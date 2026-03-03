Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε 0-1: Ήττα-σοκ για τη «Βασίλισσα» και στο -4 από την κορυφή
Η τραγική Ρεάλ δεν μπορεί καθόλου χωρίς τον Εμπαπέ και η Χετάφε τη σόκαρε μέσα στο «Μπερναμπέου» με μία μεγαλειώδη νίκη (0-1) – Στο -4 από την Μπαρτσελόνα η «Βασίλισσα»!
Τρομερή Χετάφε στο ντέρμπι της Μαδρίτης, καθώς σόκαρε τη Ρεάλ μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», επικρατώντας με σκορ 1-0 στο παιχνίδι με το οποίο έκλεισε η αυλαία της 26ης αγωνιστικής της La Liga.
Δεύτερη σερί ήττα στο πρωτάθλημα για τη «Βασίλισσα», μετά το 2-1 από την Οσασούνα. Πλέον, η ομάδα του Αρμπελόα βρίσκεται στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα (64-60), χάνοντας μέσα σε μόλις δύο αγωνιστικές το +2 που είχε στα τέλη Φλεβάρη!
Η «Χέτα» πάγωσε το γήπεδο στο 38’ όταν ο Σατριάνο, με ένα εκπληκτικό σουτ, έγραψε το 0-1! Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ έψαξε πολύ την ισοφάριση, είχε ευκαιρίες, η Χετάφε αμυνόταν μαζικά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε!
Η Ρεάλ έμεινε με δέκα στο 95ο λεπτό όταν ο διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη στον Μασταντουόνο γιατί κάτι που του είπε. Λίγο πριν τη λήξη αποβλήθηκε και ο Λίσο των φιλοξενουμένων.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (55’Καρβαχάλ), Ρίντιγκερ, Αλάμπα (55’Χάουσεν), Καρέρας, Τσουαμεν;I (86’Μπραΐμ), Πιτάρς (55’Ροντρίγκο), Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (69’Μασταντουόνο), Βινίσιους, Γκονθάλο.
ΧΕΤΑΦΕ: Σόρια, Φεμενία (58’Λίσο), Ντουάρτε, Ρομέρο, Ιγκλέσιας, Ρίκο, Μποσέλι, Μιγιά, Αραμπάρι, Σατριάνο (90’Άμπκαρ), Λουίς Βάσκεθ (69’Μαρτίν).
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής της La Liga:
Λεβάντε – Αλαβές 2-0 (88′ 90+7′ Έσπι)
Ράγιο Βαγεκάνο – Αθλέτικ 1-1 (35′ Ντε Φρούτος / 47′ Ινιάκι Γουίλιαμς)
Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ 4-1 (28′ 37′ 69′ Γιαμάλ, 90+1′ Λεβαντόβσκι / 49′ Γκεΐγ)
Μαγιόρκα – Σοσιεδάδ 0-1 (36′ Σολέρ)
Οβιέδο – Ατλέτικο 0-1 (90+4′ Άλβαρες)
Έλτσε – Εσπανιόλ 2-2 (42′ Αγκουάδο, 90′ πεν. Μιρ / 7′ Γκαρσία, 57′ Ρομέρο)
Βαλένθια – Οσασούνα 1-0 (67′ πεν. Ραμαζάνι)
Μπέτις – Σεβίλλη 2-2 (16′ Άντονι, 37′ Φιντάλγκο / 62′ Σάντσεθ, 85′ Ρομέρο)
Ζιρόνα – Θέλτα Βίγκο 1-2 (35′ Βάνατ / 58′ Τζουτγκλά, 70′ αυτ. Ρέις)
Ρεάλ – Χετάφε 0-1 (39′ Σατριάνο)
Η βαθμολογία της La Liga σε 26 αγωνιστικές
Η επόμενη (27η) αγωνιστική:
6/3 22:00 Θέλτα – Ρεάλ
7/3 15:00 Οσασούνα – Μαγιόρκα
7/3 17:15 Λεβάντε – Ζιρόνα
7/3 19:30 Ατλέτικο – Σοσιεδάδ
7/3 22:00 Αθλέτικ – Μπαρτσελόνα
8/3 15:00 Βιγιαρεάλ – Έλτσε
8/3 17:15 Χετάφε – Μπέτις
8/3 19:30 Σεβίλλη – Ράγιο Βαγεκάνο
8/3 22:00 Βαλένθια – Αλαβές
9/3 22:00 Εσπανιόλ – Οβιέδο
