάδα και τα οποία είναι πολλά.

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»
Σοβαρές επιφυλάξεις 03.03.26

Παν. Δουδωνής: 7.886.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις και ψευδείς διαγωνισμούς για «ενημέρωση των αποδήμων»

Σφοδρή κριτική στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και τον ορισμό εκλογικής περιφέρειας αποδήμων ασκεί ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής. Θέτει ζήτημα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης μιλώντας για πάρτι εκατομμυρίων στην ενημέρωση των αποδήμων και τονίζει πως η θέση του κόμματός του για την επιστολική ψήφο είναι μια θέση αρχών.

Σύνταξη
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»
Ψηφιακή πλατφόρμα 03.03.26

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ιδρύει «Παρατηρητήριο Καθυστερήσεων και Κακοδικίας»

Στόχος να λειτουργεί ως εργαλείο θεσμικής τεκμηρίωσης και διαλόγου - Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διευκρινίζεται ότι θα προβλέπονται σαφείς δικλείδες προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.
Υπερ-πλατφόρμα 03.03.26

Streaming-μαμούθ: Paramount+ και HBO Max ενώνονται σε μία πλατφόρμα μετά το mega-deal των 110 δισ.

Σε μια κίνηση που αλλάζει τον χάρτη του streaming, η Paramount Skydance ενώνει Paramount+ και HBO Max σε μία πλατφόρμα με 200 εκατ. συνδρομητές, εν αναμονή έγκρισης από τις αμερικανικές αρχές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

